10月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞 決定

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）では、各月の2025/26 SOMPO WEリーグにおいて活躍した選手を表彰するWEリーグ月間ベストオフェンス賞 10月度の受賞選手が櫻井 まどか選手(三菱重工浦和レッズレディース)に決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

10月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞

●櫻井 まどか(https://weleague.jp/player/1650832/) 選手(三菱重工浦和レッズレディース)

●対象試合

2025/26 SOMPO WEリーグ 第9節 AC長野パルセイロ・レディース vs.三菱重工浦和レッズレディース

●対象シーン

36分 チームとして相手DFを揺さぶり、櫻井選手が深い位置に侵入してゴールニア上に突き刺したゴール。

プレー映像はこちらから :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

●選手コメント

「このたびは、10月度月間ベストオフェンス賞に選出いただき、ありがとうございます。大変光栄です。 あのシー ンは、中央で組み立てに関わった後、エリア内に侵入し、加藤選手からの良いボールを良い位置に置けて、あと は右足を振り抜くだけでした。 練習通りの形でしたし、チームの勝利につながる追加点となり、また今季の初ゴ ールだったので、大変うれしかったです。 日ごろから支えていただいているファン・サポーターのみなさまやホームタ ウン、パートナー企業のみなさま、関係者のみなさまのおかげですし、本当に感謝しております。 引き続き、チー ムの勝利に貢献できるよう取り組んでいきますので、サポートのほど、よろしくお願いいたします。」

●選出理由（選考委員長：海堀あゆみ）

「深い位置へランニングしながらボールを受け、ニアハイへ豪快に突き刺した櫻井選手のシュートは、キーパーも触れるのはとても難 しい完璧な一撃でした。 さらにこのゴールの背景には、サイドバックの選手が中をうまく活用して相手ディフェンスを揺さぶった動きもあり、チーム全体の攻撃 の流れの中で生まれた印象が残るプレーでした。」

○特設ページはこちらから

詳細を見る :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

■WEリーグ月間オフェンス賞・月間ディフェンス賞 概要

○対象大会

・2025/26 SOMPO WEリーグ ※WEリーグ クラシエカップは対象外

○対象選手

・上記大会に出場した全選手

〇表彰対象月

8月／9月／10月／11・12月／2・3月／4・5月（全6回）

○選考方法

・各クラブがオフェンス・ディフェンスシーンを推薦

・ファン・サポーター投票を実施

・月間ベストオフェンス賞・月間ベストディフェンス賞選考委員会を開催し、上記クラブ推薦とファン投票の結果を踏まえて、各賞を決定する

○選考委員

選考委員長 海堀 あゆみ(WEリーグ理事)

選考委員 近賀 ゆかり(WEリーグ特任理事)

選考委員 川島 健司(読売新聞東京本社編集委員)

○発 表

原則、当該月の翌月に発表