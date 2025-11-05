「2026年のモバイルビジネスはどう動くか」と題して、株式会社野村総合研究所 北 俊一氏/株式会社ニューズドテック 粟津 浜一氏によるセミナーを2025年12月11日(木)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

2026年のモバイルビジネスはどう動くか


～行き過ぎた規制の副作用と競争ルール見直しがもたらす新局面～


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25587



[講　師]


株式会社野村総合研究所　シニアパートナー　


北　俊一　氏



株式会社ニューズドテック　代表取締役社長　


粟津　浜一　氏



[日　時]


２０２５年１２月１１日（木）　午後１時～３時５０分



[受講方法]


■会場受講


　ＡＰ虎ノ門


　東京都港区西新橋１-６-１５　ＮＳ虎ノ門ビル


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


＜１＞2025年のモバイル業界の振り返りと2026年の展望


北　俊一　氏　【13：00～14：30】



2023年末に施行された規制の見直しを以て、モバイル市場は平静を取り戻したかのように見えたが、足元では不健全な競争が継続しているとともに、行き過ぎた規制による市場の歪み、副作用が拡大しており、本年12月から、新たな検討の場において、モバイル市場における競争ルールの抜本的な見直しが行われる予定である。


本講演では2025年のモバイル市場の振り返りと、2026年の展望をお話しする。



１．2025年にモバイル市場で何が起こったのか？


　　～行き過ぎた規制により新たに生じた課題～


２．販売代理店ビジネスの変化


３．端末、デバイスの進化


４．中古・再生端末市場の拡大


５．キャリア経済圏競争の進展


６．通信インフラビジネス/通建ビジネスの行方


７．競争ルール見直しの行方


８．2026年の展望


９．質疑応答/名刺交換



＜２＞中古端末市場の現在地と今後の展望


粟津　浜一　氏　【14：40～15：50】



2019年10月の改正電気通信事業法施行を契機に、市民権を得た中古モバイル端末。さらに、世界的に高まる「スマートフォンを修理する権利（Right to Repair）」の潮流を背景に、中古ではなく“再生端末”市場が急速に存在感を高めている。


本講演では、中古市場の変遷や流通環境の変化を踏まえながら、中古スマートフォン市場の拡大要因と課題、そして今後の持続的成長に向けた方向性を解説する。また、リユースモバイル・ジャパンの活動やニューズドテックとしての最新の取組事例を紹介し、テクノロジーと信頼を基軸にした「破壊なき市場創造」の実践を共有する。



１．2025年のモバイル市場概観


　　～規制見直しと市場再編の中で何が変わったか～


２．中古・再生端末市場の拡大要因


３．リユースモバイル・ジャパンの取組み


４．ニューズドテックの挑戦


５．今後の展望とビジョン


６．質疑応答／名刺交換





