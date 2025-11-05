こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年12月期第3四半期の連結業績の概要について
□代表取締役社長 設楽 元文 コメント
「2025年第3四半期の業績は、上期からのトレンドを維持し、売上収益は前年並み、営業利益は減益となりました。売上収益は、コア事業のMC事業とマリン事業の船外機の販売が堅調に推移し、特にMC事業では第3四半期単独で増収増益を達成しました。一方、営業利益は、リスクとして織り込んでいたOLV事業における固定資産減損の計上や、米国での関税影響が徐々に顕在化してきたことにより、減益となりました。
今後の見通しについては、通期修正予想を据え置きます。依然として厳しい事業環境が続くものの、徹底したコスト管理と、中長期的な成長に向けた活動の選択と集中を推進します。」
□連結業績について
当第3四半期連結累計期間の売上収益は1兆9,103億円（前年同期比666億円・3.4％減少）、営業利益は1,124億円（同886億円・44.1％減少）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は434億円（同927億円・68.1％減少）となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間の為替換算レートは、米ドル148円（前年同期比3円の円高）、ユーロ166円（同1円の円安）でした。
売上収益は、マリン事業のウォータービークルおよびアウトドアランドビークル（OLV）事業の販売台数の減少により、減収となりました。営業利益は、研究開発費、人件費などの販売費および一般管理費の増加に加え、OLV事業での有形固定資産の減損損失、米国関税の影響などにより減益となりました。
□セグメント別の業績について
【ランドモビリティ】
売上収益1兆2,280億円（前年同期比177億円・1.4％減少）、営業利益889億円（同277億円・23.7％減少）となりました。
MC事業では、先進国は日本の販売が伸長しましたが、欧米の需要減少に伴い全体の販売台数はわずかに減少しました。新興国では、第1四半期に一時的な生産・出荷停止が起きたベトナムの影響は残るものの、フィリピンやタイ、インドネシアで販売台数が増加しました。この結果、全体の販売台数および売上収益は前年並みとなりました。
営業利益は、調達コストの上昇などによる限界利益率の悪化に加え、研究開発費や人件費などの販売費および一般管理費の増加、米国関税の影響などにより減益となりました。
SPV事業（電動アシスト自転車、e-Kit、電動車椅子）では、販売台数は前年を上回りましたが、モデルミックスの影響により、売上収益は減収となりました。一方、販売費および一般管理費の減少に加え、前年の在庫評価減の反動により営業損失は縮小しました。
なお、当第3四半期連結累計期間の業績には、ドイツで設立したYamaha Motor eBike Systems GmbHの2025年8月～9月の業績を含んでいます。
【マリン】
売上収益3,993億円（前年同期比163億円・3.9％減少）、営業利益492億円（同300億円・37.9％減少）となりました。
船外機では、需要は前年並みとなりました。当社の販売は、欧米で堅調に推移しましたが、アジアを中心に減少した結果、全体での販売台数は前年並みとなりました。ウォータービークルでは、主要市場である米国の需要が減少し、当社の販売台数も前年を下回りました。この結果、マリン事業全体では減収となりました。営業利益は、ウォータービークルの販売台数の減少や、研究開発費や人件費などの販売費および一般管理費の増加、米国関税の影響などにより減益となりました。
【アウトドアランドビークル】
売上収益1,114億円（前年同期比264億円・19.2％減少）、営業損失263億円（前年同期：営業損失21億円）となりました。
「2025年第3四半期の業績は、上期からのトレンドを維持し、売上収益は前年並み、営業利益は減益となりました。売上収益は、コア事業のMC事業とマリン事業の船外機の販売が堅調に推移し、特にMC事業では第3四半期単独で増収増益を達成しました。一方、営業利益は、リスクとして織り込んでいたOLV事業における固定資産減損の計上や、米国での関税影響が徐々に顕在化してきたことにより、減益となりました。
今後の見通しについては、通期修正予想を据え置きます。依然として厳しい事業環境が続くものの、徹底したコスト管理と、中長期的な成長に向けた活動の選択と集中を推進します。」
□連結業績について
当第3四半期連結累計期間の売上収益は1兆9,103億円（前年同期比666億円・3.4％減少）、営業利益は1,124億円（同886億円・44.1％減少）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は434億円（同927億円・68.1％減少）となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間の為替換算レートは、米ドル148円（前年同期比3円の円高）、ユーロ166円（同1円の円安）でした。
売上収益は、マリン事業のウォータービークルおよびアウトドアランドビークル（OLV）事業の販売台数の減少により、減収となりました。営業利益は、研究開発費、人件費などの販売費および一般管理費の増加に加え、OLV事業での有形固定資産の減損損失、米国関税の影響などにより減益となりました。
□セグメント別の業績について
【ランドモビリティ】
売上収益1兆2,280億円（前年同期比177億円・1.4％減少）、営業利益889億円（同277億円・23.7％減少）となりました。
MC事業では、先進国は日本の販売が伸長しましたが、欧米の需要減少に伴い全体の販売台数はわずかに減少しました。新興国では、第1四半期に一時的な生産・出荷停止が起きたベトナムの影響は残るものの、フィリピンやタイ、インドネシアで販売台数が増加しました。この結果、全体の販売台数および売上収益は前年並みとなりました。
営業利益は、調達コストの上昇などによる限界利益率の悪化に加え、研究開発費や人件費などの販売費および一般管理費の増加、米国関税の影響などにより減益となりました。
SPV事業（電動アシスト自転車、e-Kit、電動車椅子）では、販売台数は前年を上回りましたが、モデルミックスの影響により、売上収益は減収となりました。一方、販売費および一般管理費の減少に加え、前年の在庫評価減の反動により営業損失は縮小しました。
なお、当第3四半期連結累計期間の業績には、ドイツで設立したYamaha Motor eBike Systems GmbHの2025年8月～9月の業績を含んでいます。
【マリン】
売上収益3,993億円（前年同期比163億円・3.9％減少）、営業利益492億円（同300億円・37.9％減少）となりました。
船外機では、需要は前年並みとなりました。当社の販売は、欧米で堅調に推移しましたが、アジアを中心に減少した結果、全体での販売台数は前年並みとなりました。ウォータービークルでは、主要市場である米国の需要が減少し、当社の販売台数も前年を下回りました。この結果、マリン事業全体では減収となりました。営業利益は、ウォータービークルの販売台数の減少や、研究開発費や人件費などの販売費および一般管理費の増加、米国関税の影響などにより減益となりました。
【アウトドアランドビークル】
売上収益1,114億円（前年同期比264億円・19.2％減少）、営業損失263億円（前年同期：営業損失21億円）となりました。