株式会社Saleshubが、新たに成果報酬型顧問サービス「エキスパートハブ」を提供開始。月15万円から低コスト・低リスクに業界に精通した顧問を味方に営業攻略を実現。

株式会社Saleshub

株式会社Saleshub（本社：東京都渋谷区、代表取締役：江田 学、以下Saleshub）は、新たに成果報酬型顧問サービス「エキスパートハブ」を提供開始いたしました。エキスパートハブは月額15万円というリーズナブルさと成果報酬型による低リスクさを併せ持つ顧問サービスです。入り込むのが難しい特定企業・業界の営業攻略を、その領域に長けた”エキスパート”が顧問として伴走することで実現。これにより今後は「セールスハブ」と「エキスパートハブ」との2つのサービスによる包括的な支援を可能にします。





成果報酬型顧問サービス「エキスパートハブ」概要

サービスURL：http://saleshub.jp/lps/enterprise/experthub

「エキスパートハブ」はリーズナブルで低リスクな成果報酬型顧問サービスです。特定企業・特定業界に深く精通した方が顧問となることで、従来の営業手法ではアプローチが難しかった企業や業界の営業攻略をはじめとする、様々な経営課題を解決します。

「エキスパートハブ」の強み

サービス詳細・お問い合わせはこちら :http://saleshub.jp/lps/enterprise/experthub1.リーズナブルな価格設定とリスクの低い成果報酬型

これまで顧問サービスでは、顧問の活動成果が不明瞭であっても、毎月高額な顧問報酬が発生するのが一般的でした。エキスパートハブでは月額15万円という大手顧問サービスよりもリーズナブルな料金体系（※）と、顧問の活躍に応じて費用が発生する成果報酬型を採用することで低コスト・低リスクに顧問を味方にすることが可能です。※ 当社調べ(2025年11月時点)

2.豊富な業界知識を持ったエキスパートたちがノウハウ・経験・つながりで支援

テレアポなどの手法では決裁者商談の難易度が高い巨大なグループ企業や、独自の商習慣を持つ業界へのアプローチをその企業・業界をよく知る方々が案内人となって支援。社内や業界の力学をよく知るからこその営業戦略立案で、キーパーソンとの商談獲得を実施します。

3.商談獲得以外にも様々な経営課題の解決に

ノウハウ提供、営業組織強化、採用強化にコスト削減など営業以外のニーズもそれぞれの分野のエキスパートが顧問として参画し解決します。

「セールスハブ」との違い

サービス詳細・お問い合わせはこちら :http://saleshub.jp/lps/enterprise/experthub

「セールスハブ」と「エキスパートハブ」はいずれも個人が持つつながりをベースとしたサービスですが、主なユースケースが異なるのが特徴です。

今後は2つのサービス展開であらゆる商談獲得ニーズをカバー

セールスハブはこれまで、テレアポをはじめとする従来の営業手法では難しかった「大手企業の決裁者との商談獲得」をコアバリューにサービスを提供してまいりました。今回、新サービス「エキスパートハブ」の提供開始によって、セールスハブブランドとしては、大手企業開拓だけにとどまらず特定企業や特定業界へのアプローチも可能となる包括的な商談獲得ソリューションへと提供価値が拡大。今後は、あらゆる商談獲得ニーズを叶えるブランドを目指してまいります。

株式会社Saleshub

本件に関する問い合わせ

- 会社名：株式会社Saleshub- 代表者：代表取締役 江田 学- 所在地：〒151-0051 東京都渋谷区代々木1丁目55番14号 セントヒルズ代々木内海ビル301号室- 設立日：2014年8月- 事業内容：顧客紹介サービス「セールスハブ」および成果報酬型顧問サービス「エキスパートハブ」の開発・運営- URL：https://saleshub.jp/info/company- 株式会社Saleshub（広報：渡邊）- 電話：03-6438-9463- メール：pr@saleshub.jp