TRIAD、MUTEK.JP 10周年記念フェスティバルへ協賛
株式会社TRIAD（本社：東京都、代表取締役：倉持 正之、以下：TRIAD）は、電子音楽とデジタル・クリエイティビティの国際フェスティバル「MUTEK.JP 2025 Edition 10」への特別協賛を行うことをお知らせいたします。
MUTEK.JPについてMUTEKは2000年、カナダ・モントリオールにて設立された、電子音楽やオーディオ・ビジュアルアートなどデジタル・クリエイティブ分野に特化した国際的な芸術文化団体です。モントリオールをはじめ、メキシコシティ、バルセロナ、ブエノスアイレス、ドバイ、チリ、東京など、世界7都市でフェスティバルを展開し、実験的で自由な表現の場を提供するグローバルなプラットフォームへと発展してきました。アジアで唯一の開催地である日本では、2016年に「MUTEK.JP」が設立され、ショーケース、カンファレンス、ワークショップなどを通じて、国内外のアーティストやクリエイターの交流・発信を推進しています。
MUTEK.JP 2025 Edition 10について
電子音楽とデジタル・クリエイティビティの祭典「MUTEK.JP」は、10周年を記念して 2025年11月20日（木）～23日（日） の4日間、東京・渋谷にて開催いたします。国内外から約40組のアーティストが集い、計32のパフォーマンスを披露します。会場は「Spotify O-EAST」「WWW」および MIYASHITA PARK「or」 にて、最先端のオーディオビジュアル・ライブパフォーマンスが展開されます。
また、昼間のプログラムとして、渋谷ヒカリエ「ヒカリエホールB」では入場無料のトークイベント「MUTEK.JP Pro Conference」を 11月20日（木）・21日（金） に開催します。アート、テクノロジー、音楽、都市文化を横断し、国内外のトップクリエイターや専門家によるディスカッションを実施します。
さらに、11月21日（金）24:00～25:00（22日（土）深夜0時～1時） には、「DIG SHIBUYA」とのコラボレーションにより、渋谷スクランブル交差点の大型街頭ビジョンにて映像作品「Shibuya Crossing Night Art」を特別上映します。
本プログラムを通じて、MUTEK.JPはこの特別な10周年記念フェスティバルを「世代・国境・背景を越え、あらゆる人々が参加し共創できる文化の交差点」と位置づけ、電子音楽とデジタル・クリエイティビティの領域から、社会における新たな可能性を未来へと切り拓いていきます。
イベント概要
名称：MUTEK.JP 2025 Edition 10
会期：2025年11月20日（木）～23日（日）
会場：Spotify O-EAST／WWW／MIYASHITA PARK「or」／渋谷ヒカリエ Hall B／渋谷スクランブル交差点
※プログラム・出演情報については、一般社団法人 MUTEK Japanの公式HPまたはPR TIMESにてご確認ください。
【有料プログラム（音楽ライブ）】
A/Visions / Opening Night
11月20日（木）19:00開場／20:00開演／23:00終演 @WWW
Nocturne 1,2,3
11月21日（金）・22日（土）・23日（日）
19:00開場／20:00開演／翌5:00終演 @Spotify O-EAST
【無料プログラム】
音楽ライブ [PLAY]
11月21日（金）20:00開演／23:00終演 @MIYASHITA PARK「or」
MUTEK.JP Pro Conference（カンファレンス・トークプログラム）
11月20日（木）・21日（金）11:00開場／11:30開演／17:30終演 @渋谷ヒカリエ Hall B
Shibuya Crossing Night Art
11月21日（金）24:00～25:00（11月22日（土）深夜0時～1時）
@渋谷スクランブル交差点
※交差点を囲む4つの大型LEDスクリーンで特別上映
主催・協賛・協力
主催：一般社団法人 MUTEK Japan
特別協賛：株式会社TRIAD／東急株式会社／株式会社Mawari／
ジョニーウォーカー ブルーラベル
協力：セガサミーホールディングス株式会社／トンネル東京／MEVIX／TouchDesigner／Ableton／TechGALA Japan 2026／MUTEK／CALQ／オーストリア文化フォーラム／PRS Foundation／Pro Helvetia／DIG SHIBUYA／株式会社プリズム
後援：スイス大使館／渋谷区／ケベック州政府在日事務所
補助：令和7年度 日本博2.0事業（独立行政法人日本芸術文化振興会／文化庁）
公式HP： https://tokyo.mutek.org//
公式 Instagram：https://www.instagram.com/mutek.jp/
公式 X : https://x.com/mutek_jp
株式会社TRIAD
代表取締役：倉持 正之
資本金：1億円
所在地：東京都港区南青山２丁目２６－１
事業内容：不動産投資事業／不動産管理事業／不動産開発及びリノベーション事業／不動産資産価値向上事業（一時保有含む）／不動産特定共同事業
URL ： https://triad.company/
アライアンスパートナー
COZUCHI（コヅチ）：https://cozuchi.com/ja/
COMMOSUS（コモサス）：https://commosus.jp/
プロジェクト
Visional City Design Competition（ビジョナルシティコンペティション）：https://www.vcdc.jp/