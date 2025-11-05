JPYCリリース記念、N Suite 3ヶ月無料トライアルキャンペーン実施のお知らせ

doublejump.tokyo inc.

ブロックチェーン技術を活用したWeb3サービスを提供するdouble jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「当社」）は、JPYCのリリースを記念して、企業向け分散管理型ウォレット「N Suite」を、3ヶ月間無料でお試しいただける「JPYCリリース記念 N Suite 3ヶ月無料トライアルキャンペーン」を実施いたします。

（URL：https://www.nsuite.io/jpyccp)

ステーブルコイン「JPYC」の発行により、企業におけるステーブルコインの活用に注目が集まっています。当社では、ステーブルコインを活用した実証実験や運用試験をリーズナブルに実施いただけるよう、企業向け分散管理型ウォレット「N Suite」を期間限定で無料提供するキャンペーンを開催いたします。この機会にぜひご活用ください。

キャンペーン概要

実施期間：2025年11月5日（水）～2026年2月5日（木）

キャンペーン内容：期間中にお申し込みいただいた法人のお客様に、N Suiteのステーブルコインプランを3ヶ月間無料でご提供いたします。

無料利用期間 ：ご利用開始日より3ヶ月間

機能範囲：ユーザー数上限：10人

対応ネットワーク：Ethereum、Polygon、Avalanche、Solana

利用可能機能：ステーブルコインプランでご利用いただける機能（受取、送金等）

利用資格：日本国内の企業・組織・団体であること、N Suite無償トライアル利用規約、N Suite 利用規約、および当社プライバシーポリシーに同意いただけること

申込受付URL：https://www.nsuite.io/jpyccp

■ 申込方法

キャンペーンページ（https://www.nsuite.io/jpyccp）の専用応募フォームから、必要事項を入力して、お申し込みください。

■ 利用開始について

お申し込み確認後、利用開始に必要な情報と当社指定の申込書をメールにてお送りいたします。

利用開始日は、当社が利用開始通知にて記載した日とします。

■ 無料期間終了後について

トライアル期間終了後は、自動的にご利用の停止となり、一切のご利用ができなくなります。

継続的な有償利用をご希望の場合は、別途お申し込みが必要となります。

当社よりトライアル期間終了前にご案内致します。

■ サポートについて

ご利用期間中、メール等によるN Suiteのカスタマーサポートをご利用いただけます。

■ 注意事項

・虚偽の申請、不正な利用が発覚した場合、トライアル期間中でも利用を停止させていただきます。

・同一企業・組織・団体による複数回のご利用は行えません（有償利用含む）。

・ご利用は、お申込企業内に限らせていただきます。いかなる商業利用、第三者への利用権の譲渡・貸与は行えません。

・本サービスのシステムに過度な負荷をかける行為が見受けられた場合、ご利用に制限、または停止をさせていただきます。

・当社は、本キャンペーンのサービスについて、その完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性等について、いかなる保証も行いません。

・本キャンペーンの利用により生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

・当社は、以下の場合、予告なくご利用の中止または変更できるものとします：

システムメンテナンスが必要な場合

不正利用が発覚した場合

天災、戦争、テロ、感染症の流行等の不可抗力が生じた場合

その他、当社が必要と判断した場合

・お申し込みにあたり、利用規約、及びプライバシーポリシーに同意したものとみなします。



double jump.tokyo株式会社について

double jump.tokyo株式会社は、ブロックチェーン技術を活用した複数のゲーム開発実績を持つ、日本発のWeb3インフラ企業です。これまでに培った開発力と運用ノウハウを活かし、現在は企業向け分散管理ウォレット「N Suite」を中心に、ステーブルコインをはじめとする暗号資産の安全な管理・運用を支援しています。また、ゲーム特化型ブロックチェーン「Oasys」のメインディベロッパーとして、信頼性の高いブロックチェーン基盤の構築にも携わっています。企業が安心してWeb3を活用できる社会の実現を目指し、次世代のデジタル経済インフラを創出しています。

【本件に関するお問い合わせ・取材等の申し込み先】

double jump.tokyo株式会社

お問い合わせ窓口：https://www.doublejump.tokyo/contact