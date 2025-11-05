「トムとジェリー ハーバー」2025年11月11日（火）より数量限定販売！トムとジェリー85周年を記念したコラボレーション

株式会社ありあけ

株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長 藤木隆宏）は、世界中で愛され続けるアニメーション「トムとジェリー」の85周年を記念し、2025年11月11日（火）より『トムとジェリー ハーバー』を10,000箱限定で発売いたします。横浜で長年親しまれてきた「ハーバー」を通じて、周年記念イベントを一層盛り上げてまいります。

【トムとジェリー ハーバー】

◆『トムとジェリー ハーバー』 商品紹介

本商品は、「トムとジェリー」の85周年と「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」の開催に合わせて発売する限定商品です。パッケージは、トムとジェリー、タフィーが水兵服を着た「横浜ご当地アート」を使用した特別デザインを採用。個包装も同じご当地アートをあしらい、横浜観光のお土産や記念にぴったりの仕上がりとなっております。中には、横浜で誕生して昨年70周年を迎えたハーバー『横濱ハーバー ダブルマロン』5個が入っております。

◆『横濱ハーバー ダブルマロン』 商品説明

定番商品の『横濱ハーバー ダブルマロン』は、港・ヨコハマの船をイメージし、伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。薄くやわらかなカステラ生地で、刻んだ栗を練り込んだ自家製ハーバー餡を包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

◆「トムとジェリー」とは

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている「トムとジェリー」。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズです。

◆「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」とは

今年で85周年を迎えた「トムとジェリー」は、1940年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる、愉快なドタバタコメディです。これまでに世界中の子どもから大人までを笑顔にしてきました。「トムとジェリー」85周年のフィナーレに横浜みなとみらいにやってきたふたりとともに、みなとみらい地区の横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルを舞台に、煌びやかで、楽しく愉快、そして笑顔になれるウィンターホリデーをお届けします。

（公式サイトはこちら https://yokohama-minatomirai-winter-holiday2025.com/）

◆商品概要

・商 品 名：『トムとジェリー ハーバー』

・商品価格：1,296円（税込）（横濱ハーバー ダブルマロン 5個入）

・発売期間：2025年11月11日（火）～2026年1月31日（土）

・販売個数：限定10,000箱（なくなり次第終了）

・販 売 店：ありあけ直営店、駅売店、量販店、百貨店、ありあけオンラインショップ等

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

発売元:株式会社ニュートラルコーポレーション https://ntrl.co.jp

販売元:株式会社ありあけ(神奈川県横浜市中区山下町26-1、フリーダイヤル0120-421-900)