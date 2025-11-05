「炎炎ノ消防隊TRADING CARD GAME」12月より発売開始！2026年1月より英語版の展開もスタート

■ 「炎炎ノ消防隊TRADING CARD GAME」について

株式会社TCG

本商品は、アニメ「炎炎ノ消防隊」を題材にしたトレーディングカードゲーム商品です。

すぐにデッキが組めて遊べる、2人用対戦型トレーディングカードゲームで、炎炎ノ消防隊のキャラクター達と一緒に戦い、相手のライフを0にして最後の一撃を与えたプレイヤーがゲームに勝利します。

プレイヤーがそれぞれ5パックを用意してすぐに遊べる「ブリッツシールド戦」や、好きなカードを集めてデッキを作って遊ぶ「構築戦」によって、対戦を楽しむことができます。

より多くの作品ファンの方々が本ゲームプレイを楽しめるよう、12月26日の日本語版発売に加え、翌年1月30日には英語版をリリースいたします。

権利表記：(C) 大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

■ PRカード配布について

現在配布中のPRカードに加え、11月9日より全国のカードショップにてPRカードの配布を実施いたします。

配布店舗に関する情報は、公式サイトまたは当社公式Xをご確認ください。

炎炎ノ消防隊TRADING CARD GAME 公式サイト：https://www.tcg-corp.net/fireforce-tcg

株式会社TCG公式Xアカウント：https://x.com/tcgcoltd