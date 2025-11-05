「THEフィッシング」秋イカで秋色に染まる　敦賀湾ティップランエギング/11月8日（土）放送

テレビ大阪株式会社左から住澤直樹（すみざわ なおき）・秋丸美帆（あきまる みほ）、アオリイカ (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

秋イカで秋色に染まる

敦賀湾ティップランエギング

【放送日時】2025年11月8日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

住澤直樹（すみざわ なおき）

秋丸美帆（あきまる みほ）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

秋の訪れを感じさせる、涼やかな風が吹く敦賀湾。

秋シーズン序盤のアオリイカを狙い、二人のアングラーがティップランエギングを満喫する。

(C)テレビ大阪

アングラーは、創世記からボートエギングを世に発信し続けるエキスパート住澤直樹。最近は、日本海や九州等を飛び回り、さらなる魅力を追及している。

住澤 (C)テレビ大阪

もう一人は、「釣りは、楽しく！おいしく！」をモットーにマルチに釣りをこなす“みっぴ”こと秋丸美帆。

秋丸 (C)テレビ大阪

今回は夕方から出船し、夕まづめの時合を狙う。まずは住澤が敦賀湾におけるエギの流し方や誘い方を秋丸にレクチャー。

エギ (C)テレビ大阪左から秋丸・住澤 (C)テレビ大阪

しかし序盤に当たってくるのは魚ばかり。それでもイカへのアプローチを細かく変えながら、丁寧に探り続ける。

アオリイカ (C)テレビ大阪

すると先ほどまでとは違う当たりが竿先に現れる。チャンス到来か！？

秋丸 (C)テレビ大阪

秋丸のロッドが空中にしなやかな弧を描く｡上がってきたのは、400ｇのアオリイカ。

秋丸、アオリイカ (C)テレビ大阪

続けて住澤もかける。こちらも400ｇのアオリイカだ。

さあここからチャンスタイムへ突入。次々にアオリイカをキャッチしていく２人。

住澤 (C)テレビ大阪

だが釣れてくると徐々にアングラーとしての欲が出てくる。次は、よりサイズの良いアオリイカをどのように狙うのか？

左から住澤・秋丸 (C)テレビ大阪

初心者も参考になるエギの流し方やアクションのコツ。そして釣りの楽しさが存分に伝わる30分。

どうぞお楽しみに！