「つるまち文化祭 2025」の開催（11月29日、30日）
矢作建設工業株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：高柳充広）の子会社である矢作地所株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：芝山真明）は、”みらい共創”と”地域活性化”を目的とした、名古屋最大級規模の入場無料フェス「つるまち文化祭2025」を下記のとおり開催することを決定いたしました。
１．開催目的
名古屋市内で初めて設置された歴史と緑あふれる鶴舞公園を舞台に、未来の主役である子どもたちを中心に、地域住民、行政、学校、協賛企業と世代や立場を超えて出会い、繋がり、地域を活性化すると共に関係者が一体となり未来を共創することを目的とする。
２．開催概要
・イベント名 ：「つるまち文化祭2025」
・開催日時 ：2025年11月29日、30日（2日間）10：00～17：00
・会場 ：鶴舞公園（名古屋市昭和区鶴舞一丁目1）
・入場料 ：無料
・主催 ：つるまち文化祭実行委員会
・企画制作 ：矢作地所株式会社、株式会社RFC、一般社団法人GREEN JAM
・後援 ：名古屋市、名古屋市教育委員会、中日新聞、エフエム愛知、テレビ愛知
・協力 ：あいち造形デザイン専門学校、名古屋柳城短期大学
・イベント内容：子ども向け体験ブース（下記参照）
：音楽アーティストライブ（下記参照）
：ダンススタジオによるダンスパフォーマンス
：マルシェ、キッチンカー
・公式ＨＰ ：https://tsurumachibunkasai.studio.site/(https://tsurumachibunkasai.studio.site/)
【主な子ども向け体験ブースコンテンツ】
・名古屋市消防局：消防指揮車、メディックワン車両展示、消防制服試着と記念撮影
・愛知県警察本部：世界に１台しかないパトカー車両展示、警察制服試着と写真撮影
・防衛省 ：パジェロ車両展示、制服試着と記念撮影
・名古屋オルクス（プロアイスホッケーチーム）：シュート体験、ユニフォーム試着、写真撮影
・あいち造形デザイン専門学校：自分の手形をアートに変身させよう
・ホーム建材株式会社 ：貯金箱型の瓦に絵付けをしよう
・矢作建設工業株式会社 ：紙を使って橋をつくろう
・矢作地所株式会社 ：食品サンプルでスマホスタンドをつくろう
上記を含め、現時点で17ブースが出展予定
※諸事情により、体験の内容が変更になることがございます。
【主な出演アーティスト】（写真は全て所属事務所から提供）
・奇妙礼太郎…FUJI ROCK FESTIVAL等の大型音楽フェスにも出演する
天才シンガーソングライター
・サックス侍…名古屋観光特使に任命された、名古屋の街角でサックスを吹く謎の侍
・ｂｉｒｄ …ソウルフルな歌声と独創性に満ちた楽曲でジャンルを選ばず
音楽ファンを魅了するシンガーソングライター
・えんぷてい…SWEET LOVE SHOWER出演や東名阪ツアーを行うなど、
注目度急上昇中の実力派アーティスト
奇妙礼太郎
サックス侍
ｂｉｒｄ
えんぷてい
鶴舞公園｜園内マップ・アクセス（https://tsurumapark.info/access/）の図を引用し、つるまち文化祭の「メイン会場エリア」を明示
～本件に関する問い合わせ先～
矢作建設工業株式会社 経営企画部 担当：石原
461-0004 名古屋市東区葵三丁目19番7号
TEL：052-935-2344 FAX：052-935-5806
～イベント当日の連絡先～
矢作地所株式会社 事業推進部 担当：河野 携帯：080-5811-0885