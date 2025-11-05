「2026年のモバイルビジネスはどう動くか」と題して、株式会社野村総合研究所 北 俊一氏/株式会社ニューズドテック 粟津 浜一氏によるセミナーを2025年12月11日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

2026年のモバイルビジネスはどう動くか

～行き過ぎた規制の副作用と競争ルール見直しがもたらす新局面～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25587

[講 師]

株式会社野村総合研究所 シニアパートナー

北 俊一 氏

株式会社ニューズドテック 代表取締役社長

粟津 浜一 氏

[日 時]

２０２５年１２月１１日（木） 午後１時～３時５０分

[受講方法]

■会場受講

ＡＰ虎ノ門

東京都港区西新橋１-６-１５ ＮＳ虎ノ門ビル

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞2025年のモバイル業界の振り返りと2026年の展望

北 俊一 氏 【13：00～14：30】

2023年末に施行された規制の見直しを以て、モバイル市場は平静を取り戻したかのように見えたが、足元では不健全な競争が継続しているとともに、行き過ぎた規制による市場の歪み、副作用が拡大しており、本年12月から、新たな検討の場において、モバイル市場における競争ルールの抜本的な見直しが行われる予定である。

本講演では2025年のモバイル市場の振り返りと、2026年の展望をお話しする。

１．2025年にモバイル市場で何が起こったのか？

～行き過ぎた規制により新たに生じた課題～

２．販売代理店ビジネスの変化

３．端末、デバイスの進化

４．中古・再生端末市場の拡大

５．キャリア経済圏競争の進展

６．通信インフラビジネス/通建ビジネスの行方

７．競争ルール見直しの行方

８．2026年の展望

９．質疑応答/名刺交換

＜２＞中古端末市場の現在地と今後の展望

粟津 浜一 氏 【14：40～15：50】

2019年10月の改正電気通信事業法施行を契機に、市民権を得た中古モバイル端末。さらに、世界的に高まる「スマートフォンを修理する権利（Right to Repair）」の潮流を背景に、中古ではなく“再生端末”市場が急速に存在感を高めている。

本講演では、中古市場の変遷や流通環境の変化を踏まえながら、中古スマートフォン市場の拡大要因と課題、そして今後の持続的成長に向けた方向性を解説する。また、リユースモバイル・ジャパンの活動やニューズドテックとしての最新の取組事例を紹介し、テクノロジーと信頼を基軸にした「破壊なき市場創造」の実践を共有する。

１．2025年のモバイル市場概観

～規制見直しと市場再編の中で何が変わったか～

２．中古・再生端末市場の拡大要因

３．リユースモバイル・ジャパンの取組み

４．ニューズドテックの挑戦

５．今後の展望とビジョン

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。