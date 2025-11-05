ポリウレタン製ドラッグチェーンケーブルの世界市場2025年、グローバル市場規模（単芯ドラッグチェーン用ケーブル、多芯ドラッグチェーン用ケーブル）・分析レポートを発表
2025年11月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ポリウレタン製ドラッグチェーンケーブルの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ポリウレタン製ドラッグチェーンケーブルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界のポリウレタン製ドラッグチェーンケーブル市場の現状と将来展望を包括的に分析したものです。2024年の市場規模は約9,570万ドルと推定され、2031年には約1億3,700万ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は5.3％で推移すると予測されています。
また、米国の関税政策および各国の産業政策の変化が市場競争構造や地域経済の動態、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても評価しています。
ポリウレタン製ドラッグチェーンケーブルは、優れた耐摩耗性と引張強度を備えた産業用ケーブルであり、自動化装置、ロボット、工作機械、CNC機など、可動部を多く持つ設備で使用されます。外被にはポリウレタン素材が用いられ、耐摩耗性、耐油性、耐腐食性、耐紫外線性に優れることから、過酷な環境下での使用に最適です。
________________________________________
産業構造と市場特性
本市場は産業自動化の拡大とともに成長しており、特に製造業のデジタル化やロボティクス分野の発展が需要を押し上げています。ポリウレタン素材を用いたケーブルは、長寿命・柔軟性・環境耐性に優れているため、従来のPVCケーブルからの置き換えが進んでいます。
さらに、スマートファクトリー化の進展やIoT機器の増加により、データ通信性能と電力供給機能を両立するハイブリッドケーブルへのニーズも高まっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大の成長を示しています。特に中国、日本、韓国では、製造業の自動化投資が活発であり、ロボット・CNC装置への導入が進んでいます。中国は強力な製造基盤と国内需要の高さを背景に、世界最大の消費国として位置づけられています。
北米およびヨーロッパでは、労働力不足を補う自動化需要の高まりとともに安定した成長を見せています。ドイツ、フランス、イギリスなどでは産業ロボットや高精度工作機の市場拡大がケーブル需要を後押ししています。一方で、中南米や中東・アフリカ地域では産業インフラ整備が進行しており、将来的な潜在市場として注目されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
ポリウレタン製ドラッグチェーンケーブル市場は、ケーブルの構造と用途によって分類されています。
製品タイプ別では、
・単芯ドラッグチェーン用ケーブル
・多芯ドラッグチェーン用ケーブル
の2種類に分かれます。単芯タイプはシンプルな電力供給や信号伝達用途に適しており、軽量で柔軟性に優れています。一方、多芯タイプは複雑な制御システムやデータ通信に用いられ、工作機械や自動組立ラインで広く採用されています。
用途別では、
・ロボット
・自動車製造
・物流システム
・機械設備
・その他産業機器
に区分されます。特にロボット分野では、反復運動に耐える柔軟性と耐久性が求められ、PURケーブルの採用が急増しています。また、自動車製造ラインや物流ロボットでも、ケーブルの長寿命化と保守コスト削減を目的とした導入が進んでいます。
