【11月20日・21日eve autonomy主催 無料オンラインセミナー】ヤマハ発動機 × eve autonomy が辿り築いてきた現場課題解決と自動化ニーズの最前線

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、ヤマハ発動機株式会社 ソリューション事業本部長 江頭綾子氏をお招きし、製造・物流現場における自動化トレンドと最新ソリューションをテーマにしたオンラインセミナー「ヤマハ発動機 × eve autonomy が示す、自動化トレンドと現場課題解決の最新アプローチ」を、2025年11月20日（木）および21日（金）に開催いたします。

製造・物流現場では、労働力不足や人件費高騰、多品種・変量生産への対応など、さまざまな課題が存在します。こうした中、屋内外を問わず生産性と柔軟性を両立させる自動化の重要性はますます高まっています。

本セミナーでは、ヤマハ発動機が長年にわたり蓄積してきた現場経験に基づく屋内領域の最前線とロボティクス戦略、そしてeve autonomyが数多くのお客様のニーズや課題に向き合い進化させてきた屋外自動搬送サービスを紹介します。また、ヤマハ発動機が掲げ、eve autoも一部として含まれる「μ to km（ミクロン トゥ キロメートル）」コンセプトに基づくトータル搬送の可能性にも迫ります。屋内外の第一線で実績を積む両社が、長年の取り組みや最新ユースケースを通じて、連携によって生まれる新たな価値と、これからの自動化の方向性を語り合います。

自動化の最新動向を俯瞰しつつ、自社の現場改善や戦略検討に役立つ貴重な機会です。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

セミナー詳細 .

・タイトル：ヤマハ発動機 × eve autonomy が示す、自動化トレンドと現場課題解決の最新アプローチ

・日 時：2025年11月20日（木）・21日（金） 13:00～14:00

・会 場：オンライン（Zoom）

・参 加 費：無料（事前申込制）

・参加方法：こちら(https://eveautonomy.com/event/webinar/20251120)よりご応募ください

＜登壇者＞

ヤマハ発動機株式会社

執行役員 ソリューション事業本部長

江頭 綾子 氏

【略歴】

1991年4月 ヤマハ発動機株式会社入社、同年6月 ＩＭ（Intelligent Machinery）事業部配属、産業用ロボットのアフターサービス従事。2018年1月 ロボティクス事業部 CS（Customer Support）部長就任、2019年1月 ロボティクス事業部長就任、2022年3月 執行役員 ロボティクス事業部長就任、2025年1月 執行役員 ソリューション事業本部長。

株式会社 eve autonomy

代表取締役CEO

星野 亮介

【略歴】

2003年4月、日産自動車入社後、グローバル・セールス＆マーケティング部に所属。南米地域の顧客満足度向上活動を担当。2006年からモルガン・スタンレー証券にて自動車業界担当アナリストとして活動後、2017年にヤマハ発動機入社。新事業開発を担うなか、eve autonomy設立にも従事。2023年3月より同社代表取締役。

＜モデレーター＞

株式会社 eve autonomy

セールス＆マーケティング部 部長

龍 健太郎

【略歴】

自動運転サービス、物流支援ロボット、そして宅配ロボットなどの小型ロボットなど、様々な新型ロボットの事業化に取り組み、2023年よりeve autonomyにてeve autoサービスのマーケティングを担当。

・自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約50拠点・80台以上が稼働しています。



【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。