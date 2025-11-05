株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、過酷な自然環境にも対応する高い機能性と、都会的なスタイルを融合させたブランド 〈YDOT (ワイドット) 〉と初のコラボレーションアイテムをWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急 MEN’S TOKYOにて11月12日(水)より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

初のコラボレーションとして、YDOTを象徴する「 NORDIC DOWN JACKET 」をベースに、デザインや仕様を大幅にアップデートした WILDSIDE仕様のスペシャルモデルが登場します。

表面のステッチを省いたステッチレス構造により、ダウン特有の着膨れ感を軽減。

表地には、ストレッチ性と軽さを兼ね備えた高密度なリップストップ生地を採用しています。

さらに、YDOT全てのダウンアイテムに使用されているヨーロッパ産ダウン「クリスタルダウン(R)」を使用し、優れた保温性と軽量性を両立しました。

また、コーティング加工を施すことで、ダウン抜けや風の侵入を防止。撥水加工により水や汚れを弾き、高い耐久性と防汚性を実現しています。

取り外し可能なフードを外すと、背面の首元にWILDSIDEのロゴが現れます。このロゴはリフレクター仕様となっており、視認性を高めています。

そして、前面のサイドポケットおよび左腕に配置したポケットには止水ファスナーを採用。

無駄のないソリッドな印象を与えるとともに、フロントファスナーをダブルジップにすることで、腰回りのフィット感の調整やスムーズな操作性を確保しています。

全体をブラックで統一することでWILDSIDEの世界観を表現しながら、YDOTが培ってきたアウトドアシーンでの高い機能性はそのままに、都市生活に馴染むミニマルで洗練されたデザインを実現しました。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE × YDOT NORDIC DOWN JACKET(https://wildside-online.jp/shop/g/gSL-Y02-610-1-03/)

99,000円(税込) サイズ：M/L

frontbackdetails

1983年、登山家夫婦の手により誕生し、現在はデンマークに本社を置きクリエイティブの拠点を日本に構える。

ブランド創業時からのアイデンティティーであるクリスタルダウンを使用したプロダクトをはじめ、培われてきた技術を駆使し、現代の多様なライフスタイルに思いを巡らせながら、ブランドならではの”快適さ”を追求。極限の自然環境にも耐えうる機能性とシティユースにも適したラインナップを展開。機能性と生活を一体とする独自の美学を元に生み出されたプロダクトは、自然と共存するライフスタイルを背景にデザインされている。

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × YDOT Collaboration Collection】

▼発売日：11/12(水) ※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO （東京都千代田区有楽町2-5-2 2F TEL:03-6252-5329）

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)