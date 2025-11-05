ガリレイ｜「統合報告書2025」発行

ガリレイ株式会社

当社は、株主や投資家並びにステークホルダーの皆様へ、財務・非財務の両面から、ガリレイグループの中長期的な価値創造のプロセス及び成長戦略をお伝えすることを目的として、統合報告書を発行しています。

今回の「統合報告書2025」では、パーパス「食といのちの未来を拓く」の実現に向けた価値創造のプロセスとともに、新たに財務、人的資本、技術、製造、知的財産、DX、海外の各分野について、責任者からのメッセージとともに取り組みへのコミットメントを掲載しています。

今後も統合報告書の発行など情報開示の充実を通じ、株主や投資家、ステークホルダーの皆様との対話を推進することで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指していきます。

■「統合報告書２０２５」の概要

１．公開時期 ： 2025年11月５日（日本語版） ※英語版は後日公開予定です。

２．ページ数 ： 54ページ（本文）

３．公開ページ ： https://www.galilei-group.co.jp/ir/library/integrated-report/index.html

４．コンテンツ：

・トップメッセージ

・ガリレイグループの価値創造

企業理念、パーパス／ガリレイグループのあゆみ／ガリレイグループの強み／価値創造モデル／財務戦略／人的資本戦略／技術戦略／製造戦略／知的財産戦略／DX戦略／海外戦略／サステナビリティ戦略

・事業戦略

ガリレイグループの７つの事業／事業領域の拡大／グループシナジー／フードサービス事業／ショーケース事業／FMS事業／サービス事業／エンジニアリング事業／大型食品加工機械事業／パネル事業

・コーポレート・ガバナンス

会長・社外取締役対談／コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス／リスクマネジメント

・基本情報

財務・非財務ハイライト／11年間の財務データ／コーポレートデータ



＜ガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：2,760百万円

事業内容：持株会社、グループ全体の経営方針策定および経営管理

URL：https://www.galilei-group.co.jp/