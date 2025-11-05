誰でも！いつでも！無料で使える法令情報データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」無料会員登録機能をリリース！

第一法規株式会社

第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は、2025年11月5日より、無料法令データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」の無料会員登録機能をリリースいたしました。

URL：https://d1free.d1-law.com(https://d1free.d1-law.com)

本サービスは、最新（※）の法令本文に加え、関連情報まで簡単にチェックできる機能を搭載。企業の法務・総務担当者、弁護士、税理士、自治体職員、法学部の学生の方など、幅広いユーザー様にご活用いただけるサービスです。

※本リリース時点では2025年11月4日の内容現在であり、随時更新される

無料会員登録いただいたユーザーの皆様には、以下の機能をご利用いただけます。ぜひこの機会にご活用ください！

■無料会員登録でさらに便利に！使えるようになる３つの機能

検索機能がパワーアップ！知りたい法令がすぐに見つかる！

1.制定・沿革検索

公布・施行の日付や期間から該当する法令を検索できる！

法改正を一気に確認できる「公布日・施行日カレンダー」で、戦略的な改正対応を実現！

2.法分野目次

民事・刑事・労働など、法分野ごとに法令を検索！

選択した法分野に関わる法律から告示まで、網羅的にピックアップ！

3.引用法令検索

他の法令との引用・被引用関係から検索可能！

カスタマイズ性がアップ！あなただけの検索環境を実現！

1.「ブックマーク機能」でよく見る法令に簡単アクセス！

参照頻度の高い法令を登録することで、次回からの検索が不要に！

2.「よく使う検索条件」でスムーズに検索！

条件を毎回入力する手間をなくすことで、リサーチを効率化！

3.「検索履歴」で手間を省く！

同じテーマを再度調べる際も、履歴からスムーズにチェック！

改正があればすぐにお知らせ！法改正を見逃さないメール通知機能！

■無料会員登録は1分で登録完了！

- 法改正通知メールよく使う法令の改正をお知らせ！改正情報を見逃すことなく確認できる！- 「新規ID登録」からメールアドレスを入力- 送信されるメールのリンクにアクセス- 「新規ID登録」画面に必要事項を入力。「登録する」をクリック- 登録完了！「ログインはこちら」からID・パスワードを入力

■サービス概要

- サービス名：「D1‐Law.com 現行法規Free」- 無料会員登録機能リリース日：2025年11月5日（水）- 提供元：第一法規株式会社- URL：https://d1free.d1-law.com- 収録範囲-内容現在-：2025年11月4日（※）※現時点の内容現在であり、随時更新される

収録総件数：12,068件

日本国憲法：1件

条約：842件

法律：2,394件

政令：3,327件

勅令：155件

省令：4,499件

規則：694件

その他：156件

■会社情報

- 更新頻度：日次更新で、官報公布から最短1日でデータ更新しています

会社名：第一法規株式会社

所在地：東京都港区南青山2-11-17

企業サイト：https://www.daiichihoki.co.jp