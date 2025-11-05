賞金1,000万円を総取りした参加者がついに現れる！見取り図・盛山「万馬券ここか…大穴やん「真実の愛か、賞金1,000万か」究極の選択を乗り越えカップル誕生にスタジオ歓喜

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月4日（火）夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の最終話を放送いたしました。

■『ラブキャッチャージャパン2』とは

本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務めます。

今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5名が参加しています。

＜以下、最終話のネタバレを含む内容があるため、差し支えなければリリース内に『※ネタバレあり』と明記していただけますと幸いです＞

■賞金1,000万円を総取りした参加者がついに現れる！見取り図・盛山「万馬券ここか…大穴やん」

2025年11月4日（火）放送の最終話では、「運命の決断となる最後の告白は今夜行います。その前に正体を変更できます」「最後の告白を前に改めてラブorマネーを選択してください」とのアナウンスが流れ、スタジオでは考察が白熱しました。いよいよファイナルセレモニーへ。まずは女性参加者が、自分の正体が書かれたコインの箱を男性に渡します。渡されなかった男性はここで不成立に。続いて男性がコインの箱を女性に渡し、複数の女性から渡された場合は、その中から1人を選ばなければならないというルールが明かされました。

元アイドルのさくらは、YouTuberのいぶきに「いぶきくんの第一印象と今の印象が全然違って、さくらが好きな髪型にしてくれたりとか、日焼けを気にして夕方にデートしてくれたりとか、いぶきくんを好きになったら幸せになるんやろうなってずっと考えとった」と告白しました。これを見た山本は「いぶきとさくらはラブでいてほしい、もう他はいいから」とコメント。緊張が走る中、いぶきはさくらの元を訪れ、「さくらちゃん、この旅に来てさくらちゃんに会えて本当によかった。この4日間本当に楽しかったし本気で幸せだったし、この気持ちは紛れもない真実」と伝え、コインの箱を手渡しました。

さくらがいぶきに渡したコインには“LOVE”の文字、一方いぶきがさくらに渡したコインには“MONEY”の文字が…。いぶきの正体がマネーキャッチャーだと発覚し、山本は椅子から崩れ落ち言葉を失います。

いぶきは「夢のために本来あるべき決断をしました。自分の一番大事な目的のためにマネー（キャッチャー）としてきたわけなんですけど、やっぱりこんなに好きになっちゃったら苦しいものは苦しい。さくらちゃんが僕のことを好きじゃなかったらあの子も傷つかずに済むのになって」と語りました。さくらは「びっくりはしましたけど、私が先に告白しに行ったときの表情が…いつもやさしい笑顔のイメージだったし…いぶきくんがいてくれたおかげで8日間楽しかった。何がうそで本当かもわからないし、本心のいぶきくんと話してみたかったな」と涙ながらに語りました。この予想外の結末にMC陣も言葉を失い、山本は「人間怖い」、盛山は「やっぱりYouTuberは信用するな。万馬券ここだったか…大穴やん！」とコメントしました。

■スタジオMC“全外し”の結果に見取り図・リリー「疑ってごめん…」

「真実の愛か、賞金1,000万か」究極の選択を乗り越えカップル誕生にスタジオ歓喜

続いて、レースクイーンのうららについて、MC・とうあは「ほぼ確（定）でマネー（キャッチャー）」、見取り図・盛山も「もち（ろん）」と即答し、スタジオの意見が一致します。俳優のかいりと急速に距離を縮めていたうららでしたが、告白の3時間前、まさおに「かいりのことは脳みそではすごい好きって思っているはずなのに、心がまさおに置いていかれてるって思った。まさおがクズだったことを受け入れたくなかったけど、今会ったらまさおは『俺じゃなくてかいりを選びな』って言っているような顔をしている」と涙ながらに打ち明けていました。

ファイナルセレモニーでは、うららはかいりを選ばずスタジオは騒然に。まさおの元を訪れたうららは「8日間ありがとう。いやなこともいっぱいあって、大っ嫌いって何回も思ったけど、それでもあんなに素敵になっていくかいりを見ていても、まさおのことを思い出して泣いてしまうくらい、うららの子ども心を守りたいって言ってくれたのが嬉しかった。寂しいとき、苦しいときにうららが守ってあげたいなって思う」と思いを打ち明けました。うららとえみりの間で揺れ動いていたまさおは、ついに自らの想いを示すために行動。選んだのはえみりではなく、うららのもとでした。「たくさん泣かせちゃって本当にごめんね。うららちゃんが言ってくれた『まさおの過去を全部受け止めたい』っていう言葉を信じたいと思いました。うららちゃんを信じてみたい。大好きです」と告白しました。

コインを開けると、うららがまさおからもらったコインには“LOVE”、まさおがうららからもらったコインにも“LOVE”と刻まれており、2人は見事カップル成立。まさおは「今の気持ち伝えたいんだけど、目つむれる？」と言い、2人はキスを交わしました。このまさかの展開にリリーは「うららごめん…全員疑っとったわ、全外し！」、MC・木村昴も「全部間違ったね」、盛山は「（お詫びに）今治タオルとか送ったほうがいい？」と語り、スタジオを笑わせました。

一方で、マネーキャッチャーのいぶきは賞金1,000万円の一人獲りという結果に…。番組の最後では、えみり、いぶきのほか、最初からマネーキャッチャーとしてこの旅に参加していたメンバーや、ファイナルセレモニー直前に正体を変えた人物の存在も明かされました。果たして参加者たちの真の顔とはいったい…？『ラブキャッチャージャパン2』最終話は「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。さらに、2025年11月18日（火）21時まで第1話から最終話まで全話無料でお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

■ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』番組概要

＜最終話（第8話）＞

放送日時：2025年11月4日（火）夜9時～

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p80

＜無料見逃し配信＞

第1話URL： https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p10

第2話URL： https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p20

第3話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p30

第4話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p40

第5話URL ：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p50

第6話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p60

第7話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p70

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

『ラブキャッチャージャパン2』特報映像URL：https://youtu.be/k4lIVLViMXo

制作:吉本興業

制作協力:CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved】【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。