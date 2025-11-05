累計10万部突破の医療ファンタジー『目の前の惨劇で前世を思い出したけど、あまりにも問題山積みでいっぱいいっぱいです。』第2巻が11月8日(土)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『目の前の惨劇で前世を思い出したけど、あまりにも問題山積みでいっぱいいっぱいです。』第2巻が11月8日(土)に発売することをご案内致します。

本作品は累計10万部突破(電子含む)の話題作となっており「コミックグロウル」にて好評連載中です。

「目の前の惨劇で前世を思い出したけど、あまりにも問題山積みでいっぱいいっぱいです。」2巻

漫画：まぶた単 | 原作：猫石 | キャラクター原案：茲助

≪医療院がついに正式稼働！……でもやっぱり問題は山積みです！≫

「少しでも心穏やかに過ごしてもらえるように――」

辺境伯ラスボラから医療院運営の許可を取ったネオンは、ラスボラの過去を知ることになる。家令が語る「十五年前の悲劇」とは――？

そして正式稼働しはじめた医療院では、感染物対策や病衣の用意などやることが山積み！

そんな中医療院にいきなり片目の男が現れ――！？

リアルな医療ファンタジー 第2巻！

発売日：2025年11月8日(土)

価格：792円(税込)

発行：株式会社ブシロードワークス

発売：株式会社KADOKAWA

URL：https://comic-growl.com/series/66994e3cc9cde

■購入特典

【Renta!(電子特典)】描き下ろし漫画

【応援店】イラストペーパー

電子書籍フェア開催！

発売を記念して対象作品の割引や無料試読等を実施中！

『目の前の惨劇で前世を思い出したけど、あまりにも問題山積みでいっぱいいっぱいです。』配信記念フェア

開催期間：2025年11月8日(土)～21日(金)

特設URL：https://bushiroad-works.com/ebookfair_251108-21/

※実施期間・対象作品やフェア内容については電子書店によって異なる場合がございます。

「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！

コミックグロウル：https://comic-growl.com/

公式X：https://x.com/comic_growl

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)Hitoe Mabuta, Nekoishi / BUSHIROAD WORKS