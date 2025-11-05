エースコック株式会社

わかめ×ご当地ラーメンが合わさったおいしさが楽しめる！

いつものわかめラーメンとは一味違う旅情感のある一杯！

【発売日・発売地区】2025年12月1日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2025年12月1日より、「THEご当地麺×わかめ 青森煮干しラーメン／佐野ラーメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 磯の香り豊かなわかめと相性の良いご当地ラーメンが合わさった、旅情感のあるわかめラーメンが新登場！

２. しっかり利かせた煮干しに、胡椒でアクセントを加えた「青森煮干しラーメン」と、透明感のあるすっきりとした醤油スープの「佐野ラーメン」の2品がラインアップ！

■商品名 ：THEご当地麺×わかめ 青森煮干しラーメン／佐野ラーメン

■発売日 ：2025年12月1日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：236円（税抜）

ご当地の名物ラーメンのおいしさと、磯の香り豊かなわかめをともに楽しめるいつもとは一味違う、わかめラーメンを開発しました。「青森煮干しラーメン」は、醤油スープに煮干しをしっかり利かせた一杯、「佐野ラーメン」は、幅広めんと透明感のあるすっきりとした醤油スープで佐野ラーメンならではの味わいに仕上げました。

【商品特長】

■商品名：THEご当地麺×わかめ 青森煮干しラーメン

■めん：滑らかでコシのある、歯切れの良い丸刃のめんです。(湯戻し時間:3分)

■スープ：ポークとチキンをベースに煮干しを利かせ、胡椒でアクセントを加えた醤油スープです。しっかり利かせた煮干しの香りが食欲をそそる一杯に仕上げました。

■かやく：磯の風味豊かなわかめ、食感の良い大豆そぼろ、スープを吸ってジューシーな麸を加えて仕上げました。

■パッケージ：明るいカラーの背景色に、それぞれのご当地ラーメンの特長に沿った背景柄をあしらったデザインです。

■商品名：THEご当地麺×わかめ 佐野ラーメン

■めん：滑らかでコシのある角刃の幅広めんです。(湯戻し時間:5分)

■スープ：ポークとチキンをベースに、佐野ラーメンらしいあっさりとした醤油スープに仕上げました。香味野菜の風味がアクセントとなり、最後まで飽きの来ない味わいを楽しめます。

■かやく：磯の風味豊かなわかめ、食感の良い大豆そぼろ、風味の良いごまを加えて仕上げました。

■パッケージ：明るいカラーの背景色に、それぞれのご当地ラーメンの特長に沿った背景柄をあしらったデザインです。