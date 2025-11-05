リスクマネジメントのプロが教える実践的研修サービス「ニュートン・アカデミー・プラス」、2026年の研修講座開催スケジュールを公開
リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、研修サービス「ニュートン・アカデミー・プラス」の2026年研修講座開催スケジュールを公開いたしました。
あわせて、2025年11月5日(水)より、期間中に対象講座をお申込みいただいた方限定で、ニュートン・コンサルティング執筆書籍をプレゼントする「年末特別キャンペーン」を実施いたします 。
「ニュートン・アカデミー・プラス」とは
リスクマネジメントのプロフェッショナルであるニュートン・コンサルティング
が2,100社以上に支援したノウハウをわかりやすく提供する研修サービスです。
いつでもどこでも受講可能なe-learningをベースに、講師と一緒にZoomで学べるオンライン講座や来校型のBCP対面研修、全社向けに展開可能な動画の買取など、ご要望に応じて様々な形式でご提供しております。
https://www.newton-consulting.co.jp/academy/
研修プログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/146919/table/55_1_4e810df66fb4a1cde0de3da23e98b129.jpg?v=202511050227 ]
※価格はすべて税別です。
▼各種研修講座の詳細・お申し込みはこちら
https://www.newton-consulting.co.jp/academy/
2026年1月～3月 開催スケジュール
＜リスクマネジメント初級研修＞
2026年1月14日(水) 13:00～16:00
2026年2月10日(火) 13:00～16:00
2026年3月11日(水) 13:00～16:00
＜リスクマネジメント中級研修（ERM基礎）＞
2026年1月19日(月) 13:00～16:00
2026年2月17日(火) 13:00～16:00
2026年3月19日(木) 13:00～16:00
＜ERM上級研修（ISO31000）＞
2026年1月28日(水) 13:00～15:00
2026年3月26日(木) 13:00～15:00
＜ERM上級研修（COSO-ERM）＞
2026年2月26日(木) 13:00～15:00
＜わかりやすいBCP・危機管理の基礎＞
2026年2月4日(水) 13:00～15:00
＜1DAYで学ぶ有事に使えるBCP研修＞
2026年2月25日(水) 10:00～17:00
▼年間スケジュールはこちら
https://www.newton-consulting.co.jp/academy/c_schedule/
年末特別キャンペーン開催！
キャンペーン期間中にお申込みいただいた方限定で、お好きな書籍をプレゼントするキャンペ-ンを実施します。
期間：2025年11月5日(水)～2025年12月19日(金)18時まで
対象者：以下どちらかに当てはまる方
１.対面講座：キャンペーン期間中に、2026年開催予定の対面講座をお申込みいただき、その講座を受講されたお客様
２.e-learning：キャンペーン期間中に、e-learning講座をお申込みのお客様（期間内にお申込みをいただければ、受講開始時期はいつでも構いません）
プレゼント内容：ニュートン・コンサルティングが執筆した下記書籍の内、ご希望の1冊
世界一わかりやすい リスクマネジメント集中講座 第2版(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rmbooklp_2.html)
なぜリスクマネジメントは組織を救うのか リーダーのための実践ガイド(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rm_saves_organization.html)
サプライチェーン攻撃から企業を守る サイバーセキュリティの新標準 NIST SP800-171(https://www.newton-consulting.co.jp/books/cyber_nist_sp800-171.html)
世界一わかりやすい リスクマネジメント実践術(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rm_practice.html)
※お一人様1回限り。
※1講座を複数名でお申込みいただいた場合は、1社につき1冊を進呈。
※書籍は対面講座受講後またはe-learningご契約後に、請求書送付先住所に郵送いたします。
※数量に限りがございます。（ご希望の書籍が終了した場合は、他の書籍をプレゼントします。）
※お申込フォームの備考欄にご希望の書籍名をご記入ください。
▼キャンペーンの詳細・お申し込みはこちら
https://www.newton-consulting.co.jp/news/detail/id=8774
【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】
https://www.newton-consulting.co.jp/
社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社
所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F
設立 ：2006年11月13日
資本金 ：30,000,000円（2024年12月末時点）
代表者 ：代表取締役社長 副島 一也
事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング
【サポート実績】
民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人など約 2,100社の支援実績を有する。
～お客様事例～
https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/
【本件に関するお問い合わせ先】
ニュートン・コンサルティング株式会社
担当：ニュートン・アカデミー・プラス事務局
TEL：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950
E-MAIL：nca@newton-consulting.co.jp