【思わずぎゅっとしたくなる愛おしさ…】はしあさこデザイン「鉄腕アトム ブラインドBOX」登場！T-BASE池袋P′PARCO店で発売
『T-BASE JAPAN』を運営するトイズキング（本社所在地：名古屋市中村区、代表者：山本 祐介）は、T-BASEブラインドBOXシリーズ、第1弾として「鉄腕アトム ブラインドBOXシリーズ はしあさこ」を、2025年11月8日（土）よりT-BASE池袋P'PARCO店にて販売開始いたします。
T-BASE池袋P'PARCO店に、ソフビアーティスト「はしあさこ」とのコラボによるアトムアートソフビが登場。
原作「鉄腕アトム」の魅力を大切にしながら、可愛らしさと思わずぎゅっとしたくなるような愛おしさを感じてもらえるようなデザインは、キュートでPOPな個性を放っています。
アートとカルチャーの融合したオリジナルコレクションを、ぜひお楽しみください。
■商品詳細
シリーズ名：T-BASEブラインドBOX
商品名：鉄腕アトム ブラインドBOX はしあさこ
種類：全8種（アトム／アトラス／ウラン／お茶の水博士／コバルト／ジャンプ／ヒゲオヤジ／天馬博士）
全高：約8.5～9.5cm
仕様：PVC
素材：PVC（ソフビ）
デザイン原型：はしあさこ
価格：1,650円／BOX：13,200円
発売日：2025年11月8日（土）11：00～
会場：T-BASE池袋P'PARCO店
発売方法：先着販売
(C)TEZUKA PRODUCTIONS
■商品ラインナップ
アトム
コバルト
ヒゲオヤジ
ウラン
アトラス
天馬博士
お茶の水博士
ジャンプ
■はしあさこ
北海道出身・在住の、イラストレーター＆キャラクターデザイナー＆漫画家。
ジンギスカンのジンくん、またぎのもみじちゃん、ツイキャス公式キャラなど、様々なコラボレーション企画も展開。
ななめ45°の世界をテーマに、可愛いと面白いの境界線を探りながら創作活動を行なっています。
■販売場所
【T-BASE 池袋P'PARCO店】
TEL：03-6912-6631
住所：東京都豊島区東池袋1丁目50-35
池袋P'PARCO 2F T-BASE JAPAN
営業時間：11:00～21:00
問い合わせ：tb.ikebukuro@ymt-hd.com
■【きっと見つかる】ここでしか出会えない限定品多数！『T-BASE JAPAN』
おもちゃ買取「トイズキング」が運営する『T-BASE JAPAN』（https://tbasejpn.com/）では、クリエイターや作家などのオリジナルソフビを販売しています。
T-BASE限定作品や作家同士のコラボ作品など、T-BASEでしか購入できない商品を多数取り扱っています。
渋谷店と池袋店と名古屋店があり、全く違ったコンセプトのもと、作品を展開しています。
ここでしか手に入らないおもちゃをぜひ見に来てください。
■トイズキング（有限会社ヤマト）について
「ホビーの世界は子どもだけのものではない」
子どもはもちろんのこと、大人もコレクターとして集めることができるホビーは世代を超えてみんなに愛され、親しまれる文化です。
その中には非常に高価なものや、一般販売では手に入らない限定品など価値が高いものがたくさんあります。
そして最新のものだけでなく、発売当時は数百円、数千円程度のレトロな玩具が非常に希少なアイテムとして、その高い価値を認められています。
トイズキングには、そんな「レトロな玩具や、最新ホビー」の価値をプロの目で鑑定する専門バイヤーが多数在籍しております。
