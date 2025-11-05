誰でも！いつでも！無料で使える法令情報データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」無料会員登録機能をリリース！

第一法規株式会社


第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は、2025年11月5日より、無料法令データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」の無料会員登録機能をリリースいたしました。


URL：https://d1free.d1-law.com(https://d1free.d1-law.com)



本サービスは、最新（※）の法令本文に加え、関連情報まで簡単にチェックできる機能を搭載。企業の法務・総務担当者、弁護士、税理士、自治体職員、法学部の学生の方など、幅広いユーザー様にご活用いただけるサービスです。


※本リリース時点では2025年11月4日の内容現在であり、随時更新される



無料会員登録いただいたユーザーの皆様には、以下の機能をご利用いただけます。ぜひこの機会にご活用ください！


■無料会員登録でさらに便利に！使えるようになる３つの機能


検索機能がパワーアップ！知りたい法令がすぐに見つかる！

1.制定・沿革検索


公布・施行の日付や期間から該当する法令を検索できる！


法改正を一気に確認できる「公布日・施行日カレンダー」で、戦略的な改正対応を実現！




2.法分野目次


民事・刑事・労働など、法分野ごとに法令を検索！


選択した法分野に関わる法律から告示まで、網羅的にピックアップ！




3.引用法令検索


他の法令との引用・被引用関係から検索可能！




カスタマイズ性がアップ！あなただけの検索環境を実現！

1.「ブックマーク機能」でよく見る法令に簡単アクセス！


参照頻度の高い法令を登録することで、次回からの検索が不要に！



2.「よく使う検索条件」でスムーズに検索！


条件を毎回入力する手間をなくすことで、リサーチを効率化！



3.「検索履歴」で手間を省く！


同じテーマを再度調べる際も、履歴からスムーズにチェック！


改正があればすぐにお知らせ！法改正を見逃さないメール通知機能！

- 法改正通知メール
よく使う法令の改正をお知らせ！改正情報を見逃すことなく確認できる！

■無料会員登録は1分で登録完了！


- 「新規ID登録」からメールアドレスを入力
- 送信されるメールのリンクにアクセス
- 「新規ID登録」画面に必要事項を入力。「登録する」をクリック
- 登録完了！「ログインはこちら」からID・パスワードを入力


■サービス概要


- サービス名：「D1‐Law.com 現行法規Free」
- 無料会員登録機能リリース日：2025年11月5日（水）
- 提供元：第一法規株式会社
- URL：https://d1free.d1-law.com
- 収録範囲-内容現在-：2025年11月4日（※）
※現時点の内容現在であり、随時更新される

収録総件数：12,068件


日本国憲法：1件


条約：842件


法律：2,394件


政令：3,327件


勅令：155件


省令：4,499件


規則：694件


その他：156件


- 更新頻度：日次更新で、官報公布から最短1日でデータ更新しています

■会社情報


会社名：第一法規株式会社


所在地：東京都港区南青山2-11-17


企業サイト：https://www.daiichihoki.co.jp