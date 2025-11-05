東京藝大出身ポストクラシカルデュオ・N nullsがNew Album『PIANO WORKS at that time』を配信リリース
音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、N nullsのNew Album『PIANO WORKS at that time』を11月5日（水）0時、ポストクラシカル専門レーベル「NEXTVIEW Labels（東京都港区）」より配信スタートした。『PIANO WORKS at that time』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。
東京藝術大学の同窓生である作編曲家・永井秀和と指揮者・澤村杏太朗によって結成された、クラシック界の新星「N nulls（ヌルズ）」。
現在は永井秀和を中心にポストクラシカルを制作、発信するプロジェクトとして活動している。
そんなN nullsが、新曲を含む全11曲を収録したアルバム『PIANO WORKS at that time』をNEXTVIEW Labelsより本日配信リリースした。
【N nulls／コメント】
その時にしかない音。
その時の空気感とともに回顧する。
N nullsとしては初めてピアノの音のみで制作された作品集。しばらく調律を行っていないピアノをあえて使い、その瞬間の音たちを紡いだアルバムとなった。
少し煤けた、それでも少し新しいサウンドが、それぞれの想像する安心できる場所になることを願う。
今作は、時間の経過とともに生じたわずかな音の揺らぎが、人間味と表現の奥行きを生み出した。
その繊細な響きがリスナーに彩りと安らぎをもたらす作品に仕上がった。
N nulls『PIANO WORKS at that time』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。
・リリース情報
タイトル：PIANO WORKS at that time
アーティスト名 : N nulls
【収録曲】
1.That day in the house
2.Berceuse 02:37
3.Daybreak
4.Distant Memory
5.Promenade
6.Riverside
7.Summer from afar
8.Evening view with Windmill
9.Pure Impurity
10.Choral in the Room
11.Far away, reprise
作編曲：Syuwa Nagai
プロデュース：Jamie Nakamura
レーベル名：NEXTVIEW Labels
リリース日：2025年11月5日
配信サービス：https://zula.lnk.to/BOBlC8ZL
・アーティスト情報
N nulls
東京藝術大学の同窓生、作編曲家の永井秀和と、指揮者の澤村杏太朗により2019年に結成。
”Next Japonism”、”No one knows”、”No boder, only music” そして“null”（ドイツ語の0）の意味を込め、ユニット名を「N nulls」（ヌルズ）と名付けた。
2022年にユニットとしての第２シーズンを迎え、ジャンルを「ポスト・クラシカル」に絞って再スタートし、古典的な作曲スタイルに根ざしながら、これまでに誰も聞いたことのない音世界の構築をコンセプトに掲げる。
N nulls Official X：https://x.com/fromtokyon
NEXTVIEW Labels HP：https://nextviewlabels.jp/
・ZULAについて
株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。
私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。
ZULA公式サイト：http://www.zula.jp
ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP
ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/
ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp