『G′ZOX ハイモース コート ヴェリス』新発売

株式会社ソフト９９コーポレーション

プレミアムカーディテイリングブランド「G'ZOX」が挑み続けた“撥水”と“艶”を究めるコーティング性能は、業界における永遠のテーマであり、長年の研究開発期間を経て、ようやく一つの技術として完成することができましたが、製品化や提供する施工方法などの課題を多く抱えていました。

このたび、株式会社ソフト９９コーポレーション（代表取締役社長：田中 秀明）は、G'ZOX（ジーゾックス）の最上位モデル「ハイモース コート」から、極限まで緻密で平滑なコーティング被膜を形成し、卓越した撥水性能に加え、防汚性・耐候性・洗浄耐久性・耐スクラッチ性とシリーズ最高の艶性能を発揮する、G'ZOX史上最高のパフォーマンスを実現した『G'ZOX ハイモース コート ヴェリス』を新発売、新たな施工講習制度を実施いたします。

・・・ ここがポイント ・・・

1. 接触角向上と転落角低下を同時に実現する、G'ZOX史上最高の撥水性能

新開発の「高密度反応硬化型シロキサン系トップコート」は、かつてないほど緻密で平滑なコーティング被膜の形成を実現、接触角を向上させ、転落角を低下させることに成功しました。

ボディに水をとどまらせないような、見る者の感動を呼ぶほどのG'ZOX史上最高の撥水性能を発揮します。

2. 『ハイモース コート ザ・グロウ』を凌ぐ、G'ZOX史上最高の艶性能

『G'ZOX ハイモース コート ヴェリス』の厚く強固で緻密かつ平滑な被膜は、『ハイモース コート ザ・グロウ』も凌駕するG'ZOX史上最高の艶性能を発揮、愛車と所有するカーオーナーのステータスをより上質なものに引き上げます。

艶出し性能比較テスト：

コンパウンドで研磨したJIS規格の黒色塗装板の右半分にコーティング処理。「THE GLOW」の色差変化値は1.2となり、高い艶出し性能を発揮しているが、「VELLIS」の色差変化値は1.5と「THE GLOW」と目視で違いがわかるレベルで高い艶出し性能を実現している

3. G'ZOX史上最高のパフォーマンスを長期にわたって持続する卓越した耐久性能

『G'ZOX ハイモース コート ヴェリス』は新開発の「高密度反応硬化型シロキサン系トップコート」を、強力な架橋作用によって高いバリア性能を発揮するモース硬度レベル8の「超高硬度ガラス系プライマーコート」に強固に反応硬化させることに成功。これにより非常に強靭な被膜構造を形成しますので、施工初期の撥水性能をはじめ防汚性・耐候性・洗浄耐久性・耐スクラッチ性を高いレベルで維持、愛車の美を守ります。

4. 『G'ZOX ハイモース コート ヴェリス』の性能を引き出す、新たな講習制度を開始

長年に及ぶ研究開発によって誕生した『G'ZOX ハイモース コート ヴェリス』は、ソフト９９独自の講習会を受講し公認された、熟練の施工技術と妥協を許さないこだわりを持つプロフェッショナルのみが施工いただくことができます。

5. G'ZOX施工証明書電子化システムとWEB予約システムに対応

『G'ZOX ハイモース コート ヴェリス』は、これまでのG'ZOXボディコーティングと同様にコーティング施工後の定期メンテナンス通知の自動化や保険適用への信頼性向上につながるG'ZOX独自の電子施工証明書が発行されます。また、G’ZOXブランドサイトを通じてのWEB予約システム※にも対応。ペーパーレス化・個人情報保護強化など社会の要請に応えながら、G'ZOXは消費者様、施工店様、保険会社様をはじめコーティング業界の活性化と発展に向け、より価値ある環境の提供をこれからも目指してまいります。

※WEB予約システムは一部店舗にてのみ取扱いしています

※本プレスリリースに記載されている数値データは代表値です。

商品名：G'ZOX ハイモース コート ヴェリス

内容 ：【プライマー】

●ハイモース コート プライマー 80ml

●穴あき中栓 ×1個

●塗布用クロス(青) ×1枚

●拭き上げクロス(白) ×1枚

【トップコート】

●ハイモース コート ヴェリス トップコートA液 110ml

●ハイモース コート ヴェリス トップコートB液 10ml

●穴あき中栓 ×1個

●塗布用スポンジ ×1個

●拭き取りクロス(青) ×2枚

●拭き上げクロス(白) ×2枚

発売日 ：2025年11月4日

株式会社ソフト９９コーポレーション

■所在地：大阪市中央区谷町2-6-5

■設 立：昭和29年10月

■資本金：23億1005万円

■代表者：代表取締役社長田中秀明

ご掲載用TEL 06-6942-2851