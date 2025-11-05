【JJ創刊50周年記念】JJ 50 × Sanrio characters POP-UP STORE限定グッズがSHIBUYA109渋谷店で手に入る！

株式会社光文社

創刊50周年を迎えたファッションメディア「JJ」が「サンリオキャラクターズ」とのスペシャルコラボを実現！JJ創刊50周年を記念し、SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!にて2025年11月15日(土)から11月28日(金)まで「JJ 50 × Sanrio characters POP-UP STORE」を開催いたします。

JJ 創刊50周年キービジュアルを、サンリオキャラクターズの世界観で再現！

JJ創刊時に流行していた「ハマトラ」「ニューベーシック」「エレガンス」などのファッションに身を包んだ株式会社サンリオのキャラクターたちが集合し、ここでしか見られない、スペシャルなコラボビジュアルが完成しました。

【JJ 創刊50周年キービジュアル】カメラ：レスリー・キー／デザイン：秋山具義【JJ 50 × Sanrio charactersキービジュアル】

このコラボキービジュアルに加え、JJ 創刊50周年記念ロゴをサンリオキャラクターズがお祝いするように囲んだデザインや、サンリオキャラクターズがJJの表紙モデル風になったデザインを中心に全12アイテムを展開！

推しキャラクターがいる方はもちろん、かつてJJ読者だった世代の方にも楽しんでいただけるラインナップとなっております。この機会にぜひ、POP-UP STOREへ遊びに来てください！

商品一覧

今回のSHIBUYA109渋谷店 DISP!!!でのPOP-UPを皮切りに、大阪での開催も予定しております。

続報は随時、JJ公式サイト(JJnet)、JJ公式SNSにてお知らせしていきますので、ぜひご確認ください。

JJ公式サイト：https://jj-jj.net/

JJ公式Instagram：@jj_official_jj(https://www.instagram.com/jj_official_jj/)

JJ公式X：@jj_official_jj(https://x.com/jj_official_jj)

概要

JJ 50 × Sanrio characters POP-UP STORE

期間：2025年11月15日(土）～11月28日(金）

会場：SHIBUYA109渋谷店 8F DISP!!!

住所：東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1

電話：03-3477-5095

営業時間：10:00～21:00

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=369709

本催事は、SHIBUYA109渋谷店にて同期間開催中の『SHIBUYA109 × MY MELODY (ハート) KUROMI Anniversary Campaign』対象店舗です。

『SHIBUYA109 × MY MELODY (ハート) KUROMI Anniversary Campaign』

館内にて1会計1,000円（税込）以上お買い物をしていただいた方を対象に、オリジナルステッカー（全3種・ランダム）を先着でプレゼントいたします。

※ノベルティはなくなり次第終了です。

※1会計につき1枚までのお渡しです。

※レシート合算不可

詳細はこちら(https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=369024)をご確認ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社光文社 事業開発部

E-mail : international@kobunsha.com

TEL : 03-5395-8164