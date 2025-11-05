戦略コンサル出身者中心のビジネスプロフェッショナル活用サービス「HiTalent」を株式会社JTBビジネスイノベーターズが導入

ハイタレント株式会社

ハイタレント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：有吉 洋平、以下、ハイタレント）が運営する、戦略コンサルティングファーム出身者中心のビジネスプロフェッショナル活用サービス「HiTalent」を、株式会社JTBビジネスイノベーターズ（本社:東京都港区、代表取締役 兼 社長執行役員：上田 泰志、以下「JBI」）に導入いただきました。





■導入背景

JBIは、JTBグループが事業ドメインに掲げる「交流創造事業」を軸に、交流 × IT／デジタル × 金融決済の3領域を掛け合わせた新規事業を創出しています。近年は、人の移動（人流）に依存しない事業領域で持続成長する「第二の柱」の確立を目標に、特に金融・決済領域において、新たな制度設計やライセンス対応、海外の先進事例を踏まえた開発に挑戦しています。

このような高度な事業検討において、JBIは自社が培ってきた専門性と知見を軸に、HiTalentの持つ柔軟かつ先進的なプロフェッショナルネットワークを組み合わせることで、開発を加速させました。

■ご支援内容と今後の展望

本プロジェクトでは、金融・決済領域における制度・ライセンス対応を伴う新規事業の推進にあたり、HiTalentの外部プロフェッショナル複数名が参画しました。企画構想から制度要件・論点の短期整理、関係者間の合意形成、さらに海外先行の潮流を踏まえたシステム設計・評価までを一気通貫で支援し、コスト／納期／品質の観点から客観的な評価と実装検討を推進しました。

加えて、JBI内からは接点が持ちづらかった外部先へもタレントのネットワークで即日接続を実現し、探索・調整に要するリードタイムを圧縮。契約からチーム組成までを短時間で整え、推進速度を落とさない体制を構築しました。

JBIの江上様（マーケットイノベーション部 ビジネスデベロップメントユニット長）には、「JBIの専門性に、HiTalentの柔軟性とスピードが加わることで、これまでにない推進体制を実現できた」との評価をいただいています。

また、「今後も複数案件をまたいだ横断的な連携が進むことで、JBI全体の最適化と価値創出につながる」との期待が寄せられています。

今後もハイタレントは、案件・フェーズに応じた即戦力人材の協働を拡充し、迅速アサインと一気通貫の立ち上げ運用を通じて、JBIの更なる事業成長を引き続き支援してまいります。

■インタビュー記事

本ご支援に関して、JBIの江上様にインタビューを行いました。

プロジェクトの詳細やHiTalent導入の背景、得られた成果、外部人材と協働するうえでの要諦については、以下リンクよりご覧ください。

【JBI 活用インタビュー】「JBIの専門性 × HiTalentの先進性」──金融・決済スキーム創出に向けた新しい共創のかたち(https://note.com/hitalent/n/n257c21891782)

■株式会社JTBビジネスイノベーターズ 概要

『価値ある金融・決済サービスの創出を通じて、より豊かな人々の交流の発展に貢献します。』という経営理念の基に、世界中の人々が交流する「旅行」において、お金の流れを「便利」で「快適」かつ「安心」なものへと進化させることで、人の笑顔と夢をつなぐ、新しい交流時代を切り拓くJTBグループの一員として取り組んでいます。

【社名】株式会社JTBビジネスイノベーターズ

【本社】東京都港区港南一丁目6番31号 品川東急ビル7階

【設立年月日】2006年4月1日

【代表取締役 兼 社長執行役員】上田 泰志

【公式HP】https://www.jtb-jbi.co.jp/

■ハイタレント株式会社 概要

ハイタレント株式会社が提供するサービス『HiTalent』は、優秀なタレントであるハイタレントと、ハイタレントを活用したい企業をつなぐ案件マッチングプラットフォームです。

現在、ハイタレントとして戦略コンサルティングファーム出身者や投資銀行出身者および、外資IT・マーケティング出身者の方々等にご登録いただいています。

審査済みの3,200名以上のビジネスプロフェッショナルを個人・チームで活用できるフリーランス活用サービスをご提供します。

【社名】ハイタレント株式会社/HiTalent Inc

【設立年月日】2020年1月6日

【代表取締役】有吉洋平

【公式HP】https://hitalent.co.jp/

【事業内容】ハイタレントと企業をつなぐ案件マッチングプラットフォーム『HiTalent』の運営