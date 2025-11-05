1年の締めくくりと来年の嘉例を祈願してオリオンビールで乾杯！ 公式通販限定「沖縄じかんお楽しみ福袋」を今年も発売

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、年末年始の家飲みで沖縄じかんを堪能できる「沖縄じかんお楽しみ福袋2025-26」を11月5日（水）よりオリオンビール公式通販で注文受付を開始します。

今年のオリオンの福袋は、「2025年の締めくくりと2026年の嘉例を祈願して乾杯！」をテーマに作成しました。来年2026年の干支・午が嘉例（開運）を運ぶ「ザ・ドラフト 2026干支デザイン缶（公式通販限定）」や、沖縄の冬の風物詩「オリオン いちばん桜（季節限定）」、シャンパンのような新感覚テイストの「オリオン ザ パーティー（数量限定）」など、計8種類のバラエティ豊かなオリオンビールの飲み比べがお楽しみいただけます。

家族団らんにぴったりな「梅セット（オリオンビール8種・12本入り）」から、大人数での乾杯におすすめの「竹セット（オリオンビール8種・24本入り）」、さらに年越しそば（沖縄そば）や本格ソーセージとおつまみ、今回の福袋限定の干支デザイングラス・小皿が入った「松セット」など、年末年始のそれぞれの過ごし方にあわせて選べる３つのラインナップです。

沖縄では乾杯の掛け声に「嘉例（カリー）」という言葉があり、「めでたい先例。吉例。」という意味で縁起のよいものとして使用されています。オリオンビールを片手に、1年の締めくくりと来年の嘉例を祈願して沖縄式の乾杯“カリー！”で盛り上がってみませんか？

家族や仲間と過ごす年末年始の特別な時間に、沖縄の魅力がたっぷり詰まったオリオンビールの福袋を是非お楽しみください。

商品概要 沖縄じかんお楽しみ福袋 計3種

- 発売日：2025年11月5日（水） 12時 発売開始- 出荷開始：2025年11月17日（月）より順次出荷開始- 販売箇所・オリオンビール公式通販 https://shop.orionbeer.co.jp/products/495・オリオンビール楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/orionbeer/751■オリオン 沖縄じかん お楽しみ福袋 2025-26 松セット・12,000円（税込・送料込み）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/236_1_deb41eb0f8667465b873c6da687dc394.jpg?v=202511050156 ]

■オリオン 沖縄じかん お楽しみ福袋 2025-26 竹セット・7,120円（税込・送料別）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/236_2_375475ae5b0423812ebabf0a170bfeb0.jpg?v=202511050156 ]

■オリオン 沖縄じかん お楽しみ福袋 2025-26 梅セット・4,120円（税込・送料別）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/236_3_4769b0243cb56781d7cb9d56035f10e9.jpg?v=202511050156 ]