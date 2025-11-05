販売用不動産の開発用地の仕入れ決済完了に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である、株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行、以下「シーラ」）は、2025年10月31日付けで、下記の販売用不動産の開発用地の仕入れ決済を完了しましたのでお知らせいたします。

開発計画概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/55_1_097e2cdc8eca68df1480653f5866e8d2.jpg?v=202511050156 ]

本件開発計画は、当社グループの主力ブランド「SYFORME」の販売に向け取得するものです。

南多摩エリアの中核都市である町田市は、商業・文化・交通の結節点として発展を続け、安定した賃貸需 要と高い将来資産価値を見込まれ、本開発計画は工事中(2025年11月末竣工予定)であるSYFORMEMACHIDAに続く、当社グループの町田市内2棟目のプロジェクトとなります。

当社は、今後もお客様の資産形成の支援を実現するため、将来資産価値の向上が見込まれるエリアへの積極展開を推進してまいります。

※当該土地の仕入れ価格については、仕入先との守秘義務により公表を控えますが、直前期である 2025年5月期末の純資産の30%未満であります。



詳細は当社ホームページをご確認ください。

https://syla-holdings.jp/ir/investor_relations/

今後の見通し

当該開発用地取得に関する業績への寄与は、2028 年5月期以降となる予定です。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪