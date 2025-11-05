カナデ（CV.夏吉ゆうこ）が歌う劇中歌「For You」を初公開！ 「KANADE 特装版」にはフルver.入りサウンドトラックも付属！
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下、グッドスマイルカンパニー)と株式会社フロントウイングラボ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山川竜一郎、以下、フロントウイングラボ)は共同制作したビジュアルノベルゲーム『KANADE』において、カナデ（CV.夏吉ゆうこ）が歌う劇中歌「For You」を最新PVとともに公開いたしました。
PVでは、「For You」のサビパートを特別映像として公開。『KANADE』の重要なシーンをふんだんに盛り込んだ映像となっておりますので、ぜひご覧ください。
【劇中歌PV】『KANADE』／夏吉ゆうこ「For You」
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e1c81hhF964 ]
■パッケージ版にはサウンドトラックの他、KANADEグッズが盛りだくさん！
現在、「KANADE PCパッケージ版」は全国の対象店舗・ECサイトにて予約受付中。
特装版には、オープニングや劇中歌のフルバージョンを含む楽曲全22曲のサウンドトラックや、ゲーム内で登場したイラストを使用したグッズなど、本作をさらに深く楽しめる豪華アイテムが揃っています。
さらに、抱き枕カバー付き特装版には、上記特装版の内容に加え、ゆさの 描きおろしの抱き枕カバーや、カナデ（CV.夏吉ゆうこ）による添い寝ボイスCDも付属。
浅生詠によるシナリオ、ゆさの描き下ろしイラスト、松本文紀の音楽、そして夏吉ゆうこ演じるカナデの歌う主題歌が織りなす世界を、パッケージ版ならではの特典とともにご堪能ください。
製造の都合上、予約数には上限がございます。
抱き枕カバー付き特装版は11/10（月）、特装版・通常版は11/21（金）を過ぎると店舗様によってはご予約ができなくなる場合もございますので、お早目にご予約ください。
抱き枕カバー付き特装版（税込 27,500円）
・ゲーム本編（DVD-ROM）
・描き下ろし抱き枕カバー
・カナデ添い寝ボイスCD
・サウンドトラックCD
・ビジュアルブック
・B2タペストリー
・アクリルキーホルダー
特装版（税込 13,200円）
・ゲーム本編（DVD-ROM）
・サウンドトラックCD
・ビジュアルブック
・B2タペストリー
・アクリルキーホルダー
通常版（税込 2,600円）
・ゲーム本編（DVD-ROM）
■予約特典も必見！
『KANADE』PCパッケージ版では、ご予約いただいた方へ以下の特典をご用意しております。
【全店舗・ECサイト共通 予約購入特典】
「水彩風特製イラスト色紙」
【対象店舗別 予約特典】
全国の対象店舗・ECサイトごとに様々な予約特典をご用意しています。
特典の詳細は各店舗にお問い合わせください。
店舗特典の最新情報はこちら！
https://kanade.frontwing.co.jp/package/
■夏吉ゆうこさん他、直筆サイン色紙が当たる！『KANADE』感想キャンペーン開催！
PCパッケージ版『KANADE』の予約開始を記念して、感想投稿キャンペーンが開催中です。
ご参加いただいた方の中から、抽選で出演キャストやキャラクターデザイン・ゆさの の直筆サイン色紙をプレゼントいたします。
【キャンペーン概要】
応募期間：2025年12月31日まで
応募方法：
１. 『KANADE』公式Xをフォロー
２. ハッシュタグ「#KANADE感想」を付けてゲームの感想をご自身のＸアカウントで投稿。
※投稿はお一人様につき何回でも可能です。
賞品：出演キャストおよびクリエイターの直筆サイン色紙（各1枚、計6名様にプレゼント）
夏吉ゆうこ、白砂沙帆、桑原由気、青山吉能、遠野ひかる、ゆさの
■10%OFF！DLsite創業祭セール開催中！
『KANADE』が、DLsiteにて10％OFFセールを実施中です。
通常価格1,980円（税込）のところ、セール期間中は1,782円（税込）でお求めいただけます。
この機会をお見逃しなく！
セール開催期間： 11/20（水）13:59 まで
■『KANADE』とは
～私、最高のラブソングを歌って、世界を救わないといけないんです～
『KANADE』は、シナリオに『euphoria』の浅生詠、キャラクターデザインに『ATRI -My Dear Moments-』の ゆさの、『物語シリーズ』の渡辺明夫、主題歌・楽曲の制作には『素晴らしき日々 ～不連続存在～』の松本文紀が参加する、「歌」が重要なテーマを担う新作ノベルゲームです。
【あらすじ】
植物の異常増殖現象によって、『自然』が『文明』を覆い尽くそうとしている未来の地球。
緑に沈みゆく都会の片隅で暮らす少年悠登（ゆうと）のもとに、一人の少女が訪れる。
少女の名前は、カナデ。
悠登が飼っている伝書鳩がきっかけで、文通を交わしていた相手だった。
カナデは、手紙では言えなかった秘密を明かす。
それは地球人と宇宙人のハーフであること、そして、歌で世界を救うことだった。
戸惑い驚く悠登の前で、カナデは歌で植物を鎮めて見せる。
「私は、お母さんの代わりに、最高のラブソングを歌って世界を救わなくてはいけないんです。
ですから悠登さん。私と恋、してもらえませんか？」
母親は突然いなくなってしまって、
歌で世界を救う具体的な方法も、そのために恋をする理由も、カナデにはわからない。
何もかもがあいまいで、雲をつかむような話だった。
それでも悠登は、カナデの真剣な想いに応えたいと望み、恋をはじめることを決める。
そうしてふたりは、周囲にあたたかく見守られながら、手探りで恋をはじめていく。
既に芽生えはじめている恋心を、お互いに気づかないまま。
恋に落ち、歌を奏で、世界を救う。
これは、少年と少女の出会いが世界に奇跡を起こす、少し不思議な未来のおとぎばなし――
【スタッフ情報】
企画・シナリオ：浅生詠
代表作…『euphoria』（PCゲーム・製作 ホビボックス 開発 CLOCKUP )
『Erewhon』（PCゲーム・ CLOCKUP）
『リルヤとナツカの純白な嘘』（PCゲーム・製作 ブシロード 開発 フロントウイング）
キャラクターデザイン：ゆさの
代表作…『ATRI -My Dear Moments-』（PCゲーム・製作 ANIPLEX 開発 フロントウイング＆枕 )
『星詠みの魔法使い 』（ライトノベル）表紙挿絵イラスト
音楽：松本文紀
代表作…『光放て！』（PCゲーム『ATRI -My Dear Moments-』オープニングテーマ）
『Star Trail』（PCゲーム『GINKA』オープニングテーマ）
制作：フロントウイング
代表作…『グリザイアの果実』（PCゲーム・TVアニメ）
『グリザイア：ファントムトリガー』（PCゲーム・TVアニメ）
『GINKA』（PCゲーム）
『ISLAND』（PCゲーム・TVアニメ）
■グッドスマイルカンパニー公式ショップ
https://www.goodsmile.com/ja/product/1140659
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3104270/KANADE/?curator_clanid=33017228
■DMM GAMES
https://dlsoft.dmm.com/detail/gdsm_0001/
■DLsite
https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01004487.html
■グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
〈グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト〉
https://goodsmilegame.com/
〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉
https://corporate.goodsmile.com/ja/