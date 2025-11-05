薄さ1.5mmのおりもの吸水ランジェリー　パンティーライナーから自由になる「momoful フリーライナー™」新発売　婦人科医監修「おりもの特化型」吸水ショーツのモモフル最新作

















































・吸水ショーツelegantとセットで使えるブラ

・価格：各3,828円(税込)

・サイズ：S,M,L,XL

・カラー：スワンブラック、ペルシャピンク、グレイスネイビー、ミントシャーベット

見た目の美しさだけでなく心やその先にある日常を豊かにし続けたい。

ヒップアップショーツをはじめ機能性とデザイン性を兼ね備えたインナーで

1人でも多くの女性が、自分らしく輝ける毎日を。

momoful（モモフル）

▼モモフル公式 Youtubeチャンネル

momoful ブランド製品一覧■おりもの吸水ショーツelegant・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）・価格：各3,828円(税込)・型：通常タイプ、Tバックタイプ・サイズ：S,M,L,XL・カラー：スワンブラック、ペルシャピンク、グレイスネイビー、ミントシャーベットhttps://digitalpr.jp/r/113023※Tバックタイプの吸水面▼「おりもの吸水ショーツ」の吸水イメージを動画でご覧いただけます■サニタリーショーツ elegant（生理用）・吸水量70ml・お腹を温める生地を採用し生理痛もケア・価格：4,378円(税込) ※セット価格3,146円～/枚・サイズ：S,M,L・カラー：スワンブラック、パールグレージュhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html■おりもの吸水ショーツstylish・吸水量25～30ml（Tバックタイプは15～20ml）・価格：各3,828円(税込)・型：通常タイプ、Tバックタイプ・サイズ：S,M,L・カラー：オリーブブラック、シャンパンベージュ、ピーチピンクhttps://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr＜モモフルのシェイプウェアシリーズ＞■ヒップアップショーツmomoful（モモフル）・お尻のお肉を正しい位置へ、美尻を叶えるヒップアップショーツ・2021年発売以降、ユニークなデザインと機能性でSNSを中心に話題・特許申請済のWOバック構造：パワーネットの穴の部分にお肉を集め、自然なヒップアップを実現・お尻と太ももの間の境目で脚長効果を期待、ぽっこりお腹と太もも部分（2分丈）もカバー・シームレス縫製により薄着時も下着のラインが気にならない・補正、着圧しながら、長時間履いても快適で蒸れにくい伸縮性のある素材・価格：4,378円(税込)・サイズ：S,M,L カラー：ブラック、ベージュhttps://vieon.co.jp/lp?u=momoful_pr■ヒップアップショーツmomoful＋（モモフルプラス）・「ヒップアップショーツmomoful」のパワーネットの穴の部分に、2層構造の薄いタイツがついたタイプ・意匠登録済みのモモフル独自デザイン・30代以降のお尻の垂れが気になり始めた方におすすめ・価格：4,378円(税込) ※セット価格3,146円～/枚・サイズ：S,M,L・カラー：ブラック、ベージュ、ピンクhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116282.html■色っぽナイトブラ・盛れる×機能性のナイトブラ・左右差があってもバランスよく美胸メイクが可能なアジャスター付き・背中や脇肉もキャッチし本来のバストの位置へ戻す脇高設計・谷間や背中のホックありデザインが色っぽい、女性の要望に応えたデザイン・価格：4,980円(税込)・カラー：オリーブブラック、ピーチピンク・サイズ：S,M,L,XLhttps://vieon.co.jp/lp?u=nightbra_prmomofulmomo＝桃、beautiful＝美しい、ful＝満ちる株式会社VieonVieonは「自分自身を愛し、自信を持つお手伝いをする」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となったヒップアップショーツを中心に、女性ならではのニーズに注目したおりもの特化型の吸水ショーツ、快適さと美しさを両立したナイトブラなど、momofulシリーズは累計販売数80万枚（25年8月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」という想いに寄り添い、改良を重ねながら進化を続けています。シェイプウェア・インナーウェアを通じて「女性らしい美しさ」と「快適な生活」を両立するブランドとして、多くの女性に寄り添い、世界中の女性に愛される製品を日々企画・開発しています。◆株式会社Vieon 会社概要社名：株式会社Vieon（ヴィーオン）設立：2021年4月26日代表：CEO 高橋大哲 COO：赤坂桃果所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容：機能性インナーの開発・販売主力製品：「momoful」（ヒップアップショーツ、吸水ショーツ、ナイトブラ等）URL：https://www.momoful.com/◆MOON-X株式会社 会社概要（株式会社VieonはMOON-X株式会社のグループ会社です）社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋設立：2019年8月所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等URL：https://www.moon-x.com/company/