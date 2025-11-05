ピザーラから、冬の食卓を彩る新メニューが登場！！　『エビのトマトクリームパスタ』『北海道カマンベールと生ハムのグラタン』

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2025年11月5日（水）より期間限定で、『エビのトマトクリームパスタ』と『北海道カマンベールと生ハムのグラタン』を販売いたします。

■冬にクリーミーな幸せを。期間限定のトマトクリームパスタとグラタンが登場！！

冬季限定メニューとして、心も体も温まるクリーミーなパスタとグラタンをご用意しました。ぜひこの機会に、『エビのトマトクリームパスタ』と『北海道カマンベールと生ハムのグラタン』をお楽しみください。

エビのトマトクリームパスタ 1,480円

トマトの甘みと酸味を、生クリームの上品でまろやかなコクで包み込んだ人気のトマトクリームソースに、プリッとしたエビを合わせました。

平打ち麺「リングイネ」の豊かな食感もお楽しみいただけます。

別添のエキストラバージンオリーブオイルを食べる直前にかけることで、より香り高く本格的な味わいに仕上がります。

北海道カマンベールと生ハムのグラタン 680円

若鶏や優しい甘みの野菜を合わせ、特製ホワイトソースで仕上げたペンネグラタンに、しっとり旨みのある生ハムと、濃厚な味わいの北海道産カマンベールをトッピングしました。

4種のナチュラルチーズをブレンドしたシュレッドチーズの香ばしさも楽しめる、冬にうれしいクリーミーな味わいの一品です。

■イタリア ナポリの老舗ブランド「フェラーラ社」の本格パスタ

ピザーラのパスタメニューは、良質なデュラムの産地プーリア州で収穫されたデュラム小麦を中心に、厳しい品質規格に適合した原料のみを使用した、1883年創業のイタリアナポリの老舗「フェラーラ社」のパスタを使用しています。小麦粉本来の香りと、口の中ではずむようなしなやかな食感が特徴で、デリバリーでもイタリアンパスタ独特のアルデンテの美味しさをお楽しみいただけます。

※写真はイメージです ※ピザーラの一部店舗ではパスタをお取り扱いしておりません ※価格は全て税込です

※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます