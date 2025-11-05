話題の韓国コスメを試して・体験して・賢くお得に買える「Reverb x Amazon: K-Cosme Black Friday Festival」開催

ドットエイト株式会社


韓国コスメの最新トレンドを日本でキュレートするイベント「Reverb」を展開し、コマース専門パフォーマンスマーケティング、ショッピングモール構築から、国内/東南アジアマーケティングまでを担う株式会社JFUN（ジェイパン 本社：ソウル錦川区 代表：チュ・ヒョンホ）は、韓国の有名ブランドから日本初上陸のブランドまで、多数の韓国コスメブランドが一同に集結する、体験型ポップアップイベント「Reverb x Amazon: K-Cosme Black Friday Festival」を、2025年11月22日（土）・23日（日）の2日間、東京・渋谷のベルサール ファーストタワーで開催します。



商品のお試しやサンプルをもらえるほか、韓国トレンドを体験できるフォトブースなど楽しいコンテンツが盛りだくさんです。開催3回目となる今回は、Amazonとタッグを組んで開催する「ブラックフライデー連動型」企画。


オフラインでの「試す」体験を会場でし、気に入ったコスメをその場でQRコードからすぐにAmazonの商品ページへジャンプし、オンラインでブラックフライデーのお得なAmazon価格でゲットできる、賢いコスメの買い方を体験いただけます。



イベント概要：2日間限定のK-Cosmeの祭典
■ リピーター続出！韓国コスメオタクが集合

今年2025年春に初上陸した「Reverb」ポップアップは過去2回、それぞれ18社、35社が出展。累計約13,500名の方にご来場いただき、コスメトレンドを体験し、定番コスメの応用や新しいコスメとの出会いを見つけていただきました。


参加ブランドのInstagram公式アカウントは、平均約2,000名の新規フォロワーが増加するなど、イベント参加があなたの「推しブランド」を増やすきっかけになるかもしれません。



■ 第3回だけの特別な体験！Amazon ブラックフライデー連携で「賢く」楽しむ

今回の最大の魅力は、「試す」体験がそのまま「お得な購入」に繋がるところです。



1.【Amazonとタッグ】「お試し」から「購入」まで即完了！


会場で気になる商品を試したら、QRコードからすぐにAmazonの商品ページへジャンプ！ Amazonブラックフライデーに合わせた「限定クーポン」や「Best Deal価格」で購入できます。


「Amazon Skincare Bar」など、Amazonのベストセラーからおすすめ商品をピックアップし、楽しみながら1人1人の肌悩みに合わせたアイテムを見つけることができるコンテンツも充実。



2.【よりお得に】ブラックフライデー限定・追加割引クーポンブック配布！


イベント会場では、ブラックフライデーシーズンに合わせて、参加ブランドの商品をさらにお得に購入できる限定クーポンブックをプレゼント。既存のセール価格からさらに割引される絶好のチャンス！


この機会をお見逃しなく、お気に入りのアイテムをスマートにショッピングしましょう。



3.【ここだけ！】ガチャ＆ルーレットコーナー


参加ブランドの景品が無料でもらえるチャンス！ビューティーだけでなく初のアパレル商品、健康食品も当たるハズレなしのコーナーでどなたでもご参加いただけます。



4.【みんなで撮れる】特設フォトブースも！


過去イベントでも大好評だった、韓国トレンドを取り入れたフォトブースを設置予定。


お友達とのお出かけ記念に、ぜひ「#KCosmeBlack FridayFestival」で写真をシェアしてください！



5.【楽しく体験】スタンプツアーイベント開催


各ブランドブースを巡りながら、さまざまなKビューティーアイテムを体験し、スタンプを集めましょう。


すべてのスタンプを集めた参加者の方には、退場時に限定ギフトをプレゼント！


楽しみながら新しいブランドや商品に出会える、このイベントならではの特別な体験型プログラムです。



ぜひお友達と一緒に渋谷で最新のK-Cosmeを体験し、Amazonブラックフライデーを賢く乗り切りましょう。



また、本イベントでは、韓国ダーマコスメブランド「medicube(メディキューブ)」や、グローバルスキンケアブランド「Anua(アヌア)」など日本のトレンドを牽引する人気ブランドから、本国で注目されるニッチな新鋭ブランドまで、厳選された多数のブランドが一堂に会し、コスメオタクのための「最先端の韓国美容体験」を提供します。



気になる出展ブランド詳細は随時公開いたします。続報をぜひお待ちください！


参加方法


入場券は以下公式サイトにて、本日より販売開始です。


■【Day1：11月22日（土）】


https://tiget.net/events/439017


■【Day2：11月23日（日）】


https://tiget.net/events/439073



【イベント概要】　


＜開催日時＞


　2025年11月22日（土）【Day1】


　・10:00入場の部　／　・11:00入場の部


　・12:00入場の部　／　・13:00入場の部


　・14:00入場の部　／　・15:00入場の部


　・16:00入場の部　／　・17:00入場の部


　2025年11月23日（日）【Day2】


　・10:00入場の部　／　・11:00入場の部


　・12:00入場の部　／　・13:00入場の部


　・14:00入場の部　／　・15:00入場の部


　・16:00入場の部　／　・17:00入場の部



― 整列は各チケットの開場時間（開演時間の30分前）からスタートになります。


　それ以前からお並びいただくことはご遠慮ください。


― お手持ちのチケットに記載の入場開始時間枠以外はご入場いただけません。


　また、当日の時間変更はできません。


― 体験のお時間は2時間～3時間を想定しております。


― 各時間帯の開始30分前までお申し込みが可能です。


― お一人につき、最大2名までお申し込みいただけます。


― イベントのスケジュールや詳細は、主催者の都合により変更となる場合がございます。



公式サイトでは、イベント案内やさまざまな最新情報をいち早くお知らせいたします！


★Reverb公式Instagram [@reverb_jp]


https://www.instagram.com/reverb_jp/


★Reverb公式LINE [@reverbjp]


https://line.me/R/ti/p/@586mnjoc?ts=04250914&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@586mnjoc?ts=04250914&oat_content=url)


株式会社JFUNとは


―会社概要―


会社名：株式会社JFUN (주식회사 제이펀)


所在地：ソウル特別市 衿川区 加山デジタル1路128、STXVタワー 401号


代表者：チュ・ヒョンホ（주현호）


設立：2014年12月29日


事業内容：


・広告代理業


・商品仲介業


・電子商取引小売業


・ウェブデザイン／パッケージデザイン


・情報サービス業


・経営・創業及び教育コンサルティング業


・動画コンテンツ制作業


ホームページ： https://jfun.co.kr/




ドットエイト株式会社とは


―会社概要―


「イベント×クリエイティブ」を軸に、企画から運営、映像・デザイン制作までをワンストップで提供する大阪の総合制作会社です。企業様のプロモーション・ブランディング・クリエイティブの3つを強みに支援を行っております。


会社名：ドットエイト株式会社


所在地 〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎7丁目2－3 7階


代表取締役：加藤 桜佳


設立：2023年6月


事業内容：イベント制作・クリエイティブ制作


ホームページ： https://dotate.co.jp/