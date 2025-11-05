法人営業の「相棒」AIエージェント「Sales Sidekick」、「企業」と「人」の双方を分析する新機能を追加

グローバルインサイト合同会社

グローバル・インサイト株式会社

グローバル・インサイト株式会社（代表取締役社長：水嶋玲以仁）は、法人営業の事前準備を自動化し成果を最大化するAIエージェント「Sales Sidekick」 に、新たに「ICP（理想の顧客像）分析」「パーソナリティ分析」「パーソナル設定」の3つの新機能を追加したことを発表いたします。

BtoB営業において、「企業」の調査・分析と、担当者という「人」の理解は成功の鍵を握ります 。しかし、従来この領域は個々の営業担当者のスキルと経験に頼らざるを得ませんでした 。本アップデートにより、これまで属人化しがちだった両領域の分析をAIで実現し、法人営業のDXを強力に推進します。

Sales Sidekickとは

「Sales Sidekick」は、法人営業に特化したAIが、企業分析、仮説構築、資料作成といった事前準備を効率化し、営業担当者の成果向上を支援する“頼れる相棒”となるAIエージェントサービスです 。今回の機能追加により、準備の自動化に留まらず、より科学的なアプローチで商談の成約率向上に貢献します。

Sales Sidekick 主要機能

新機能の概要と独創性

今回追加された新機能は、営業活動の精度を飛躍的に高める独創的なものです。

1. ICP（理想の顧客像）分析機能



予め設定した理想の顧客像（ICP*1）と、ターゲット企業がどれだけ近いかをAIが自動で分析・評価 。これにより、アプローチすべき企業の優先順位をデータに基づいて判断でき、効率的で戦略的な営業活動が可能になります 。

ICPの設定は、複数の商材の組み合わせて、企業の規模、企業の特徴（業界、課題、どういった技術を持っているかなど）、企業の課題やニーズをチャット形式で設定することができます。設定したICPに合うかAIが分析アドバイスすることで、営業だけでなくマーケティング施策に役立てることができます。ある企業では、新規事業や新商品開発の事前調査に活用しています。

2. パーソナリティ分析機能



心理学の「ビッグファイブ」理論*2に基づき、自社の営業担当者と顧客の担当者双方のパーソナリティを分析します 。さらに、両者の特徴を比較するクロス分析を通じて、個々の相性に合わせた関係構築の方針や、具体的なコミュニケーションプランをAIがアドバイスします 。企業分析と人間心理の分析を組み合わせたこのアプローチは、営業支援ツールとして独自性が高く、現在特許を出願中です 。

パーソナリティ分析は、営業担当者だけでなく、上司とのOne On Oneでのキャリアプランやトレーニング計画に活用できます。また、大事な商談で、交渉相手の発言や態度の評価は、参加したメンバーの間で評価が分かれることはよくあります。交渉相手のパーソナリティ分析は、テキスト分析もできますので、交渉相手の発言を分析させることで、客観的なアドバイスを得て、建設的な交渉計画を立てることができます。

3. パーソナル設定機能



AIによるアウトプット（仮説、メール文面、スクリプト等）を、利用するユーザー個人のプロフィールに基づき、最適化（パーソナライズ）します 。出力のボリューム調整なども可能で、一人ひとりの営業スタイルに合わせた「最高の相棒」 を実現します 。

パーソナル設定機能で、ボリュームは３段階で調整できます。職種（マーケティング、フィールドセールス、インサイドセールス、カスタマーサクセス、コンサルティングなど）、職位（経営陣、管理職、一般職など）、業務レベル（エキスパートから初心者レベル）、業務の目的（案件成約、関係構築、アポイント獲得）に合わせて設定できます。

価格とプラン

より多くの企業様にご活用いただくため、導入しやすい価格設定と柔軟なプランをご用意しております。

● 初期費用: 0円

● 月額料金: 1ユーザーあたり10,000円（税別）



● 最低契約期間: 1ヶ月

● ボリュームディスカウント: 5ユーザー以上かつ3ヶ月以上のご契約で、お得な割引を適用します

【キャンペーン】1ヶ月無料トライアルのご案内

新機能のリリースを記念し、法人企業様限定で「Sales Sidekick」を1ヶ月間無料でお試しいただけるトライアルキャンペーンを実施中です 。この機会にぜひ、AIとの協働による新しい営業スタイルをご体感ください。

▼お申し込み・お問い合わせ

下記Webサイトの相談フォーム、またはメールにてお気軽にご連絡ください 。

「デモを見たい」「見積もりが欲しい」といったご相談も歓迎しております 。

● サービス紹介HP: https://sales-sidekick.jp/

● メールアドレス: info@globalinsightjapan.com

注記

*1 ICP (Ideal Customer Profile) とは: 「理想の顧客像」の略称。自社の製品やサービスにとって最も価値が高く、成約しやすい企業の特性（業種、規模、地域、ニーズなど）を定義したものです。

*2 ビッグファイブ理論とは: 心理学において最も科学的信頼性が高いとされる性格分析モデルの一つです。人の性格を「開放性」「誠実性」「外向性」「協調性」「情緒安定性」という5つの主要な因子によって多角的に記述・測定します。

ICP設定商材選定画面ICP設定商材選定画面

ICPの商材は、複数の商材の組み合わせをいくつも作ることができます。特に多くの商材やサービスを持っている企業にとって、多様な商材の組み合わせが設定ができます。

ICP定義チャットICP定義チャット

ICPをチャットで定義することで、簡単に設定できます。様々な業界、業種などを設定できます

ICPAI詳細設定ICPのAIによる自動詳細設定

チャットの入力をもとにAIが詳細を設定します。企業属性、想定課題、技術環境、行動特性、心理的特性、課題、目標などを設定します

ICP 個別企業AI評価サンプルICP 個別企業AI 評価サンプル

設定したICPを個別の企業を評価します。

総合評価

営業機会

注意点・リスクを生成します

自己分析サンプル１パーソナリティ分析 自己分析サンプル１ 自身の最大の武器、明日からできること

総合評価と取り扱い説明 Big5の手法に基づいて、営業職としての総合評価、自身の最大の武器、明日から試すことを出します

自己分析サンプル２パーソナリティ分析 自己分析サンプル２ One On Oneでの活用も

営業として成長するための中長期のロードマップを出します。上司とのOne On Oneで活用して、キャリアプランの作成の参考となります。スパイダーチャートで特徴を把握できます。

取引先担当者分析サンプル１パーソナリティ分析 取引先担当者分析サンプル１攻略サマリー

営業の交渉相手の特徴をBig5の理論に基づいて、総合評価、攻略サマリーを出します。交渉相手の分析は自身の感覚と言語化できない印象に終始しがちですが、AIの分析により、客観的に判断することができるようになります。商談の席で、同僚や上司で相手への印象が分かれることがよくありますが、この分析を使うことで、建設的な議論ができます。

取引先担当者分析サンプル２パーソナリティ分析 取引先担当者分析サンプル２アプローチシナリオ

交渉相手へのアプローチ方法をAIが提案します。メールの内容も相手に合わせてどういう内容にするか提案します。クイックアクションも提案します。

取引先担当者分析サンプル３パーソナリティ分析 取引先担当者分析サンプル３スパイダーチャート

交渉相手の特徴をスパイダーチャートで出します。分析の信頼度も提示します。

クロス分析サンプル１パーソナリティ分析 クロス分析サンプル１関係構築アドバイス

営業担当者と交渉相手の特徴を合わせて、どういった関係を構築すればよいかAIが分析アドバイスします。総合評価。セクション１では関係をよくするためのシナジーと注意点をアドバイスします。

クロス分析サンプル２パーソナリティ分析 クロス分析サンプル２コミュニケーションプラン

営業担当者と交渉相手のコミュニケーションプランを具体的に提示します。

具体的なアクション、トークスクリプト例で何をすればいいかイメージしやすいようにします。

パーソナライズ設定 トップ画面パーソナライズ設定 トップ画面

企業調査、仮説、スクリプトなど生成する文章の長さを３段かで調整できます。カスタム指示のプロンプトも入力できます。

パーソナライズ詳細 設定 ２パーソナライズ詳細 設定 １

職種（マーケティング、フィールドセールス、インサイドセールス、カスタマーサクセスなど）、職位（経営陣、部長、担当など）業務レベル（エキスパート、一般、初心者など）を設定できます。設定したレベルで視点や専門的な内容の難易度が変わります。

パーソナライズ詳細設定 ２パーソナライズ詳細 設定 ２

業務上のゴール、営業モデル、営業スタイルを設定し、自分の強みや弱みをプロンプトで入力できます。生成する内容は、設定された内容に基づいて作成されます。