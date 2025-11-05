リスクマネジメントのプロが教える実践的研修サービス「ニュートン・アカデミー・プラス」、2026年の研修講座開催スケジュールを公開

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、研修サービス「ニュートン・アカデミー・プラス」の2026年研修講座開催スケジュールを公開いたしました。

あわせて、2025年11月5日(水)より、期間中に対象講座をお申込みいただいた方限定で、ニュートン・コンサルティング執筆書籍をプレゼントする「年末特別キャンペーン」を実施いたします 。

「ニュートン・アカデミー・プラス」とは

リスクマネジメントのプロフェッショナルであるニュートン・コンサルティング

が2,100社以上に支援したノウハウをわかりやすく提供する研修サービスです。

いつでもどこでも受講可能なe-learningをベースに、講師と一緒にZoomで学べるオンライン講座や来校型のBCP対面研修、全社向けに展開可能な動画の買取など、ご要望に応じて様々な形式でご提供しております。

https://www.newton-consulting.co.jp/academy/

研修プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146919/table/55_1_4e810df66fb4a1cde0de3da23e98b129.jpg?v=202511050227 ]

※価格はすべて税別です。

▼各種研修講座の詳細・お申し込みはこちら

https://www.newton-consulting.co.jp/academy/

2026年1月～3月 開催スケジュール

＜リスクマネジメント初級研修＞

2026年1月14日(水) 13:00～16:00

2026年2月10日(火) 13:00～16:00

2026年3月11日(水) 13:00～16:00

＜リスクマネジメント中級研修（ERM基礎）＞

2026年1月19日(月) 13:00～16:00

2026年2月17日(火) 13:00～16:00

2026年3月19日(木) 13:00～16:00

＜ERM上級研修（ISO31000）＞

2026年1月28日(水) 13:00～15:00

2026年3月26日(木) 13:00～15:00

＜ERM上級研修（COSO-ERM）＞

2026年2月26日(木) 13:00～15:00

＜わかりやすいBCP・危機管理の基礎＞

2026年2月4日(水) 13:00～15:00

＜1DAYで学ぶ有事に使えるBCP研修＞

2026年2月25日(水) 10:00～17:00

▼年間スケジュールはこちら

https://www.newton-consulting.co.jp/academy/c_schedule/

年末特別キャンペーン開催！

キャンペーン期間中にお申込みいただいた方限定で、お好きな書籍をプレゼントするキャンペ-ンを実施します。

期間：2025年11月5日(水)～2025年12月19日(金)18時まで

対象者：以下どちらかに当てはまる方

１.対面講座：キャンペーン期間中に、2026年開催予定の対面講座をお申込みいただき、その講座を受講されたお客様

２.e-learning：キャンペーン期間中に、e-learning講座をお申込みのお客様（期間内にお申込みをいただければ、受講開始時期はいつでも構いません）

プレゼント内容：ニュートン・コンサルティングが執筆した下記書籍の内、ご希望の1冊

世界一わかりやすい リスクマネジメント集中講座 第2版(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rmbooklp_2.html)

なぜリスクマネジメントは組織を救うのか リーダーのための実践ガイド(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rm_saves_organization.html)

サプライチェーン攻撃から企業を守る サイバーセキュリティの新標準 NIST SP800-171(https://www.newton-consulting.co.jp/books/cyber_nist_sp800-171.html)

世界一わかりやすい リスクマネジメント実践術(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rm_practice.html)

※お一人様1回限り。

※1講座を複数名でお申込みいただいた場合は、1社につき1冊を進呈。

※書籍は対面講座受講後またはe-learningご契約後に、請求書送付先住所に郵送いたします。

※数量に限りがございます。（ご希望の書籍が終了した場合は、他の書籍をプレゼントします。）

※お申込フォームの備考欄にご希望の書籍名をご記入ください。

▼キャンペーンの詳細・お申し込みはこちら

https://www.newton-consulting.co.jp/news/detail/id=8774

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人など約 2,100社の支援実績を有する。

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートン・コンサルティング株式会社

担当：ニュートン・アカデミー・プラス事務局

TEL：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：nca@newton-consulting.co.jp