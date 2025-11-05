一般社団法人日本スタートアップ支援協会

THE JSSA TOKYO Meetup Vol.62 は、スタートアップと投資家・大企業・行政など、多様なプレイヤーを結びつける大型ネットワーキング＆ピッチイベントです。

「学び・出会い・成長」をテーマに、100の展示ブース、15社のピッチ、業界トップによるトークセッションなど、ビジネスの最前線を1日で体感できます。

未来を変える運命的な出会いが、ここから始まります。

▼▼参加申込フォーム(https://peatix.com/event/4582856)

【ブース】出展企業について

第1部13:00～16:00出展企業一覧(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HnjwoTB0F43WvyNKydW4i4vhSvs4vG_wtM8dVLc59zI/edit?usp=sharing)

第2部16:30～19:30出展企業一覧(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEUOPLYfs35CsxN0Q0xi4OvrG0vCaSNd88GWYzt97Tc/edit?usp=sharing)

ブースフロアマップ(https://docs.google.com/presentation/d/1PCC0pSFrh2AW2r7OFA79vMddCu0xcKc_nLqimolau6g/edit?usp=sharing)

混雑が予想されるため、下記のフォームより事前に面談予約をおすすめします。

▼事前ブース面談予約フォーム(https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSc3juJ5rUBL3n-gLsJktsT4PUM0ouKZ6BVv-m6lMRZaUMGSUg/viewform?usp=send_form)

【ピッチ】目玉は「スター誕生×M-1GP形式」で行われるピッチコンテスト。

20名の審査員（VC/CVC/エンジェル投資家など）が未来のユニコーンを発掘します。観客もリアルタイム審査に参加可能！

▼ピッチ審査員一覧（投資領域、チケットサイズなど）(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INIh0SzXheQ-IZqlJYJQMWBAfdIXb8hPHJ92JWR0-8E/edit?usp=sharing)

▼ピッチ審査員企業紹介スライド(https://docs.google.com/presentation/d/1i12pBOLuAHPtpcePUCS_IeKdaFXN32RYk8-bGqO5jxo/edit?usp=sharing)

【トークセッション2組】最旬テーマを深掘り！

第一線の起業家や専門家がリアルトークを展開。実体験に基づく知見が得られます。

「M&Aは夢か悪夢か？」

三井物産・トヨタ・キュービック売却経験者が語る“リアルな裏側”

登壇：株式会社Breathe 代表取締役 酒井克明氏

株式会社AI Samurai 代表取締役 白坂一氏

ハイマネージャー株式会社 代表取締役 森謙吾氏

「資金調達の“第3の道”―セカンダリーマーケットの正しい使い方」

登壇：エー・アイ・キャピタル株式会社 代表取締役社長 CIO 佐村礼二郎氏

株式会社ケップルグループ 代表取締役 CEO 神先孝裕氏

株式会社スマートラウンド 代表取締役社長 砂川大氏

▼登壇者情報リスト(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHeGFmpI6RY9RLxe5Nf4WHB-Fh5h7jeAAIbTKyrInds/edit?usp=sharing)

▼登壇者事業紹介スライド(https://docs.google.com/presentation/d/1yFX1--5j4s3kIlw5hND_n1GMW7zmG9Z4svHWx5-3wpQ/edit?usp=sharing)

【大交流会＆名刺交換会】毎回300名以上が集う大交流会＆名刺交換会を同時開催。

登壇者・審査員・投資家・起業家が直接対話し、その場で事業提携や資金調達につながるケースも多数。

資金調達・M&A・事業連携のチャンスをつかみたいスタートアップや支援者にとって、これまでにない出会いと刺激が得られる1日です。

