行列のできるラーメン店が高崎市に大集合！地域初 大型ラーメンフェスが 26年2月・Gメッセ群馬で開催決定

高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会は、大型ラーメンフェス『高崎ラーメン祭 2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD 松平國光』の開催を決定しました。

来年2026年2月から週末の4週間にわたり、群馬県高崎市の【Gメッセ群馬】総合展示場にて開催します。

地域初となる大型ラーメンフェス『高崎ラーメン祭 2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD 松平國光』では、都内で人気の“いつか行きたかった”行列店、“一度は食べるべき”老舗の名店からSNSで話題の一杯まで、“うまい一杯”が高崎に一同に会します。また、地元・群馬で愛される

超人気店は「奇跡のコラボ企画」で出店予定です。高崎市内以外の方々も楽しめるラーメンフェスにご期待ください。

また、イベント会場ではエンターテインメントなステージも用意されています。

うまいラーメンをすすりつつ、春を待つ自然豊かな高崎をお楽しみください。

■出店ラーメン店

東京が誇る老舗の名店からSNSを席巻する話題の新星まで、ラーメンの「今」を代表する一杯がジャンルの垣根を越えて出揃います。

今回のイベントでは、県内外の人気ラーメン店8ブースが出店。そのうち1ブースは人気店2店のコラボを展開します。さらに4週にわたる開催で、各週異なるラインナップを楽しめるため、合計36店舗のラーメンをご堪能いただけます。

出店予定（11/5 現在）：五十音順

茨城豚そば特龍、in EZO、鬼そば藤谷、俺の生きる道、くじら食堂、寿製麺よしかわ、

佐野らーめん 佐よし、自家製麺 竜葵、純麦、つけ麺 太輔、つけ麺和、特濃のどぐろつけ麺smile、

ど・みそ、二代目五衛門、ハイマウント、博多ラーメン でぶちゃん、本家 第一旭、味噌麺処 花道庵、

麺処 若武者、麺屋こうじ、麺屋宗、麺屋 中川會、らあめん元、ラーメン専科 竹末食堂、

ラーメン鷹の目 ほか

*このほか、地元群馬のラーメン店も出店予定です。

出店全店の情報、エンターテインメントステージスケジュールなどイベントの詳細は追ってお知らせいたします。

■イベント開催概要

イベント名：高崎ラーメン祭 2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD 松平國光

開催場所：Gメッセ群馬 屋外展示場（群馬県高崎市岩押町12-24）

開催日程：4週間にわたって毎週末に開催いたします。

１.2月13日（金）～15日（日）

２.2月20日（金）～23日（月祝）

３.2月27日（金）～3月1日（日）

４.3月6日（金）～3月8日（日）

開催時間：金曜日17時～21時、土曜日11時～21時、日曜日10時30分～20時

*23日（月祝）は日曜日扱いとなります

*22日（日）は21時までとなります

運営主体：高崎スゴウマ！ラーメン大集合2026実行委員会

イベント運営・施工：株式会社ブルースモービル

入場料：無料

ラーメン料金：一杯 1,000円（税込）

出店数：全期間で36店予定 *1週につき9店が出店、週替わりで店舗入れ替え式となります

■エンタメステージプログラム

ラーメンを堪能しながら楽しんでいただけるエンターテイメントメステージを予定しています。

*詳細は決定次第、発表

■前売りチケット

チケットプレイガイドにて前売りチケット販売予定

*詳細は決定次第、発表

■イベント公式X

出店ラーメン店の情報やイベント情報など最新情報を発信していきます。

https://x.com/sugouma_ramen

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階