都市フェス「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」代々木公園特設ステージで開催のフリーライブ出演アーティストを発表！【入場無料】
INSPIRE TOKYO 2025 WINTER フリーライブ
ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、12月5日（金）から12月7日（日）の3日間、都市型カルチャー・フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER -Best Music & Market-」（以下、INSPIRE TOKYO 2025 WINTER）を代々木公園イベント広場で開催いたします。
この度、12月6日（土）、7日（日）の2日間、代々木公園 特設ステージで開催するフリーライブの出演者を発表いたします。
なお、タイムテーブルは後日発表予定です。
◆注目アーティスト全10組によるフリーライブを実施◆
代々木公園内の特設ステージでは、2日間にわたり豪華フリーライブを開催！
今年のフリーライブステージのテーマは 「Heartful de Wonderful」。
J-WAVEがレコメンドする、心を動かす“Heartful”で、日常を彩る“Wonderful”な音楽を届けるアーティストが2日間で計10組出演。
いま注目を集めるアーティストたちが代々木公園のステージを彩り、イベントを盛り上げます。入場無料でお楽しみいただけますので、ぜひお気軽にご来場ください。
【出演アーティスト】※五十音順
■12月6日（土）
烏兎-uto-
Gaku
Sincere
三浦透子
望月ヒナタ
■12月7日（日）
荒谷翔大
KeNN
さらさ
とた
由薫
■イベント概要
タイトル：J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER ～Best Music & Market～
開催日時：2025年12月5日(金) 15:00～21:00、
12月6日(土)・12月7日(日)11:00～21:00（予定）
会場：代々木公園イベント広場
入場無料
公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/inspiretokyo/
公式X：https://x.com/inspiretokyo813
公式Instagram：https://www.instagram.com/inspiretokyo813/
ハッシュタグ：#インスパイアトーキョー