玉置浩二×オーケストラ公演2026新ツアー開催決定！ ツアーファイナルはKアリーナ横浜。全国15都市25公演の新たな伝説がはじまる。

ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、玉置浩二×オーケストラツアーの新シリーズ【billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026】の開催を決定した。

玉置浩二とオーケストラによるビルボードクラシックス公演は、昨年シリーズ10周年を迎え、過去最大規模のツアーを開催。各地の観客を魅了した。大阪城ホールでの追加公演、日本武道館でのツアーファイナルでは、全国から集ったファンがステージを囲む360度すべての席を埋め尽くし、シリーズの歴史に新たな1ページを刻んだ。そして来年、その歩みはさらなる高みへと向かう。

新ツアーは、初開催となる岡山、栃木、福島を含む全15都市25公演。そのファイナルの舞台を飾るのは、玉置にとって初登場となるKアリーナ横浜だ。2023年に音楽特化型施設として開業した同会場は、「アーティストに最上の舞台をオーディエンスに最高の記憶を」をコンセプトに設計された。国内屈指のスケールと音響を誇る空間で、玉置とオーケストラが織りなす至高のサウンドが響き渡る。

チケットは、本日11月5日（水）より公式ファンクラブ先行予約の受付を開始。ファンクラブ会員以外も申し込み可能なオフィシャルサイト先行は、11月11日（火）からスタートする。

また、現在放送中のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌として書き下ろした新曲「ファンファーレ」(Sony Music) は、ドラマの展開と相まってSNSなどで大きな話題を呼び、本日11月5日、CDシングルの発売とともにミュージックビデオが公開された。

◎公演情報

billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2026

＜開催日時・会場＞

(1)【東京】2026年3月1日（日）Bunkamuraオーチャードホール 開場17:00/開演18:00

(2)【栃木】2026年3月4日（水）宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00

(3)【大阪】2026年3月9日（月）フェニーチェ堺 大ホール 開場17:00/開演18:00

(4)【京都】2026年3月11日（水）ロームシアター京都 メインホール 開場17:00/開演18:00

(5)【京都】2026年3月12日（木）ロームシアター京都 メインホール 開場17:00/開演18:00

(6)【山形】2026年3月17日（火）やまぎん県民ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00

(7)【兵庫】2026年3月21日（土）兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場16:15開演17:00

(8)【兵庫】2026年3月22日（日）兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場15:15開演16:00

(9)【福島】2026年3月26日（木）けんしん郡山文化センター 大ホール 開場17:00/開演18:00

(10)【大阪】2026年4月1日（水）フェスティバルホール 開場17:00/開演18:00

(11)【大阪】2026年4月2日（木）フェスティバルホール 開場17:00/開演18:00

(12)【長崎】2026年4月6日（月）ベネックス長崎ブリックホール 大ホール 開場17:00/開演18:00

(13)【広島】2026年4月8日（水）広島文化学園HBGホール 開場17:00/開演18:00

(14)【東京】2026年4月17日（金）NHKホール 開場17:00/開演18:00

(15)【東京】2026年4月18日（土）NHKホール 開場15:00/開演16:00

(16)【沖縄】2026年4月23日（木）那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 開場17:00/開演18:00

(17)【沖縄】2026年4月24日（金）那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 開場17:00/開演18:00

(18)【静岡】2026年4月30日（木）アクトシティ浜松 大ホール 開場17:00/開演18:00

(19)【熊本】2026年5月8日（金）熊本城ホール メインホール 開場17:00/開演18:00

(20)【熊本】2026年5月9日（土）熊本城ホール メインホール 開場15:00/開演16:00

(21)【岡山】2026年5月11日（月）倉敷市民会館 開場17:00/開演18:00

(22)【北海道】2026年5月18日（月）札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:00/開演18:00

(23)【北海道】2026年5月19日（火）札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:00/開演18:00

(24)【神奈川】2026年5月26日（火）Kアリーナ横浜 開場16:30/開演18:00

(25)【神奈川】2026年5月27日（水）Kアリーナ横浜 開場16:30/開演18:00

＜出演＞

玉置浩二

指揮・管弦楽：

(1)(24)(25)指揮：大友直人 管弦楽：東京交響楽団

(2)指揮：湯浅卓雄 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

(3)指揮：大友直人 管弦楽：日本センチュリー交響楽団

(4)(5)指揮：湯浅卓雄 管弦楽：京都市交響楽団

(6)指揮：大友直人 管弦楽：山形交響楽団

(7)(8)指揮：湯浅卓雄 管弦楽：日本センチュリー交響楽団

(9)指揮：大友直人 管弦楽：仙台フィルハーモニー管弦楽団

(10)(11)指揮：大友直人 管弦楽：大阪交響楽団

(12)指揮：田中祐子 管弦楽：九州交響楽団

(13)指揮：田中祐子 管弦楽：広島交響楽団

(14)(15)指揮：大友直人 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

(16)(17)指揮：大友直人 管弦楽：琉球交響楽団

(18)指揮：田中祐子 管弦楽：名古屋フィルハーモニー交響楽団

(19)(20)指揮：柳澤寿男（※1） 管弦楽：九州交響楽団

(21)指揮：田中祐子 管弦楽：広島交響楽団

(22)(23)指揮：大友直人 管弦楽：札幌交響楽団

＜編曲監修＞山下康介

＜チケット＞

全席指定15,000円（税込） ※特典付き

チケット販売スケジュール：

玉置浩二・安全地帯公式FC「Cherry」会員先行（抽選）2025年11月5日(水)12:00～2025年11月17日(月)23:59

玉置浩二・安全地帯オフィシャルサイト先行（抽選）2025年11月11日(火)15:00～2025年11月18日(火)23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2025年11月14日(金)15:00～2025年11月17日(月)23:59

＜公演公式Webサイト＞

https://billboard-cc.com/tamaki2026

主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）【北海道】北海道新聞社、エフエム北海道、道新文化事業社

共催：【山形】やまぎん県民ホール、【神奈川】キョードー東京

企画制作：ビルボードジャパン

特別協賛：【沖縄】株式会社日建ハウジング

後援：米国ビルボード

＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※本公演は特定興行入場券（特定チケット）として販売します

※主催者の同意なくチケットを有償で譲渡することは禁止します

※チケットはひとりにつき1枚必要です。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※全公演ひとりにつき2枚までお申し込みできます

※本ツアーはすべて【電子チケット】でのご入場です

※ご入場にはひとりにつき1台のスマートフォンが必要となり、チケット受取の際に「チケプラ」アプリをインストールしていただきます

※先行販売において2枚申込の場合、申込時に同行者を指定する必要がございます

※複数枚の購入であっても、主催者が別途、同行者の氏名等を確認することを妨げるものではありません

※「抽選」と記載のある先行販売については、当選は先着順ではありません。座席番号についても申し込み順ではなく、すべて抽選で決定します

※各種先行販売で完売した公演は、一般発売を行わない場合がございます

※車椅子をご利用のお客様は、各公演のお問合せ先までご連絡ください

※チケット購入の際は、必ず公式Webサイトに掲載の注意事項をご確認ください

＜ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ＞

＜公演に関するお問合せ＞

【東京・栃木・神奈川】キョードー東京 0570-550-799（平日 11:00～18:00/土日祝 10:00～18:00）

【京都・兵庫・大阪】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00／土日祝休）

【山形・福島】エドワードライヴ 022-266-7555（11:00～15:00／土日祝休）

【長崎・熊本】キョードー西日本 0570-09-2424（11:00～15:00／日祝休）

【広島】YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（12:00～17:00／土日祝休）

【沖縄】PMエージェンシー 098-898-1331（11:00～15:00／土日祝休）

【静岡】サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999（12:00～18:00／日祝休）

【岡山】YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531（12:00～17:00／土日祝休）

【北海道】道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00～19:00／火休）

◎リリース情報

「ファンファーレ」

2025年11月5日(水)発売

品番：MHCL-3144 価格：2,200円(税込)

収録曲

1.ファンファーレ

2.ファンファーレ -Instrumental-

3.JUNK LAND -Live at 東京国際フォーラム 1997.11.22-

4.MR. LONELY -Live at 東京国際フォーラム 1997.11.22-

ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。

（公式Webサイト： https://billboard-cc.com/ ）

（※1）柳は旧字体

