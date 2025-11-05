こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ボーネルンドのクリスマスフェア開催『BorneLund Christmas 2025 みんなの好きを、祝おう』
あそびを通して、自分らしさと多様な「好き」を分かち合うクリスマスをご提案
2025年11月21日（金）～12月25日（木）開催
子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西みのり）は、「みんなの好きを、祝おう。」をテーマに、クリスマスフェア『BorneLund Christmas 2025』を、2025年11月21日（金）～12月25日（木）の期間、全国のボーネルンドショップとオンラインショップにて開催します。
【 あそびを通して、自分らしさと多様な「好き」を分かち合うクリスマスを提案 】
子どもたちにとって「好き」は、その子らしさを形づくる大切な種です。誰かと「好き」を共有したとき、喜びは何倍にもふくらみ、心も温かく満たされます。
そんな一人ひとりの「好き」を見つけ、家族や友だちと分かち合う時間を応援したいという想いから、ボーネルンドは今年のクリスマスフェアのテーマを「みんなの好きを、祝おう。」としました。
ボーネルンドは今年、リニューアルオープンした『ボーネルンド 六本木ヒルズ店』や大阪・梅田の次世代型探究学習施設『PLAY CUBE』を拠点に、「多様性の賞賛」をコンセプトに掲げて活動してきました。子どもの個性やあそびの傾向を脳科学の見地から考える新しい取り組みもスタートしています。「自分らしさ」や「好きなこと」を大切に、多様な「好き」を認め合う社会を目指し、今年のクリスマスは「好き」を分かち合う時間をお届けします。
ボーネルンドショップとオンラインショップでは、子どもの健やかな成長に役立ち、「好き」に出会えるクリスマスギフトにぴったりのあそび道具をご用意いたします。お買い上げノベルティや限定カラーの商品も登場します。
■「BorneLund Christmas 2025」特設サイト
https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_christmas.aspx
【 お買い上げプレゼント 】
ボーネルンドショップ
全国のボーネルンドショップにて、税込6,600円以上お買い上げの方にミニチュア・カー「siku メルセデス・ベンツ 300 SL」（限定カラー、非売品）をプレゼント！
※11/21（金）よりスタート
※先着順、なくなり次第終了
オンラインショップ
ボーネルンド公式オンラインショップにて、税込11,000円以上お買い上げの方に「ムーラン・ロティ ベビーボール」または「マイ・ファーストクラフトビーズ（原色）」のいずれかをプレゼント！
※11/4(火)よりスタート！
※先着順、なくなり次第終了
【 ムーミンとの初コラボ商品 オンラインショップとボーネルンドショップ22店舗で展開 】
自分らしさや多様性を尊重するムーミンの哲学に共感し、ボーネルンドとムーミンの初コラボレーションが実現しました。マグ・フォーマーやスクラッチブックなど4種のアイテムは、北欧らしい温もりと遊び心を感じるデザインで、大人へのクリスマスギフトにもおすすめです。
クリスマスは、全国のボーネルンドショップ22店舗に拡大して展開します。
【 年齢別おすすめギフト 】
2025年クリスマスだけの特別ノベルティや数量限定品をご用意しました。子どもの成長段階に合わせたおすすめ商品をご提案します。
1歳頃～オリジナル積み木カラー
19,250円（税込）
広い接地面と適度な重さで子どもにも積みやすく、成長と共にあそび方は自由に変化。あそびの基本が詰まっています。
＜名入れサービス＞
全国10店舗とオンラインショップにて承ります。
※1,100円 ※数量限定
1歳半頃～おさかなシロフォン 赤
12,100円（税込）
専門家により正しく調律されたドからドまでの1オクターブの木琴は、はじめての楽器にぴったりです。数量限定の特別カラーの「赤色」は、今年だけの成長の記念に。
※限定店舗（全国25店舗）とオンラインショップにて限定販売
2歳頃～キッチンセンター
17,050円（税込）
子どもの等身大サイズで、お料理道具も付属。カチカチ回せるコンロや、実際に水を入れられるシンクなど、リアルな仕様が子どものわくわく感を刺激します。
＜ノベルティ＞
ごっこ遊びが広がる「ティーセット」をプレゼント
3歳頃～マグ・フォーマーディスカバリーBOX（71ピース）
数学センスを育む磁石ブロック。14種類の図形に車輪やカーブなど多彩なパーツが揃い、収納BOX付きの人気セットです。あそび方冊子には作例も満載！
＜ノベルティ＞
お人形「マグ・バディーズ」をいずれかひとつプレゼント
4歳～クアドリラ・ツイスト＆レールセット
19,250円（税込）
ブロックとレールでビー玉転がしのコースを組み立てるセット。ゴールまでの道筋を逆算して試行錯誤する時間に熱中。
＜ノベルティ＞
ビー玉の動きを変化させる「コントロールブロックセット」をプレゼント
【ボーネルンドについて】
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため1981年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案、全国46ヶ所で直営店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などで、高品質な大型遊具や教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約3万5千ヶ所まで拡大しています。また、2004年からは子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを体験できる屋内あそび場「キドキド」事業をスタートし、現在では「プレイヴィル」「PLAYLOT」を含む直営のあそび場 全国21ヶ所、年間170万人以上の親子にご利用いただいています。さらに「キドキド」のノウハウを取り入れた自治体のあそび場を全国に70ヶ所以上開発し、街の活性化にも寄与しています。
本件に関するお問合わせ先
TEL：0120-358-518（月～金 10:00～17:00）
