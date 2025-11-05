『第1回アメバト・ブタミントン王決定戦』TOKYO MXにて11月17日（月）よる7時30分放送決定！メガハウス公式おもちゃチャンネルYouTubeにて11月18日より見逃し配信！

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区)は、TOKYO MX（東京エリア・地上波9ch）にて11月17日(月)夜7時30分より放送される特別番組、「第1回アメバト・ブタミントン王決定戦」をメガハウス公式おもちゃチャンネルYouTubeにて11月18日(火)より見逃し配信いたします。

(C)TOKYO MX

■番宣15秒「アメリカンバトルドーム」編

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=c9PV004BG6o ]

■番宣15秒「ブタミントン」編

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RGWldCBrRQc ]

番組では、令和の今リバイバルを遂げた懐かしのアクションゲーム「アメリカンバトルドーム ホワイトver.」「ブタミントン」に6人の芸能人が挑戦。豪華賞品と王者の座を賭け、本気で激突します。

番組の進行は“金の豚”こときしたかの・岸大将。そして今回の挑戦者として、最年長・ハンバーグ師匠ことスピードワゴン・井戸田潤、元SKE48で今年９月発売の１０年ぶりとなる写真集が注目を集める松井珠理奈、そんな松井を「推し」と公言する安田大サーカス・クロちゃん。

さらに、先日『Mステ』初出演を果たすなど話題沸騰中の９人組ダンス＆ボーカルグループ「超特急」の“ドジっ子担当”・ユーキ、バラエティ界のリアクションヒーロー、きしたかの・高野正成、人気アニメ・ゲーム作品に多数出演する声優・中島由貴ら、個性豊かなメンバーが集結しました！

各プレイヤーが己のプライドをかけて熱戦を展開。中でもクロちゃんは、１０年以上にわたって「推しメン」として応援してきた松井に対し、「優勝したら珠理奈と結婚する ！」とまさかの宣言をしスタジオ一同は騒然。「ブタミントン」対決では、最年長のハンバーグ師匠がスタジオセットを破壊寸前のパワフルな活躍を披露。さらに「アメリカンバトルドーム」対決では、“気合い注入”の名目で低周波マシンが装着され、プレイヤーたちの絶叫がスタジオに響き渡るなど、予測不能な展開が続出します。果たして熾烈な争いを制し“初代アメブタ王”の座に輝くのは誰なのか。クロちゃんは“愛と栄光の二冠”を手にすることができるのか―― ！？

【出演者コメント】

◆ハンバーグ師匠（スピードワゴン・井戸田潤）

いやぁ、ブタミントンということで

ポークハンバーグってなかなか珍しいんですけども、

焼き上がったんじゃないでしょうか。

勝った人負けた人いると思いますけど、負けた人には皆さん、

優しい言葉をかけてあげてください。

え?かける言葉がないって?

かけてやりなよデミグラス。

ハンバーーグ！！！ジュ～ありがジュ～

◆松井珠理奈

来てみたらめちゃくちゃ“バラエティ”でびっくりしました（笑）。

こんなにも全力でバラエティをやったのは久しぶりで

本当に楽しかったです！

見ていただくとわかる通り、本当に個性が強いメンバーが

集まりました。

最初から最後まで楽しませていただけたので、

「第2回」があることを期待しています！

◆安田大サーカス・クロちゃん

めちゃくちゃ楽しかったしん！

自分が小さい頃にテレビCMで観ていたアメバト・ブタミントンを

令和にみんなでできたのが嬉しかったしん！

珠理奈へのプロポーズ、成功したのかお楽しみに～♪

◆超特急・ユーキ

本当に白熱した戦いが繰り広げられていて、

すごく汗をかけました！

久しぶりに童心に帰って楽しめたので、

またぜひとも出演したいです。

（超特急の）他のメンバーも8人いるので、

次は連れてきたいなと思いました！（笑)

◆きしたかの・高野正成

大人になってもこういう懐かしいゲームって

めちゃくちゃ楽しいんだなと思いました！

あれだけ熱くなっちゃうんだなと。

特に初戦の僕VS松井（珠理奈）さんの試合は

ぜひともノーカットで流してほしいです。

◆中島由貴

本当に楽しかったです！

つい対戦にヒートアップしてしまって

語気も荒くなってしまったんですが（笑）、

それぐらい夢中でカメラを忘れて楽しめました！

皆さんにはそんな姿を見ていただけたら嬉しいです！

【番組概要】

【番組名】 第１回アメバト・ブタミントン王決定戦

【放送日時】11月17日（月）19:30～（TOKYO MX1）

【出演】 ハンバーグ師匠（スピードワゴン・井戸田潤）

松井珠理奈

安田大サーカス・クロちゃん

超特急・ユーキ

きしたかの・高野正成

中島由貴

金の豚（天の声）：きしたかの・岸大将

ナレーション ：森嶋秀太

【配信】 TVerにて見逃し配信 11月17日（月）20時～

メガハウス公式おもちゃチャンネルYoutube 11月18日（火）12時～

https://www.youtube.com/@MegahouseJP

Rチャンネルにて無料同時配信

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/variety/amebuttle_butaminton/

【番組公式X】https://x.com/mx_tokuban

【番宣動画】・アメリカンバトルドームver. https://youtu.be/c9PV004BG6o

・ブタミントンver. https://youtu.be/RGWldCBrRQc

【商品情報】

『アメリカンバトルドーム ver.ホワイト』 価格：9,878円(税10％込) 発売元：株式会社メガハウス

商品ページ：

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5173/

発売からこれまでSNS等で数々の話題を生んだ「アメリカンバトルドーム」の新色版です。

当時のエキサイティングな楽しさはそのままに、本体色は過去、未発売のホワイトカラーとなっています。さらにパッケージも一新しており「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」として生まれ変わりました。

本体中央上部からランダムに落ちてくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュートしていきます。弾いたボールがベルに当たると「チンッ！チンッ！」と鳴り、よりエキサイティングなゲーム展開が楽しめます。ボールが落ちきった時点で、プレイヤー全員で自分のゴールに入ったボールをカウントし一番点数の高い人が勝ちとなります。2人～4人で対戦可能です。

▲商品パッケージ

Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC

『ブタミントン』 価格：4,378円(税10％込) 発売元：株式会社メガハウス

ーおもちゃ大賞2025 ゲーム＆パズル部門 大賞を受賞しました！ー

商品ページ：

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4908/

ブタ型のマスコットをラケットとして使用し、バドミントンのように羽根をネット越しで落とさないように飛ばし合う、スポーツ系アクションゲームです。ラケットのブタは、ボディを押すと鼻息（鼻から空気）が出て、その風力で羽根を飛ばすことができます。ポリエチレン素材の羽根は軽く、丸い形状のため、空気にあたると角度と強さによって思いもよらない動きで飛び交います。ブタ（ラケット）は4個入っていて1対1はもちろん２名対戦によるダブルスも可能です。

ルールはシンプルながらも、ブタの顔立ちがユニークなラケットは、空気を吹き出そうと押す度に可愛く「ブー」と鳴き、対戦で白熱しながらも笑いがおこり、お子様から大人まで世代を問わず盛り上がる玩具です。

▲商品パッケージ

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。