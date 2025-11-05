こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
薄さ1.5mmのおりもの吸水ランジェリー パンティーライナーから自由になる「momoful フリーライナー™」新発売 婦人科医監修「おりもの特化型」吸水ショーツのモモフル最新作
株式会社Vieon（本社：東京都港区）が展開する機能性インナーブランド【momoful（モモフル）】は、粘性のある「おりもの」の吸水やデイリー使いの着心地にこだわった、婦人科医監修の「おりもの特化型」吸水ショーツの最新作、薄さ1.5mmのおりもの吸水ランジェリー「momoful フリーライナー™luxury」を11月5日(木)～予約販売開始します。
粘性のある1日分のおりものに対応できる安心感に、吸水面の薄さ1.5mmの極薄設計と快適な履き心地の両立、吸水ショーツでありながら本格的なランジェリーのような美しさを追求しました。「フリーライナー（free liner）」という名称には、女性が抱えるおりものの悩みや、ケアの煩わしさに寄り添いたいという想いを込めています。パンティーライナー（おりものシート）に代わる新しい選択肢として、毎日を軽やかに過ごしたいすべての女性に届けたい製品です。
■おりものケアの実態
個人差はあるものの、女性の約9割*が毎日おりものがあり、その量は1日に1～5ml（5ml＝ティースプーン1杯分）*2ともいわれています。おりものケアのための生理用品として最も一般的なパンティライナーですが、毎日ライナーを使用する人は38％にとどまり、62％の方*は「毎日はライナーをつけない」ことがアンケートから分かりました。ライナー等を使用せず、おりものを放置してしまうと、ショーツの黄ばみや臭い、ムレやかゆみなどの不快感、さらには雑菌の繁殖リスクにつながることもあります。
■「フリーライナー™luxury」開発背景
パンティーライナーに代わる選択肢として、モモフルは2023年より、粘性のあるおりものの吸水やデイリー使いの着心地にこだわった「おりもの特化型吸水ショーツ」を展開してきました。中でも総レースデザインの『おりもの吸水ショーツelegant』は、吸水ショーツのカテゴリでは珍しい「おりもの特化型」という機能性と「光るレース」というデザイン性を両立した点で多くの女性から支持され、吸水ショーツのシリーズ累計販売枚数は40万枚*3を突破しています。一方で「おりものが少ない日など、もっと普通のショーツ感覚で日常使いできるタイプも欲しい」「より本格的なランジェリーのようなデザインで気分をあげたい」といったお声がありました。こうしたお声や、アンケート*から見えてきた「おりものケア」の実態を踏まえ、より日常使いに適した、より本格的なランジェリーのようなデザインの本製品を開発しました。
* 自社調べ 2025年10月実施 おりものの有無に関するアンケート／n＝135、おりものシートの使用頻度に関するアンケートにおいて週に数回付ける・生理前後のみ付ける・全く付けないと回答した方の合計／n＝156） * 2 目安の量であり、個人差があります。
出典：NHS “Vaginal discharge is normal - most women and girls get it.”／ACOG “Is it normal to have vaginal discharge?”／BMJ Best Practice “Assessment of vaginal discharge”（British Medical Journal Group）
* 3 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数
■新製品「フリーライナー™luxury」の特長
安心の婦人科医監修、モモフル「おりもの特化型吸水ショーツ」でおなじみの、抗菌防臭やムレにくさといった機能はそのままに、より日常使いしやすいよう吸水面を半分まで薄くし、1.5mmの極薄構造ヘ。デザインは「光る刺繍」と「背面の透け感レース」を組み合わせ、吸水ショーツでありながら本格的なランジェリーのような美しさを実現。さらに、サイドにはゴムを使わず伸縮性のあるシアー素材を採用し、締め付け感なくフィットする、ストレスフリーなはき心地を叶えました。
【吸水ショーツ監修】
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
ひと昔前まで、生理用品といえばナプキンやタンポンが一般的でした。しかし近年、生理用品の選択肢は広がってきています。布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。生理中でも、わざわざナプキンやおりものシートを装着する必要はありません。パンツの吸水シートが、経血やおりものをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
【おりもの特化型吸水ショーツ おすすめの使い分け】
既存製品『おりもの吸水ショーツelegant』
・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）
・毎日おりものシートを使う、おりものの量が多い方
・普段よりおりものの量が多いとき
・軽い尿漏れもケアしたい方
・Tバックタイプを使いたいとき
新製品『フリーライナー™luxury』
・吸水量10ml（おりもの1日分の量*1~5mlに対応）
・おりものシートを毎日使うほどではない方
・普段よりおりものの量が少ないとき
・おりもの吸水ショーツを試してみたい方
* 目安の量であり、個人差があります。
【新製品詳細】
momoful フリーライナー™luxury
①独自の4層構造シートで、粘度の高いおりものをしっかり吸収
独自開発の4層構造吸水シートが約10mlの水分を吸収。表面に凹凸のある素材により、粘度の高いおりものに対応。また、おりものの色や体調の変化にすぐ気づけるよう、吸水面の色はホワイトを採用。
②1.5mmの極薄構造で日常使いに最適
吸水面は1円玉一枚分の薄さで、吸水ショーツとは思えない軽やかなはき心地を実現。
③抗菌防臭機能
ニオイの元となるモラクセラ属細菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える加工により、抗菌防臭効果を実現。抗菌性試験実証済。
抗菌性試験：洗濯回数0回時の抗菌活性値5.9。界面活性剤（Tween80）0.05%を添加した試験液を使用した。
④通気性、速乾性のよい、ムレにくく快適な素材
一般的なナプキン生地と比較して通気性が高く、さらさら続く速乾性の高い素材を採用し、吸水しても24時間快適な着用感を実現。
④おしゃれで心地いい、毎日履きたくなる吸水ランジェリー
「光る刺繍」と「背面の透け感レース」を組み合わせ、吸水ショーツでありながら360°どこから見ても本格的なランジェリーのような美しさを実現。サイドにはゴムを使わず伸縮性のあるシア―素材を採用し、締め付け感なくフィットする、ストレスフリーなはき心地。
⑤ライナーいらずでストレスフリー＆サステナブル
使い捨てのパンティーライナー（おりものシート）を使わずに済むため、コストとゴミを削減。 繰り返し洗って使える、環境にもお財布にもやさしい新しい選択肢です。
【製品情報】
momoful フリーライナー™luxury
※正面・背面から見た製品画像
・メーカー希望小売価格：各3,828円(税込)
・サイズ：S,M,L,XL
・カラー：シェルブラック、シェルホワイト
・素材：前レース:ポリエステル100％/後レース:ナイロン88％ ポリウレタン12％/脇布:ナイロン82％ポリウレタン18％/吸水面の肌に当たるメッシュ部分:ポリエステル100％
・発売日：11月5日(水)より順次、予約販売開始
・流通：公式サイト、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10
・公式サイト： https://vieon.co.jp/lp?u=luxury_others1_pr_regular_regular_regular_20251104
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンライン販売サイト（吸水ショーツ）
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr
粘性のある1日分のおりものに対応できる安心感に、吸水面の薄さ1.5mmの極薄設計と快適な履き心地の両立、吸水ショーツでありながら本格的なランジェリーのような美しさを追求しました。「フリーライナー（free liner）」という名称には、女性が抱えるおりものの悩みや、ケアの煩わしさに寄り添いたいという想いを込めています。パンティーライナー（おりものシート）に代わる新しい選択肢として、毎日を軽やかに過ごしたいすべての女性に届けたい製品です。
■おりものケアの実態
個人差はあるものの、女性の約9割*が毎日おりものがあり、その量は1日に1～5ml（5ml＝ティースプーン1杯分）*2ともいわれています。おりものケアのための生理用品として最も一般的なパンティライナーですが、毎日ライナーを使用する人は38％にとどまり、62％の方*は「毎日はライナーをつけない」ことがアンケートから分かりました。ライナー等を使用せず、おりものを放置してしまうと、ショーツの黄ばみや臭い、ムレやかゆみなどの不快感、さらには雑菌の繁殖リスクにつながることもあります。
■「フリーライナー™luxury」開発背景
パンティーライナーに代わる選択肢として、モモフルは2023年より、粘性のあるおりものの吸水やデイリー使いの着心地にこだわった「おりもの特化型吸水ショーツ」を展開してきました。中でも総レースデザインの『おりもの吸水ショーツelegant』は、吸水ショーツのカテゴリでは珍しい「おりもの特化型」という機能性と「光るレース」というデザイン性を両立した点で多くの女性から支持され、吸水ショーツのシリーズ累計販売枚数は40万枚*3を突破しています。一方で「おりものが少ない日など、もっと普通のショーツ感覚で日常使いできるタイプも欲しい」「より本格的なランジェリーのようなデザインで気分をあげたい」といったお声がありました。こうしたお声や、アンケート*から見えてきた「おりものケア」の実態を踏まえ、より日常使いに適した、より本格的なランジェリーのようなデザインの本製品を開発しました。
* 自社調べ 2025年10月実施 おりものの有無に関するアンケート／n＝135、おりものシートの使用頻度に関するアンケートにおいて週に数回付ける・生理前後のみ付ける・全く付けないと回答した方の合計／n＝156） * 2 目安の量であり、個人差があります。
出典：NHS “Vaginal discharge is normal - most women and girls get it.”／ACOG “Is it normal to have vaginal discharge?”／BMJ Best Practice “Assessment of vaginal discharge”（British Medical Journal Group）
* 3 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数
■新製品「フリーライナー™luxury」の特長
安心の婦人科医監修、モモフル「おりもの特化型吸水ショーツ」でおなじみの、抗菌防臭やムレにくさといった機能はそのままに、より日常使いしやすいよう吸水面を半分まで薄くし、1.5mmの極薄構造ヘ。デザインは「光る刺繍」と「背面の透け感レース」を組み合わせ、吸水ショーツでありながら本格的なランジェリーのような美しさを実現。さらに、サイドにはゴムを使わず伸縮性のあるシアー素材を採用し、締め付け感なくフィットする、ストレスフリーなはき心地を叶えました。
【吸水ショーツ監修】
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
ひと昔前まで、生理用品といえばナプキンやタンポンが一般的でした。しかし近年、生理用品の選択肢は広がってきています。布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。生理中でも、わざわざナプキンやおりものシートを装着する必要はありません。パンツの吸水シートが、経血やおりものをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
【おりもの特化型吸水ショーツ おすすめの使い分け】
既存製品『おりもの吸水ショーツelegant』
・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）
・毎日おりものシートを使う、おりものの量が多い方
・普段よりおりものの量が多いとき
・軽い尿漏れもケアしたい方
・Tバックタイプを使いたいとき
新製品『フリーライナー™luxury』
・吸水量10ml（おりもの1日分の量*1~5mlに対応）
・おりものシートを毎日使うほどではない方
・普段よりおりものの量が少ないとき
・おりもの吸水ショーツを試してみたい方
* 目安の量であり、個人差があります。
【新製品詳細】
momoful フリーライナー™luxury
①独自の4層構造シートで、粘度の高いおりものをしっかり吸収
独自開発の4層構造吸水シートが約10mlの水分を吸収。表面に凹凸のある素材により、粘度の高いおりものに対応。また、おりものの色や体調の変化にすぐ気づけるよう、吸水面の色はホワイトを採用。
②1.5mmの極薄構造で日常使いに最適
吸水面は1円玉一枚分の薄さで、吸水ショーツとは思えない軽やかなはき心地を実現。
③抗菌防臭機能
ニオイの元となるモラクセラ属細菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える加工により、抗菌防臭効果を実現。抗菌性試験実証済。
抗菌性試験：洗濯回数0回時の抗菌活性値5.9。界面活性剤（Tween80）0.05%を添加した試験液を使用した。
④通気性、速乾性のよい、ムレにくく快適な素材
一般的なナプキン生地と比較して通気性が高く、さらさら続く速乾性の高い素材を採用し、吸水しても24時間快適な着用感を実現。
④おしゃれで心地いい、毎日履きたくなる吸水ランジェリー
「光る刺繍」と「背面の透け感レース」を組み合わせ、吸水ショーツでありながら360°どこから見ても本格的なランジェリーのような美しさを実現。サイドにはゴムを使わず伸縮性のあるシア―素材を採用し、締め付け感なくフィットする、ストレスフリーなはき心地。
⑤ライナーいらずでストレスフリー＆サステナブル
使い捨てのパンティーライナー（おりものシート）を使わずに済むため、コストとゴミを削減。 繰り返し洗って使える、環境にもお財布にもやさしい新しい選択肢です。
【製品情報】
momoful フリーライナー™luxury
※正面・背面から見た製品画像
・メーカー希望小売価格：各3,828円(税込)
・サイズ：S,M,L,XL
・カラー：シェルブラック、シェルホワイト
・素材：前レース:ポリエステル100％/後レース:ナイロン88％ ポリウレタン12％/脇布:ナイロン82％ポリウレタン18％/吸水面の肌に当たるメッシュ部分:ポリエステル100％
・発売日：11月5日(水)より順次、予約販売開始
・流通：公式サイト、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10
・公式サイト： https://vieon.co.jp/lp?u=luxury_others1_pr_regular_regular_regular_20251104
momoful ブランド製品一覧
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）
・価格：各3,828円(税込)
・型：通常タイプ、Tバックタイプ
・サイズ：S,M,L,XL
・カラー：スワンブラック、ペルシャピンク、グレイスネイビー、ミントシャーベット
https://digitalpr.jp/r/113023
※Tバックタイプの吸水面
▼「おりもの吸水ショーツ」の吸水イメージを動画でご覧いただけます
■サニタリーショーツ elegant（生理用）
・吸水量70ml
・お腹を温める生地を採用し生理痛もケア
・価格：4,378円(税込) ※セット価格3,146円～/枚
・サイズ：S,M,L
・カラー：スワンブラック、パールグレージュ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）
・価格：各3,828円(税込)
・型：通常タイプ、Tバックタイプ
・サイズ：S,M,L
・カラー：オリーブブラック、シャンパンベージュ、ピーチピンク
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
■デイリーブラelegant
・吸水ショーツelegantとセットで使えるブラ
・価格：各3,828円(税込)
・サイズ：S,M,L,XL
・カラー：スワンブラック、ペルシャピンク、グレイスネイビー、ミントシャーベット
https://digitalpr.jp/r/118963
＜モモフルのシェイプウェアシリーズ＞
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
・お尻のお肉を正しい位置へ、美尻を叶えるヒップアップショーツ
・2021年発売以降、ユニークなデザインと機能性でSNSを中心に話題
・特許申請済のWOバック構造：パワーネットの穴の部分にお肉を集め、自然なヒップアップを実現
・お尻と太ももの間の境目で脚長効果を期待、ぽっこりお腹と太もも部分（2分丈）もカバー
・シームレス縫製により薄着時も下着のラインが気にならない
・補正、着圧しながら、長時間履いても快適で蒸れにくい伸縮性のある素材
・価格：4,378円(税込)
・サイズ：S,M,L カラー：ブラック、ベージュ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
・「ヒップアップショーツmomoful」のパワーネットの穴の部分に、2層構造の薄いタイツがついたタイプ
・意匠登録済みのモモフル独自デザイン
・30代以降のお尻の垂れが気になり始めた方におすすめ
・価格：4,378円(税込) ※セット価格3,146円～/枚
・サイズ：S,M,L
・カラー：ブラック、ベージュ、ピンク
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
■色っぽナイトブラ
・盛れる×機能性のナイトブラ
・左右差があってもバランスよく美胸メイクが可能なアジャスター付き
・背中や脇肉もキャッチし本来のバストの位置へ戻す脇高設計
・谷間や背中のホックありデザインが色っぽい、女性の要望に応えたデザイン
・価格：4,980円(税込)
・カラー：オリーブブラック、ピーチピンク
・サイズ：S,M,L,XL
https://vieon.co.jp/lp?u=nightbra_pr
momoful
momo＝桃、beautiful＝美しい、ful＝満ちる
株式会社Vieon
Vieonは「自分自身を愛し、自信を持つお手伝いをする」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となったヒップアップショーツを中心に、女性ならではのニーズに注目したおりもの特化型の吸水ショーツ、快適さと美しさを両立したナイトブラなど、momofulシリーズは累計販売数80万枚（25年8月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」という想いに寄り添い、改良を重ねながら進化を続けています。シェイプウェア・インナーウェアを通じて「女性らしい美しさ」と「快適な生活」を両立するブランドとして、多くの女性に寄り添い、世界中の女性に愛される製品を日々企画・開発しています。
◆株式会社Vieon 会社概要
社名：株式会社Vieon（ヴィーオン）
設立：2021年4月26日
代表：CEO 高橋大哲 COO：赤坂桃果
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：機能性インナーの開発・販売
主力製品：「momoful」（ヒップアップショーツ、吸水ショーツ、ナイトブラ等）
URL：https://www.momoful.com/
◆MOON-X株式会社 会社概要（株式会社VieonはMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）
・価格：各3,828円(税込)
・型：通常タイプ、Tバックタイプ
・サイズ：S,M,L,XL
・カラー：スワンブラック、ペルシャピンク、グレイスネイビー、ミントシャーベット
https://digitalpr.jp/r/113023
※Tバックタイプの吸水面
▼「おりもの吸水ショーツ」の吸水イメージを動画でご覧いただけます
■サニタリーショーツ elegant（生理用）
・吸水量70ml
・お腹を温める生地を採用し生理痛もケア
・価格：4,378円(税込) ※セット価格3,146円～/枚
・サイズ：S,M,L
・カラー：スワンブラック、パールグレージュ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）
・価格：各3,828円(税込)
・型：通常タイプ、Tバックタイプ
・サイズ：S,M,L
・カラー：オリーブブラック、シャンパンベージュ、ピーチピンク
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
■デイリーブラelegant
・吸水ショーツelegantとセットで使えるブラ
・価格：各3,828円(税込)
・サイズ：S,M,L,XL
・カラー：スワンブラック、ペルシャピンク、グレイスネイビー、ミントシャーベット
https://digitalpr.jp/r/118963
＜モモフルのシェイプウェアシリーズ＞
■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）
・お尻のお肉を正しい位置へ、美尻を叶えるヒップアップショーツ
・2021年発売以降、ユニークなデザインと機能性でSNSを中心に話題
・特許申請済のWOバック構造：パワーネットの穴の部分にお肉を集め、自然なヒップアップを実現
・お尻と太ももの間の境目で脚長効果を期待、ぽっこりお腹と太もも部分（2分丈）もカバー
・シームレス縫製により薄着時も下着のラインが気にならない
・補正、着圧しながら、長時間履いても快適で蒸れにくい伸縮性のある素材
・価格：4,378円(税込)
・サイズ：S,M,L カラー：ブラック、ベージュ
https://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr
■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）
・「ヒップアップショーツmomoful」のパワーネットの穴の部分に、2層構造の薄いタイツがついたタイプ
・意匠登録済みのモモフル独自デザイン
・30代以降のお尻の垂れが気になり始めた方におすすめ
・価格：4,378円(税込) ※セット価格3,146円～/枚
・サイズ：S,M,L
・カラー：ブラック、ベージュ、ピンク
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html
■色っぽナイトブラ
・盛れる×機能性のナイトブラ
・左右差があってもバランスよく美胸メイクが可能なアジャスター付き
・背中や脇肉もキャッチし本来のバストの位置へ戻す脇高設計
・谷間や背中のホックありデザインが色っぽい、女性の要望に応えたデザイン
・価格：4,980円(税込)
・カラー：オリーブブラック、ピーチピンク
・サイズ：S,M,L,XL
https://vieon.co.jp/lp?u=nightbra_pr
momoful
momo＝桃、beautiful＝美しい、ful＝満ちる
そんな言葉を重ねて生まれた、momoful。
見た目の美しさだけでなく心やその先にある日常を豊かにし続けたい。
ヒップアップショーツをはじめ機能性とデザイン性を兼ね備えたインナーで
1人でも多くの女性が、自分らしく輝ける毎日を。
momoful（モモフル）
https://www.momoful.com/
▼モモフル公式 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@momoful2882
見た目の美しさだけでなく心やその先にある日常を豊かにし続けたい。
ヒップアップショーツをはじめ機能性とデザイン性を兼ね備えたインナーで
1人でも多くの女性が、自分らしく輝ける毎日を。
momoful（モモフル）
https://www.momoful.com/
▼モモフル公式 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@momoful2882
株式会社Vieon
Vieonは「自分自身を愛し、自信を持つお手伝いをする」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となったヒップアップショーツを中心に、女性ならではのニーズに注目したおりもの特化型の吸水ショーツ、快適さと美しさを両立したナイトブラなど、momofulシリーズは累計販売数80万枚（25年8月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」という想いに寄り添い、改良を重ねながら進化を続けています。シェイプウェア・インナーウェアを通じて「女性らしい美しさ」と「快適な生活」を両立するブランドとして、多くの女性に寄り添い、世界中の女性に愛される製品を日々企画・開発しています。
◆株式会社Vieon 会社概要
社名：株式会社Vieon（ヴィーオン）
設立：2021年4月26日
代表：CEO 高橋大哲 COO：赤坂桃果
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：機能性インナーの開発・販売
主力製品：「momoful」（ヒップアップショーツ、吸水ショーツ、ナイトブラ等）
URL：https://www.momoful.com/
◆MOON-X株式会社 会社概要（株式会社VieonはMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式オンライン販売サイト（吸水ショーツ）
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr