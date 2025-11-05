ホテルプラザ神戸「バイキングレストランSORA」、冬の味覚“ズワイガニ”食べ放題が登場！

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区、代表取締役：井上 康隆）が運営する、ホテルプラザ神戸「バイキングレストランSORA」では、毎年ご好評をいただいているズワイガニ食べ放題を、今年も開催いたします。

繊細な甘みと旨みを引き出すボイルスタイルでご提供。ディナータイムでは＋2,800円でズワイガニ食べ放題付きプランにグレードアップが可能です。神戸の夜景とともに一足早く、冬限定の特別メニューをお楽しみください。

■ディナータイムに味わう“冬のごちそうズワイガニ”

繊細な甘みと旨みを最大限に引き出す“一番おいしいボイル”でご提供するズワイガニ。

ディナータイムでは、＋2,800円でズワイガニ食べ放題付きプランにグレードアップ可能です。

カニタワーにたっぷりと並んだズワイガニをお好きなだけお召し上がりいただけます。

カニの旨みを引き立てる肉料理や季節の野菜、彩り豊かなデザートとともに、冬の味覚を心ゆくまでご堪能ください。

■ズワイガニで贅沢ランチを

ランチタイムには、兵庫県産の旬食材を使った洋食メニューやデザートをご用意。さらに、ズワイガニ500g／2,500円（税込）の提供も行っております。（※食べ放題ではありません）

ボイルしたカニの上品な甘みを気軽に楽しめる、冬限定の特別メニューです。

■「お客様感謝企画」11月まで延長！

大人4名様ごとに1名様分を無料でご提供

ズワイガニ500g／2,500円（税込）

多くのお客様からのご好評を受け、「お客様感謝企画」を2025年11月末まで延長いたします。

公式サイトからのご予約限定で、期間中に大人4名様でご来店いただくと1名様分の料金を無料でご提供いたします。たとえば8名様でご利用の場合は2名様分が無料となり、グループでのご利用ほどお得にお楽しみいただけます。ランチ・ディナーいずれの時間帯でもご利用いただけますので、ご家族やご友人とのお食事にぜひご活用ください。

対象期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）〈 ご利用条件 〉- 大人4名様につき1名様無料です。- 本キャンペーンは 公式サイトからの事前予約限定 です。- 対象はランチおよびディナーの大人・シニアのお客様が対象です。- ズワイガニ食べ放題、ドリンク、追加オーダー、小学生以下のお客様は対象外です。- 他の割引・特典との併用はできません。

※写真はイメージです。

※営業日の詳細はHPをご確認ください。

※ご人数やご要望に応じて、営業日についてご相談を承ります。

※掲載料金は消費税・サービス料を含みます。

※バイキング会場・時間は予告なく変更になる場合がございます。

※気候や食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます。

公式サイト :https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/sora/

ホテルプラザ神戸

■住所：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）

■TEL：078-846-5400 ■FAX：078-846-5411

■アクセス

〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、

六甲ライナーマリンパーク行「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分

〈 車 〉 阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、

阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分

※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分



地上19階 地下2階

地下1・2階：駐車場

3階：フロント・ケーキショップ「KARIN」

11階：バンケットルーム・チャペル

12階～17階：客室

18階：レストラン・バンケットルーム

客室：139室



ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp

お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5400（代表）

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）