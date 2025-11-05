2025年冬のスーパー！ドラマTVはSF三昧！スパドラだからこそ放送できる、SF海外ドラマが目白押し！貴重なグッズが当たるXキャンペーンも実施中！

株式会社スーパーネットワーク

海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」では2025年11月～2026年初頭にかけて、＜スパドラ！ＳＦ特集＞と題し、SF海外ドラマの名作・話題作を大特集！

11月の第1弾では、世界で人気を博したシリーズ「スタートレック ディスカバリー」最終章を日本初放送。12月の第2弾では、ソフトや配信では見られない幻の吹替版「宇宙空母ギャラクティカ(劇場版・水曜ロードショー版)」、そしてHD版スパドラ初放送となる「宇宙空母ギャラクティカ HD版」をお届けいたします。さらに2026年1月には、伝説のSFドラマ「巨人の惑星 シーズン1 完全版」の独占日本初放送が決定！

2025年11月から2026年初頭にかけて、SFドラマの傑作が続々登場する「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」ならではのスペシャルラインナップ。さらに２月以降もSFドラマをはじめ、人気作やレアな作品を続々お届け！この冬、スパドラで極上のSFドラマをお楽しみください。

＜スパドラ！SF特集＞特設ページ▶ :https://www.superdramatv.com/sf-special/index.html「スタートレック ディスカバリー ファイナル・シーズン」(C) 2025 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

■「スタートレック ディスカバリー ファイナル・シーズン」

新たな「スタトレ」黄金期の幕開けとなったシリーズ、堂々の完結!

個性的なクルーと共に、ディスカバリー号の船長マイケル・バーナムは時空を超える最大の試練に挑む!壮大かつディテールに拘ったディスカバリーの外観や、宇宙に輝く未知なる惑星群、戦艦による迫力のアクションシーンなどVFXを駆使した映画にも劣らぬ映像美も見どころ。



「スタートレック ディスカバリーファイナル・シーズン」日本初放送

2025年11月6日(木)21:00より放送スタート！

【二カ国語版】毎週木曜 21:00 ほか

※字幕版は2026年放送予定

※シーズン3,シーズン4のアンコール放送もあり

「宇宙空母ギャラクティカ(劇場版・水曜ロードショー版)」(C) 1978 Universal City Studios. All Rights Reserved.

■「宇宙空母ギャラクティカ(劇場版・水曜ロードショー版)」

半世紀近くたっても全く古びることのないメカデザインや、当時の最高峰である精緻な特撮技術は必見! 今なお高い人気を誇る米TVドラマ界屈指のスペース・オペラ！

人類抹殺を図る機械生命体・サイロン帝国との戦いでただ一隻生き残った空母ギャラクティカは、伝説の惑星「地球」を目指すことになるが-。

人気SFTVシリーズを再編集した劇場版が、ソフトや配信では見られない幻の水曜ロードショー版吹き替えで甦る!アポロ＝ささきいさお&スターバック＝富山敬、レジェンド声優たちの熱演!SFファン、映画ファン、声優ファンに捧ぐ、超レア吹き替え版!!

日本語吹き替え：ささきいさお、富山敬、北原義郎、緒方賢一、幸田直子、有馬瑞子、森川公也、宗形智子

併せて、エミー賞2部門を受賞したTVシリーズもHD版にてスパドラ初放送!!

「宇宙空母ギャラクティカ(劇場版・水曜ロードショー版)」

【二カ国語版】2025年12月31日(水)19:00より放送！

※TV版「宇宙空母ギャラクティカ HD版」は12月6日(土)6:30スタート!

「巨人の惑星 シーズン1 完全版」(C) 1978 Universal City Studios. All Rights Reserved.

■「巨人の惑星 シーズン1 完全版」(原題：LAND OF THE GIANTS)

名プロデューサー、アーウィン・アレン制作&音楽ジョン・ウィリアムズ!!

未配信・未パッケージ化作品の完全版を独占日本初放送！

あらゆるものが地球の約10倍の大きさの「巨人の惑星」に不時着した旅客宇宙船612便「スピンドリフト号」。果たして彼らは巨人の国からの脱出を遂げ、無事地球に帰還することができるのだろうか!?

巨人の惑星にたどり着いた人間たちの想像を絶する冒険を、強烈なインパクトの視覚効果で描いた。海外ドラマファン・SFファン・特撮ファン必見! スパドラでしか見られない、レジェンド声優陣による貴重な二カ国語版と本邦初の字幕版で放送開始!!

日本語吹き替え：広川太一郎、朝倉宏二、杉山佳寿子、家弓家正、武藤礼子、滝口順平

「巨人の惑星 シーズン1 完全版」独占日本初放送

【字幕版】2026年1月1日(木)9:30より放送スタート！(予定)

【二カ国語/一部字幕版】2026年1月4日(日)7:00より放送スタート！(予定)



また、「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」オフィシャルXアカウントでは、＜スパドラ！SF特集 第1弾＞「スタートレック ディスカバリー ファイナル・シーズン」の日本初放送開始を記念し11月16日（日）まで“「スタートレック ディスカバリー ファイナル・シーズン」キャラクター投票”を実施中！期間中にXの当該投稿にてお好きな「スタートレック ディスカバリー」登場キャラクターの投票をしてくださった方の中から抽選で２名様に【ブックの飼い猫”グラッジ”のフォトブック】をプレゼント。日本国内では入手が難しい貴重なグッズとなりますので、ぜひご応募ください！

キャラクター投票はこちら▶ :https://x.com/SuperdramaTV/status/1983840754385744024

『まだ見ぬ世界、ゾクゾク。』 スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ

「S.W.A.T.」最新シーズンや「スタートレック ディスカバリー」「Dr. HOUSE」「NCIS」シリーズ「サンダーバード」「フェリシティの青春」などの大人気作から注目の中国ドラマ、インドドラマ、バラエティまで、話題の最新作・人気ドラマからレアな作品、バラエティ番組まで幅広いジャンル編成が特色の海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル。

スカパー! CS310、スカパー! プレミアムサービス ch.647、スカパー! プレミアムサービス光 ch.647、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりでご覧いただけます。

視聴方法：https://www.superdramatv.com/how/how

チャンネルHP：https://www.superdramatv.com(https://www.superdramatv.com/)

「スタートレック ディスカバリー ファイナル・シーズン」(C)1977 Universal City Studios LLLP. All Rights Reserved.／「宇宙空母ギャラクティカ(劇場版・水曜ロードショー版)」(C) 1978 Universal City Studios. All Rights Reserved.／「巨人の惑星 シーズン1 完全版」(C) 1969 Kent Productions and Twentieth Century Fox Television, Inc.