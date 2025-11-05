キューサイ、AIで“未来の自分と対話”する『myme』β版をローンチ　あなたに合った習慣形成をサポートしウェルエイジングな社会を目指す

キューサイ株式会社(本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：石川 順朗)は10月29日（水）に、新サービス『myme（マイミー）』β版サービスの提供を開始いたしました。mymeは“my＋me＝自分自身”という意味が込められており、AIやデータを活用して未来の自分と対話し、その特徴や傾向に合わせた生活習慣を提案するサービスです。また、商品提供・サービス連携・導入という3つの形で共創パートナーを募集し、企業ミッションである「ウェルエイジング」な世の中の実現を目指す共創プラットフォームを目指してまいります。

mymeサイトはこちら：https://corporate.kyusai.co.jp/myme

■ローンチの背景

―「いい歳だから」を理由に諦めない―

「セルフエイジズム（年齢に対するネガティブな思い込み）」は年齢を重ねるほどに高まる傾向があり、消費・労働・社会活動の意欲低下につながることがわかっています。「もう若くないから」「いい歳だから」といった思い込みは、未来への自信喪失や可能性の制限を招き、個人の人生の豊かさを損なうだけでなく、社会全体の活力低下にもつながります。

キューサイは、一人ひとりに合った生活習慣づくりを、未来の自分がモチベーターとしてサポートするサービスを開発しました。

■mymeの特長

「未来の自分が今の自分を応援してくれる」という体験により、未来の自分を“自分の仲間”として捉えられる新しいサービスです。行動の原動力を、他人からの言葉＝“義務”から、未来の自分への期待＝“自己愛”へシフトさせ、「変わりたい」を「変わり続けられる」ように後押しします。

※本サービスは、医師による診断その他の医療行為に該当するものではありません。また、疾病の診断・予防・治療を目的としたサービスではありません。

■今後の展望

共創プラットフォームとして、食品・健康雑貨・美容・リラクゼーション・フィットネスなどの分野で共創パートナーを募集しております。将来的にユーザー登録案内数約800万人、共創パートナー300社を目指します。

mymeは一人ひとりの「変わりたい」を「変わり続けられる」に導き、“個人の変化”を“社会の変化”につなげ、ウェルエイジングな社会の形成を目指します。

共創パートナーのお問い合わせはこちら

▶URL：https://corporate.kyusai.co.jp/myme