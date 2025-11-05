都市フェス「INSPIRE TOKYO 2025 WINTER」代々木公園特設ステージで開催のフリーライブ出演アーティストを発表！【入場無料】

株式会社J-WAVE

INSPIRE TOKYO 2025 WINTER フリーライブ

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、12月5日（金）から12月7日（日）の3日間、都市型カルチャー・フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER -Best Music & Market-」（以下、INSPIRE TOKYO 2025 WINTER）を代々木公園イベント広場で開催いたします。

この度、12月6日（土）、7日（日）の2日間、代々木公園 特設ステージで開催するフリーライブの出演者を発表いたします。

なお、タイムテーブルは後日発表予定です。

◆注目アーティスト全10組によるフリーライブを実施◆

代々木公園内の特設ステージでは、2日間にわたり豪華フリーライブを開催！

今年のフリーライブステージのテーマは 「Heartful de Wonderful」。

J-WAVEがレコメンドする、心を動かす“Heartful”で、日常を彩る“Wonderful”な音楽を届けるアーティストが2日間で計10組出演。

いま注目を集めるアーティストたちが代々木公園のステージを彩り、イベントを盛り上げます。入場無料でお楽しみいただけますので、ぜひお気軽にご来場ください。

【出演アーティスト】※五十音順

■12月6日（土）

烏兎-uto-

Gaku

Sincere

三浦透子

望月ヒナタ

■12月7日（日）

荒谷翔大

KeNN

さらさ

とた

由薫

■イベント概要

タイトル：J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2025 WINTER ～Best Music & Market～

開催日時：2025年12月5日(金) 15:00～21:00、

12月6日(土)・12月7日(日)11:00～21:00（予定）

会場：代々木公園イベント広場

入場無料

公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/inspiretokyo/

公式X：https://x.com/inspiretokyo813

公式Instagram：https://www.instagram.com/inspiretokyo813/

ハッシュタグ：#インスパイアトーキョー