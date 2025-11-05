理美容師のための情報サイト「タカラベルモント for SALON」がリニューアル　https://www.tb-net.jp/

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川 秀隆)は、理容師・美容師のためのサロンビジネス情報サイト「タカラベルモント for SALON」をリニューアル公開しました。

当サイトは、サロンの開業や経営サポートに加え、設備機器・化粧品・技術教育など、サロン運営に関する情報を集約しています。目的に応じた情報にスムーズにアクセスできるサイト構成とし、サロンワークの課題解決とスキルアップに役立つソリューションをご提供します。

WEBサイト「タカラベルモント for SALON」 URL https://www.tb-net.jp/(https://www.tb-net.jp/)

”タカラベルモント for SALON” top image

タカラベルモントでは製品販売だけでなく、総合的にサロンをデザインするソリューションを提供すべく、

「未来につながるサロンづくりをお客さまとともに。『サロンデザイン ＆ ソリューションパートナー』」

を事業ビジョンに掲げています。

このたび「タカラベルモント for SALON」は、サロンオーナーから技術者まで幅広い理容師・美容師の皆さまにご利用いただき、サロンづくりやサロンワークのヒントとして活用していただけるよう、リニューアルいたしました。

主なリニューアルポイント

１. 理美容機器・空間に加え、化粧品ブランド情報を集約。

タカラベルモントが提供する理美容機器、空間設計、化粧品ブランドやメニュー、技術教育、イベント情報、さらに全国29拠点のショールーム・スタジオ情報を一つのサイトに集約しました。知りたい情報へ、より簡単にアクセスできます。

２. 化粧品ブランド情報の一元化による新たな気づきや発見。

LebeL(ルベル)、ESTESSiMO（エステシモ）、pittoretiqua（ピトレティカ）、SEE/SAW（シーソー）、edol（エドル）など、これまで個々のブランドサイトに掲載されていた理美容師向け情報を一元化。新たな化粧品ブランドとの出会いや、メニューの発見につながります。

３. サロンワークに役立つ技術情報やツールのダウンロードなどを提供。

技術情報、販促ツールのダウンロードなど、サロンワークやサロンのデジタル戦略に活用できる、当サイトならではのお役立ち情報を提供します。

※一部コンテンツのご利用にはTAKARA BELMONT共通IDへの登録が必要です。

TAKARA BELMONT共通IDとは、タカラベルモントが主催するイベントや講習会、セミナーなどのお申し込み、各種サービスなどのご登録の際に、それぞれご登録いただいていたアカウントを1つに統合した理美容サロン関係者様専用のID。さまざまなサービスを快適にスムーズにご利用いただけます。

今後もタカラベルモントは、理美容業界の皆さまのパートナーとして、価値ある情報とサービスの提供に努めてまいります。

【タカラベルモントが理容師・美容師の方向けに運営する、主なWEBサイト・ソーシャルメディア公式アカウント】

・タカラベルモント for SALON https://www.tb-net.jp/

・TB-PLUS(ティービープラス) https://salon.tb-id.com/

美のプロフェッショナルの“明日”に役立つ情報サイト。クリエイティビティを刺激するトレンド情報からサロン経営のヒントまで。サロンと、そこで働くすべての人へ向け、トピックやノウハウをお届けしています。

・LINE https://page.line.me/286wcwli?oat__id=1468566&openQrModal=true(https://page.line.me/286wcwli?oat__id=1468566&openQrModal=true)

・Instagram https://www.instagram.com/takarabelmont_for_salon/

・X https://twitter.com/tb_for_salon

・Facebook https://www.facebook.com/tb.net.jp

・YouTube https://www.youtube.com/c/TakaraTbNet

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025.03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL ：https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。