AIデータ社、『AI SalesPro on IDX』で営業ナレッジを標準化 ─誰でも成果を出せる営業組織へ
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、営業活動における属人化を解消し、ナレッジ共有を標準化する営業特化型AI基盤『AI SalesPro on IDX』の提供を開始しました。
本システムは、生成AI基盤「AI孔明 on IDX」を活用し、ベテラン営業の経験やトークスクリプト、成功事例を組織全体で再利用可能な形に変換することで、誰でも成果を出せる営業組織の構築を実現します。
■背景：属人化がもたらす停滞
営業の現場では、成果の多くが個人の経験や勘に依存し、優秀な営業担当者の知識は個人の中に留まることが少なくありません。この「属人化」は、組織全体での成果のばらつきを生み、新人教育の非効率化や引き継ぎの困難さを招いてきました。
■『AI SalesPro on IDX』の特長
● 営業ナレッジの標準化：ベテランのトークスクリプトや提案事例をAIが整理し、即検索可能に。
● RAG検索機能：過去の提案書・契約事例を横断的に検索し、現場で即活用。
● ナレッジの可視化：個人の頭の中にある知見を組織資産化し、再現性のある営業を実現。
● 教育支援：新人は標準化されたナレッジを活用することで短期間で成果を出せるように。
■期待される効果
● 属人化の排除により、営業組織全体で成果の底上げ
● 知見が共有されることで、チームワークの強化
● 新人教育やOJTの負担を軽減し、育成コストを削減
● 成功事例を繰り返し活用することで、提案品質と成約率を向上
■今後の展開
AIデータ社は、『AI SalesPro on IDX』を法人営業・営業代行会社に広く展開し、ナレッジ標準化を基盤とした「再現性ある営業組織」を業界標準として確立していきます。また、今後は顧客インサイト分析や成約確率スコアリングと連携させ、営業活動全体をデータドリブンで最適化する構想を進めています。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
