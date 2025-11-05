クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、11/1より、「ブラックフライデーキャンペーン」を開催いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：、野本洋平）は、11/1より、「ブラックフライデーキャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは、対象コースをご予約いただいたお客様に、当社限定のお得な特典をご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで、幅広いコースを対象としており、最安値43,000円～と大変お得な内容となっております。ぜひこの機会にご利用ください。特に、2025年11月～2026年4月の期間は特別割引が適用されるお得なシーズンとなっております。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン期間】
11/1（土）～11/30 （日）
＜一部コース紹介＞
〇日本発着外国船
MSCベリッシマ （那覇・石垣島・基隆）クルーズ4泊5日 -那覇発着- 2025年11/23、12/9、12/21発
最安値価格：44,800円
MSCベリッシマ ゴールデンウィーク 済州島・鹿児島ショートクルーズ 5泊6日 東京発着
2025年04/29発
最安値価格：105,600円
〇海外発着クルーズ
MSCワールドエウローパ 地中海クルーズ7泊8日 -バルセロナ発着-
最安値価格：43,000円
ブラックフライデキャンペーンページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/blackfridaysale.php
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333565&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本キャンペーンでは、対象コースをご予約いただいたお客様に、当社限定のお得な特典をご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで、幅広いコースを対象としており、最安値43,000円～と大変お得な内容となっております。ぜひこの機会にご利用ください。特に、2025年11月～2026年4月の期間は特別割引が適用されるお得なシーズンとなっております。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン期間】
11/1（土）～11/30 （日）
＜一部コース紹介＞
〇日本発着外国船
MSCベリッシマ （那覇・石垣島・基隆）クルーズ4泊5日 -那覇発着- 2025年11/23、12/9、12/21発
最安値価格：44,800円
MSCベリッシマ ゴールデンウィーク 済州島・鹿児島ショートクルーズ 5泊6日 東京発着
2025年04/29発
最安値価格：105,600円
〇海外発着クルーズ
MSCワールドエウローパ 地中海クルーズ7泊8日 -バルセロナ発着-
最安値価格：43,000円
ブラックフライデキャンペーンページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/blackfridaysale.php
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333565&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ