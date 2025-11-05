10月度 WEリーグ 月間ベストディフェンス賞 決定

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）では、各月の2025/26 SOMPO WEリーグにおいて活躍した選手を表彰するWEリーグ月間ベストディフェンス賞10月度の受賞選手が三浦 紗津紀選手(マイナビ仙台)に決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

10月度 WEリーグ月間ベストディフェンス賞

●三浦 紗津紀(https://weleague.jp/player/1635041/) 選手(マイナビ仙台)

●対象試合

2025/26 SOMPO WEリーグ 第11節 マイナビ仙台 vs.日テレ・東京ヴェルディベレーザ

●対象シーン

61分 相手のカウンターに、身体を張ったスライディングで決定機を阻止。勝利をたぐり寄せる渾身のディフェンス

プレー映像はこちらから :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

●選手コメント

「10月の月間ベストディフェンス賞に選出いただきありがとうございます。カウンターから数的不利な状況でしたが、ギリギリまでディレイして、最後にシュートブロックができました。みんなと協力してゴールを守ることができてよかったです。これからもチームの勝利のために自分にできることを精一杯やり続けていきたいと思います。」

●選出理由（選考委員長：海堀あゆみ）

「三浦選手のプレーは、相手カウンターへの対応が数的不利の局面にもかかわらず、非常に冷静かつ献身的でした。時間をかけて駆け引きをしながら、最後は逆サイドに体を投げ出すスライディング。正確にボールにアプローチし、相手の決定機を未然に防いだプレーは、判断力と技術の高さが際立ち、まさに勝利をたぐり寄せる渾身のディフェンスだったと思います。」

○特設ページはこちらから

詳細を見る :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

■WEリーグ月間オフェンス賞・月間ディフェンス賞 概要

○対象大会

・2025/26 SOMPO WEリーグ ※WEリーグ クラシエカップは対象外

○対象選手

・上記大会に出場した全選手

〇表彰対象月

8月／9月／10月／11・12月／2・3月／4・5月（全6回）

○選考方法

・各クラブがオフェンス・ディフェンスシーンを推薦

・ファン・サポーター投票を実施

・月間ベストオフェンス賞・月間ベストディフェンス賞選考委員会を開催し、上記クラブ推薦とファン投票の結果を踏まえて、各賞を決定する

○選考委員

選考委員長 海堀 あゆみ(WEリーグ理事)

選考委員 近賀 ゆかり(WEリーグ特任理事)

選考委員 川島 健司(読売新聞東京本社編集委員)

○発 表

原則、当該月の翌月に発表