TVアニメ「矢野くんの普通の日々」作中作「恋するアミカ」の主題歌「全力★きらめけ初恋」（歌:アミカ(CV:田村ゆかり)）MV公開！サイン入り台本プレゼントキャンペーンも実施

TVアニメ「矢野くんの普通の日々」（講談社「コミックDAYS」連載）に登場した作中作『恋するアミカ』の主題歌「全力★きらめけ初恋」（歌：アミカ（CV：田村ゆかり））のMVが公開！＆楽曲配信が決定！！

アニメ第５話にて、メイと田中がカラオケで歌っていた印象的な楽曲の”もと歌”としてフルバージョンでお届け！作詞は、原作 田村結衣先生が手掛けた一曲です

『恋するアミカ』登場キャラクター アミカ役 田村ゆかりさん、カイ役 保志総一朗さんからのコメントも到着！！

作中漫画『恋するアミカ』主題歌「全力★きらめけ初恋」のMV公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u0sa_HnTyS4 ]

■商品情報

※★の表示が難しい場合は、★を使用してください「全力★きらめけ初恋」

歌：アミカ(CV.田村ゆかり)

作詞：田村 結衣

作曲編曲：原田 茂幸

各音楽配信サービスでは、11月6日(木)0時より配信開始です！

▼配信サービスにて視聴はこちら

https://lnk.to/zenryoku_kirameke

アミカ、カイのキャスト解禁！コメントも到着！

アミカ（CV:田村ゆかり）

大人気の少女漫画『恋するアミカ』の主人公。

アミカ役 田村ゆかりさんコメント

私の演じたパートは劇中劇のような、矢野くんたちが読んでいる漫画の中のキャラクターです。

監督さんからは「この劇中劇は少女漫画あるあるを詰め込んだものなのでそんな感じで演じてください」と言われました。

登場シーンは多くないですが、明るく可愛いアミカちゃんを感じていただけると嬉しいです。

カイ（CV:保志総一朗）

『恋するアミカ』に登場する男の子。

カイ役 保志総一朗さんコメント

今回突然登場させていただきました！なんて言ったら良いんでしょうか？…と言うかこんなふうにコメントしちゃってイイんでしょうか？ってぐらい戸惑ってはいます（笑）。

ですがまぁ、ほんのすこ～しの出番ではありますがこの作品に参加出来て嬉しかったですし、その中で全力で演じましたんでね、カイくん。とにかく、みなさんに楽しんでいただければと！よろしくお願いいたします。

アミカ役 田村ゆかりさん サイン色紙があたるキャンペーンも実施中！！

●応募条件

「矢野くんの普通の日々」公式Xアカウント(https://x.com/yanokun3)をフォロー

こちらの投稿(https://x.com/yanokun3/status/1985757181107716162)をリポスト

●応募期間

2025年11月11日(火)23:59まで

アニメ『矢野くんの普通の日々』作品基本情報

■放送情報

日本テレビ、BS11、AT-X にて好評放送中！

日本テレビ ：毎週火曜25:29～

※放送日時は変更になる場合がございます。

BS11 ：毎週木曜24:00～

AT-X ：毎週水曜20:00～【リピート放送】毎週金曜 8:00～、毎週火曜 14:00～

■スタッフ

原作：田村結衣（講談社「コミックDAYS」）

監督：松尾晋平

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：海谷敏久

美術監督：吾田愛美

色彩設計：中野尚美

撮影監督：川下裕樹

編集：三嶋章紀

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：木村秀彬

音楽制作：日本テレビ音楽

オープニング主題歌：FANTASTICS 「POP LIFE」

エンディング主題歌：iScream「Better Off」

アニメーション制作：亜細亜堂

■キャスト

矢野 剛：天崎滉平

吉田清子：貫井柚佳

メイ：種崎敦美

羽柴：坂泰斗

泉：高橋李依

田中：岩崎諒太

岡本：小原好美

矢野父：日野聡

大宮先生：江口拓也

アミカ：田村ゆかり

カイ：保志総一朗

■イントロダクション

人よりちょっと心配性なクラス委員・吉田さんは、隣の席に座る矢野くんが心配で仕方がない。

毎日ケガまみれで学校にやってくる「超・不運体質」の矢野くん。

そんな矢野くんの手当てをしているうちに、吉田さんの中には特別な想いが芽生えてきて...。

個性的な友人たちに囲まれながら、少しずつ距離を縮めていく二人。

果たして、吉田さんの恋はどこに辿り着く?

そして、矢野くんに『普通の高校生活』は訪れるのか?

心配性女子とケガまみれ男子の、ピュアラブコメディが今、始まりますーー

■公式HP

https://yanokun-anime.com/

■公式X

@yanokun3(https://x.com/yanokun3)（ハッシュタグ #矢野くんの普通の日々）

(C)田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会