リスクマネジメントのプロが教える実践的研修サービス「ニュートン・アカデミー・プラス」、2026年の研修講座開催スケジュールを公開

ニュートン・コンサルティング株式会社


リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島　一也）は、研修サービス「ニュートン・アカデミー・プラス」の2026年研修講座開催スケジュールを公開いたしました。



あわせて、2025年11月5日(水)より、期間中に対象講座をお申込みいただいた方限定で、ニュートン・コンサルティング執筆書籍をプレゼントする「年末特別キャンペーン」を実施いたします 。



「ニュートン・アカデミー・プラス」とは


リスクマネジメントのプロフェッショナルであるニュートン・コンサルティング


が2,100社以上に支援したノウハウをわかりやすく提供する研修サービスです。


いつでもどこでも受講可能なe-learningをベースに、講師と一緒にZoomで学べるオンライン講座や来校型のBCP対面研修、全社向けに展開可能な動画の買取など、ご要望に応じて様々な形式でご提供しております。


https://www.newton-consulting.co.jp/academy/




研修プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146919/table/55_1_4e810df66fb4a1cde0de3da23e98b129.jpg?v=202511050227 ]

▼各種研修講座の詳細・お申し込みはこちら


https://www.newton-consulting.co.jp/academy/


2026年1月～3月　開催スケジュール

＜リスクマネジメント初級研修＞


2026年1月14日(水)　13:00～16:00


2026年2月10日(火)　13:00～16:00


2026年3月11日(水)　13:00～16:00



＜リスクマネジメント中級研修（ERM基礎）＞


2026年1月19日(月)　13:00～16:00


2026年2月17日(火)　13:00～16:00


2026年3月19日(木)　13:00～16:00



＜ERM上級研修（ISO31000）＞


2026年1月28日(水)　13:00～15:00


2026年3月26日(木)　13:00～15:00



＜ERM上級研修（COSO-ERM）＞


2026年2月26日(木)　13:00～15:00



＜わかりやすいBCP・危機管理の基礎＞


2026年2月4日(水)　13:00～15:00



＜1DAYで学ぶ有事に使えるBCP研修＞


2026年2月25日(水)　10:00～17:00



▼年間スケジュールはこちら


https://www.newton-consulting.co.jp/academy/c_schedule/


年末特別キャンペーン開催！

キャンペーン期間中にお申込みいただいた方限定で、お好きな書籍をプレゼントするキャンペ-ンを実施します。
期間：2025年11月5日(水)～2025年12月19日(金)18時まで


対象者：以下どちらかに当てはまる方


１.対面講座：キャンペーン期間中に、2026年開催予定の対面講座をお申込みいただき、その講座を受講されたお客様


２.e-learning：キャンペーン期間中に、e-learning講座をお申込みのお客様（期間内にお申込みをいただければ、受講開始時期はいつでも構いません）



プレゼント内容：ニュートン・コンサルティングが執筆した下記書籍の内、ご希望の1冊


世界一わかりやすい リスクマネジメント集中講座 第2版(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rmbooklp_2.html)


なぜリスクマネジメントは組織を救うのか　リーダーのための実践ガイド(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rm_saves_organization.html)


サプライチェーン攻撃から企業を守る サイバーセキュリティの新標準 NIST SP800-171(https://www.newton-consulting.co.jp/books/cyber_nist_sp800-171.html)


世界一わかりやすい リスクマネジメント実践術(https://www.newton-consulting.co.jp/books/rm_practice.html)



※お一人様1回限り。


※1講座を複数名でお申込みいただいた場合は、1社につき1冊を進呈。


※書籍は対面講座受講後またはe-learningご契約後に、請求書送付先住所に郵送いたします。


※数量に限りがございます。（ご希望の書籍が終了した場合は、他の書籍をプレゼントします。）


※お申込フォームの備考欄にご希望の書籍名をご記入ください。



▼キャンペーンの詳細・お申し込みはこちら


https://www.newton-consulting.co.jp/news/detail/id=8774


【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】


https://www.newton-consulting.co.jp/


社名　 ：ニュートン・コンサルティング株式会社


所在地　：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F


設立　 ：2006年11月13日


資本金　：30,000,000円（2024年12月末時点）


代表者　：代表取締役社長　副島 一也


事業内容　：リスクマネジメントに関わるコンサルティング


【サポート実績】


民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人など約 2,100社の支援実績を有する。


～お客様事例～　


https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/


【本件に関するお問い合わせ先】


ニュートン・コンサルティング株式会社　


担当：ニュートン・アカデミー・プラス事務局


TEL：03-3239-9209　 FAX：03-5913-9950


E-MAIL：nca@newton-consulting.co.jp