誰でも！いつでも！無料で使える法令情報データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」無料会員登録機能をリリース！
第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は、2025年11月5日より、無料法令データベース「D1‐Law.com 現行法規Free」の無料会員登録機能をリリースいたしました。
URL：https://d1free.d1-law.com(https://d1free.d1-law.com)
本サービスは、最新（※）の法令本文に加え、関連情報まで簡単にチェックできる機能を搭載。企業の法務・総務担当者、弁護士、税理士、自治体職員、法学部の学生の方など、幅広いユーザー様にご活用いただけるサービスです。
※本リリース時点では2025年11月4日の内容現在であり、随時更新される
無料会員登録いただいたユーザーの皆様には、以下の機能をご利用いただけます。ぜひこの機会にご活用ください！
■無料会員登録でさらに便利に！使えるようになる３つの機能
検索機能がパワーアップ！知りたい法令がすぐに見つかる！
1.制定・沿革検索
公布・施行の日付や期間から該当する法令を検索できる！
法改正を一気に確認できる「公布日・施行日カレンダー」で、戦略的な改正対応を実現！
2.法分野目次
民事・刑事・労働など、法分野ごとに法令を検索！
選択した法分野に関わる法律から告示まで、網羅的にピックアップ！
3.引用法令検索
他の法令との引用・被引用関係から検索可能！
カスタマイズ性がアップ！あなただけの検索環境を実現！
1.「ブックマーク機能」でよく見る法令に簡単アクセス！
参照頻度の高い法令を登録することで、次回からの検索が不要に！
2.「よく使う検索条件」でスムーズに検索！
条件を毎回入力する手間をなくすことで、リサーチを効率化！
3.「検索履歴」で手間を省く！
同じテーマを再度調べる際も、履歴からスムーズにチェック！
改正があればすぐにお知らせ！法改正を見逃さないメール通知機能！- 法改正通知メール
よく使う法令の改正をお知らせ！改正情報を見逃すことなく確認できる！
■無料会員登録は1分で登録完了！
- 「新規ID登録」からメールアドレスを入力
- 送信されるメールのリンクにアクセス
- 「新規ID登録」画面に必要事項を入力。「登録する」をクリック
- 登録完了！「ログインはこちら」からID・パスワードを入力
■サービス概要
- サービス名：「D1‐Law.com 現行法規Free」
- 無料会員登録機能リリース日：2025年11月5日（水）
- 提供元：第一法規株式会社
- URL：https://d1free.d1-law.com
- 収録範囲-内容現在-：2025年11月4日（※）
※現時点の内容現在であり、随時更新される
収録総件数：12,068件
日本国憲法：1件
条約：842件
法律：2,394件
政令：3,327件
勅令：155件
省令：4,499件
規則：694件
その他：156件
- 更新頻度：日次更新で、官報公布から最短1日でデータ更新しています
■会社情報
会社名：第一法規株式会社
所在地：東京都港区南青山2-11-17
企業サイト：https://www.daiichihoki.co.jp