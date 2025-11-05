マテリアリティに応じて学べる「法人向けサステナeラーニング」サービスページを公開

株式会社波濤

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社波濤（所在地：大阪市北区、代表取締役 玉木巧）は、法人向け「サステナビリティeラーニング」（https://hatoh.co.jp/e-learning）のサービスページを公開しました。

本サービス提供の背景

トランプ大統領の再就任を受け、一部ではサステナビリティ全体に逆風が見られています。しかし、カーボンニュートラル、人的資本、ビジネスと人権、情報セキュリティなど、企業が向き合う課題は高度化・複雑化しており、中長期的な取り組みの重要性はむしろ高まっています。

実際、一部企業では推進のスピードや重点領域を調整しつつも、サステナビリティ推進そのものを止める判断は行われていません。外部環境が変化する中でも、サステナビリティは企業価値向上の重要テーマであり続けているためです。

しかしながら、多くの企業では以下のような課題が散見されます。

- 現場までサステナビリティの必要性が浸透できていない- 社会課題の背景や基本知識が不足し、新たな行動が生まれない- 社員の学びになる成功事例を示せず、取り組みの意義が共有できない

こうした課題を解決するため、当社はこれまで200社以上のサステナビリティ教育・社内浸透支援で培った知見をもとに、eラーニング教材を開発しました。単に「わかりやすい」だけでなく、「学びになるのに負担にならない」という現場目線を重視し、継続的な学習と実務への活用を支援する構成としています。

eラーニングの特徴

１.実務に効く充実したコンテンツ

サステナビリティを自分ごと化するうえで重要なのは、学びを"基本知識の理解"に留めないことです。自社の事業と結びつけて考えるためには、各テーマの背景を深く理解し、実際に成果を上げている取り組みや事例を把握することが効果的です。

こうした観点から、当社のeラーニングでは以下の3つのシリーズを展開しています。

- 基礎理解シリーズ：サステナビリティの基本知識を学習できる- 用語解説シリーズ：サステナビリティ関連用語の背景や取り組み方法を学習できる- 企業事例シリーズ：成果を出した具体的な企業事例を学習できる

このうち、用語解説シリーズは2025年時点で計25本をラインナップしています。なお、自社で重点的に学びたいテーマがある場合には、別途制作にも対応可能です。

「用語解説」シリーズは2025年末までに全ラインナップが揃う予定です。 現時点で提供可能な教材の詳細は、お問い合わせいただければすぐにご案内いたします。２. 自社状況にあわせて柔軟に選べる

当社のeラーニングは、必要な教材を1本単位でお求めいただけます。

これにより、自社の推進状況や重点テーマに応じて、段階的かつ柔軟に社内浸透を進めることが可能です。

eラーニングの導入例３. 効率的に学べる設計

日常業務の中でも無理なく取り組めるよう、すべての教材を約5分で構成しています。これはマイクロラーニングの考え方に基づくもので、"短時間で集中しやすく"、"要点が整理されて定着しやすい"、"また忙しい社員でも継続しやすい"といった特長があります。

さらに、全教材には理解度を確認するためのテストを付属しており、学習内容の定着度を可視化しながら効果的に学習を進めることができます。

学習内容

当社のeラーニングは、「基礎理解」「用語解説」「企業事例」の3シリーズをラインナップしています。

サンプル動画（冒頭約1分）

「基礎理解シリーズ」「用語解説シリーズ」「企業事例シリーズ」※お客様の業界にあわせた企業事例の教材制作も承っています。

基礎理解シリーズ「サステナビリティ経営の基本知識」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EFqbVRX9uNM ]

基礎理解シリーズ「サステナビリティで成果を出した企業事例」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bSItDixyT2I ]

用語解説シリーズ「健康経営」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=_Sc9VPtTdDs ]

企業事例シリーズ「環境分野で成果を上げた事例5選」

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=JRF182h2e30 ]

※動画内容をすべて閲覧したい場合は、別途ご相談ください。

料金プラン

コンテンツは「買い切り」にて提供しており、シリーズ関係なく、1本単位でお求めいただけます。

※グループ会社や子会社への同時展開も承っております。よりご利用いただきやすい特別価格にてご提供いたします。

自社内にeラーニングを展開するイントラネット環境がない場合でも、当社にて、選択いただいた教材を閲覧できる貴社専用の学習サイトをご用意することが可能です。一定期間のみご利用いただけるプランもご用意しておりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

商品開発者

玉木 巧（サステナビリティコンサルタント）

サステナビリティ経営を支援する株式会社波濤を創業。

型に縛られないアプローチで、課題を解決した企業数は200社以上。サステナビリティの社内浸透は40万人以上の実績を誇る。民法キー局の番組監修やメディア出演の実績も豊富。

YouTubeチャンネル「ほな社長のサステナ解説」にて、サステナビリティ経営に取り組みたい企業向けに有益な情報も発信中。

会社概要

企業名：株式会社波濤

代表者：代表取締役 玉木巧

本社：大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F

設立：2022年9月21日

コーポレートサイト：https://hatoh.co.jp/