『SHIBUYA109 × MY MELODY (ハート) KUROMI Anniversary Campaign』を11月15日(土)より開催！

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)と、株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社：東京都渋谷区、社長：石川あゆみ)は、2025年11月15日(土)から11月30日(日)の期間限定で『SHIBUYA109 × MY MELODY (ハート) KUROMI Anniversary Campaign』を、SHIBUYA109渋谷店(東京都渋谷区)にて開催いたします。

マイメロディ50周年・クロミ20周年をお祝いする本キャンペーンでは、ふたりの“正反対だからこそ一緒にいると最強で最高”な「メロクロな関係」をテーマに、館内でさまざまな施策を展開します。8階「DISP!!!」では、期間限定で体験型ポップアップスペース『MY MELODY (ハート) KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！』がオープン。平成ギャルになりきったメロクロと一緒に、放課後のようなひとときを楽しめるフォトスポットや、パラパラダンスを踊って撮影できるブースなどが登場します。来場者に先着でオリジナルショッパーをプレゼントするほか、本スペースで撮影した写真や動画にハッシュタグをつけて投稿いただいた方には、オリジナル学生証風カードをプレゼントします。

その他、人気24ブランドとのオリジナルコラボアイテムの先行販売やノベルティ配付、館内外のスペシャルデコレーションなどを実施し、アニバーサリーイヤーのフィナーレを盛り上げます。

『SHIBUYA109 × MY MELODY (ハート) KUROMI Anniversary Campaign』概要

名称 ：『SHIBUYA109 × MY MELODY (ハート) KUROMI Anniversary Campaign』

開催期間 ：2025年11月15日(土)～11月30日(日)※一部内容を除く

場所 ：SHIBUYA109渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

詳細URL ： https://www.sanrio.co.jp/news/spots/mu-shibuya109-20251105/

※すべての内容は予告なく変更となる場合があります。

内容 :

１.ポップアップスペース『MY MELODY (ハート) KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！』がオープン

２.館内の人気ブランドにてオリジナルコラボアイテムを販売、ノベルティの配付も！

３.館内外がメロクロ一色に！スペシャルデコレーションを実施

メロクロと放課後気分を楽しめる！『MY MELODY (ハート) KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！』がオープン

8階「DISP!!!」にて、体験型ポップアップスペース『MY MELODY (ハート) KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！』がオープンいたします。館内人気ブランドとのコラボアパレルの展示のほか、平成ギャルになりきったメロクロのフォトブースや、パラパラを踊って撮影できるブースが登場し、メロクロと一緒に放課後のようなひとときを楽しむことができます。

名称 ：『MY MELODY (ハート) KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！』

開催期間 ：2025年11月15日(土)～11月28日(金)

場所 ：SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!

入場料 ：無料

ウチらの平成レトロフォトブース

マイメロディ、クロミと一緒にSHIBUYA109に遊びにきたような写真が撮れるフォトスポットのほか、カラオケルーム風のフォトスポット、平成のプリントシール機風のフォトスポットなど、“放課後、友達と渋谷で遊んで盛り上がる青春シーン”をイメージした３つのフォトスポットが登場します。

カラオケルーム風フォトスポット平成のプリントシール機風フォトスポット

※画像はイメージです。

パラパラチャレンジブース

平成のダンスブームを象徴する“パラパラ”風にリミックスしたマイメロディ、クロミの楽曲に合わせ、2人1組で踊って撮影ができます。クロミ公式TikTokでは、パラパラダンスのレクチャー動画を公開中です。

クロミ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kuromi_project

ノベルティプレゼント

レクチャー動画

『MY MELODY (ハート) KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！』にご来場いただいたお客様にはノベルティとして、巾着タイプのオリジナルショッパーを先着でプレゼントいたします。また、本ポップアップスペースで撮影した写真や動画に「#メロクロな関係」または「#放課後アニバーサリーパーティ」のタグをつけてSNSに投稿した画面をスタッフに見せると、 オリジナル学生証風カード(全2種・ランダム)がもらえるキャンペーンも実施いたします。

※ノベルティはなくなり次第終了です。※ノベルティはお1人様につき1点までです。

※状況に応じて、入場規制・整理券配付を設ける場合がございます。

館内の人気ブランドにてオリジナルコラボアイテムを販売、ノベルティの配付も！

オリジナルショッパーオリジナル学生証風カード

館内の人気24ブランドにて制作したオリジナルコラボアイテムを先行販売いたします。また、『SHIBUYA109 × MY MELODY (ハート) KUROMI Anniversary Campaign』開催を記念したSHIBUYA109渋谷店限定豪華ノベルティ(非売品)を、先着でプレゼントいたします。

オリジナルコラボアイテム販売店舗

販売期間：11月15日(土)～11月30日(日)

参加店舗： ANAP(地下1階)／csT&P(地下1階)／EMODA(2階)／ FREE’S MART(2階)／

ROYAL PARTY(2階)／archives(3階)／evelyn(3階)／ GALET’S(3階)／

MAJESTIC LEGON(3階)／PEACH JOHN(3階)／pium(3階)／ Secret Honey(3階)／

An MILLE(4階)／F i.n.t(4階)／Kastane(4階)／ OLIVE des OLIVE(4階)／

one after another NICE CLAUP(4階)／MURUA(5階)／ rienda(5階)／SPIRALGIRL(5階)／

BUBBLES(6階)／MA＊RS(6階)／ merry jenny(6階)／ROJITA(6階)

オリジナルカラビナプレゼント

24ブランドによるオリジナルコラボアイテムを販売する店舗にて、対象商品をご購入いただいた方に『マイメロディ ＆ クロミ オリジナルカラビナ』(全2種・ランダム)を、アイテム1点ご購入毎に1つプレゼントいたします。

配付期間：11月15日(土)～

配付店舗： オリジナルコラボアイテム販売店(24店舗)

※各店舗無くなり次第終了です。

※ランダムのため、キャラクターを選ぶことはできません。

※画像はイメージです。

オリジナルステッカープレゼント

マイメロディ ＆ クロミ オリジナルカラビナ

館内にて1会計1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、オリジナルステッカー(全3種・ランダム)を先着でプレゼントいたします。

配付期間：11月15日(土)～

対象施設：SHIBUYA109渋谷店

※ノベルティはなくなり次第終了です。

※1会計につき1枚までのお渡しです。

※レシート合算不可。

※一部店舗でのお買い物は対象外です。

※ランダムのため、キャラクターを選ぶことはできません。

※画像はイメージです。

館内外がメロクロ一色に！スペシャルデコレーションを実施！

オリジナルステッカー

期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外にキャンペーンビジュアルが登場。階段とエレベーターホールもデコレーションされ、マイメロディとクロミが館内外を彩ります。

スペシャルデコレーション

※画像はイメージです。

マイメロディ、クロミ プロフィール

マイメロディ

お誕生日：1月18日

すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。

X：https://x.com/Melody_Mariland

クロミ

お誕生日：10月31日

自称マイメロディのライバル。

黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。

趣味は、日記をつけること。

最近は恋愛小説にはまっている。

好きな色は、黒。好きな食べ物は、らっきょう。

X ：http://ｘ.com/kuromi_project(http://%EF%BD%98.com/kuromi_project)

TikTok：http://www.tiktok.com/@kuromi_project(http://www.tiktok.com/@kuromi_project)

＜マイメロディ、クロミ “おそろい”アニバーサリーイヤー コンセプト＞

公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/specialsite/mymelody50kuromi20/