LIXILの浄水カートリッジの模倣品・互換品注意喚起に関する体験型イベント「誰も見つけられない⁉おうちの安心を守ろう! リアルまちがいさがし」を開催
■期間：2025年11月19日（水）～23日（日・祝）
■会場：有明ガーデン 2階 中央吹抜広場（東京都江東区）
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、浄水カートリッジの模倣品・粗悪な互換性を騙る非正規品が近年氾濫していることを受け、消費者の皆さまに安全・安心な水をご利用いただくための意識喚起として、親子で楽しみながら学べる体験型イベント「誰も見つけられない！？おうちの安心を守ろう！リアルまちがいさがし」を、2025年11月19日（水）～11月23日（日・祝）の5日間、有明ガーデンにて開催いたします。
左：非純正品、右：純正品
近年、浄水カートリッジの模倣品や粗悪な互換品などの非正規品の流通増加が問題となっています。非正規品の製品外観やパッケージは非常に精巧にできており、非正規品との見分けがつき難くなっています。これらの商品は大手通販サイトでも販売されており、消費者が意図せず粗悪品を購入してしまうケースも懸念されています。LIXILでは、模倣品・粗悪な互換品の対策としてLIXIL公式通販サイト「LIXILストア」のみで販売しております。
浄水カートリッジは飲用等を目的として使用する製品であるため、非正規品が製品表示に基づいた本来有するべき機能や品質を備えていない粗悪品である場合には、お客さまの製品に対する期待や信頼を裏切ることに加え、安全に危害を及ぼす可能性もあり、決して見過ごすことはできません。
こうした社会的課題に対応するべく、実際の商品を手に取って比較・体験していただくための意識啓発イベントとして「誰も見つけられない！？おうちの安心を守ろう！リアルまちがいさがし」を開催いたします。
そっくりに作られた2つのキッチンに隠された“間違い”を見つけながら、親子で楽しくおうちの安全を学べるイベントです。ぜひご参加ください。
■イベント概要
名称：「誰も見つけられない！？おうちの安心を守ろう！リアルまちがいさがし」
会場：有明ガーデン 2階 中央吹抜広場（東京都江東区有明2丁目1-8）
日程：2025年11月19日（水） 13時30分～19時
2025年11月20日（木）～23日（日・祝） 11時～19時
内容：2つの等身大のキッチン空間に隠された10個の間違い探しを行っていただきます。
料金：無料
景品：参加賞と、正解数に応じて景品がございます。
注記：本イベントは未就学児～小学生を対象としておりますが、大人の方にもご参加いただけます。
＜参考資料＞
■「浄水カートリッジ模倣品撲滅宣言」
LIXILは、2024年9月25日に一般社団法人 浄水器協会から発出された「浄水カートリッジ模倣品対策強化宣言」に賛同し、模倣品撲滅に向けて以下を宣言し、啓発活動を継続しています。
お客さまの安全に危害を及ぼす可能性がある模倣品に対し厳正な対応をとってまいります。
LIXIL製品に関わる特許、商標、意匠、著作権などの知的財産権を侵害する行為に対しては、看過せず法令に基づき厳正な対応をとってまいります。
他社の知的財産を尊重しながら事業活動を行ってまいります。
模倣品注意喚起サイト：https://store.lixil.co.jp/cartridge/recommendation_1.html
■浄水栓ポータルサイト
LIXILの浄水カートリッジは、全て国内工場で徹底した品質管理、高度な検査体制のもと製造しています。また、LIXILでは水の専門チームがすべての工程と品質を管理し、高いクオリティを追求しており、安心してお使いいただけます。
詳しくは、LIXILの浄水栓ポータルサイトをご覧ください。
https://www.lixil.co.jp/lineup/faucet/water-purifier/
■LIXILストアについて
LIXILでは、お客さまの安全を守り、確実に純正品をお届けするために、当社が運営しているLIXIL公式通販サイト「LIXILストア」でのみLIXIL純正浄水カートリッジを販売しております。LIXIL及びINAXブランドの各種浄水カートリッジを販売しておりますので、ぜひこちらにてご購入ください。
LIXIL公式通販サイト「LIXILストア」
オンライン：https://store.lixil.co.jp/（24時間受付）
電話：0120-194-601（月～金9:00-17:00受付、土日祝・季節休暇を除く）
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
