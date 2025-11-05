いい部屋ネット　街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜和歌山県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜和歌山県版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜和歌山県版＞」として集計しました。

「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025<和歌山県版>」 主なポイント

街の幸福度の1位は3年連続で日高郡日高川町。2位は2年連続で西牟婁郡上富田町。3位日高郡美浜町。

○3年連続で日高郡日高川町が1位

日高郡日高川町が唯一偏差値70台の高い評価を得て、3年連続で1位に輝きました。2位は2年連続で西牟婁郡上富田町、3位は昨年8位から順位を上げた日高郡美浜町です。その他、5位に初登場の日高郡印南町（昨年は累計回答者数が50名未満でランキングの集計対象外）、そして7位に日高郡みなべ町（昨年は偏差値50未満のため順位非公開）がランクインしており、トップ10内に日高郡の町が5つ入る結果となっています。

※「街の幸福度」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体の累計人数が50名以上に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜和歌山県版＞」 主なポイント

住み続けたい街の1位は2年連続で伊都郡かつらぎ町。2位紀の川市、3位日高郡日高川町。

○1位は2年連続で伊都郡かつらぎ町

伊都郡かつらぎ町が、唯一偏差値70台の高い評価を得て2年連続で1位に輝きました。2位は昨年3位から一つ順位を上げた紀の川市、3位は日高郡日高川町です。その他トップ10内では、5位に初登場の日高郡印南町（昨年は累計回答者数が50名未満でランキングの集計対象外）、8位に有田郡湯浅町（昨年は偏差値50未満のため順位非公開）がランクインしています。

※「住み続けたい街」は、2021～2025年の5年分を基本としています。人数が規定に満たない場合は、2020年の回答のみを加えて集計しています。なお、「住み続けたい街」については2019年のデータはありません。

街の幸福度&住み続けたい街ランキング＜TOP5＞ & 各種ランキング順位

TOP5ランク外のトピックス

・新宮市が、「街に愛着がある」で3位となっています。

※幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成しています。

※住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点の5段階で評価してもらい、その回答の平均値でランキングを作成しています。

※幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、偏差値50未満のため「-」と表示しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

和歌山県居住の20歳以上の男女、2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計6,193名を対象に集計。

［男女比］ 男性49.0%：女性51.0%

［未既婚］ 未婚37.7%：既婚62.3% ［子ども］ なし38.6%：あり61.4%

［世代比］ 20歳代11.8%、30歳代20.9%、40歳代24.1%、50歳代23.6%、60歳代14.8%、70歳代4.9%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：1,389名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：1,192名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：1,252名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：1,214名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：1,042名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：76名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：28名 ※一部の回答のみ使用）

計6,193名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算。

住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」に対して、 「そう思う」：100点から「そう思わない」：0点までの5段階評価をしてもらい、その回答の平均値で作成。「誇りがある」「愛着がある」も「住み続けたい街ランキング」と同様の方法で作成。

