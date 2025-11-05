人生に一度だけHBLが無料。ハリウッドブロウリフトが提案する、眉のニュースタンダードを体験できる期間限定サロンが中目黒にOPEN。

株式会社JULIA IVY――毎朝あっという間に、簡単に、メイクだけでは作れない自然体で美しい眉が作れる初体験を。 ――

「HOLLYWOOD BROW LIFT（以下：HBL）」を提案する、株式会社JULIA IVY（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：福井仁美、以下「当社」）は、本社1階のHBL Beauty Labにて〈0円眉毛ラボ by HBL - LIMITED POPUP -〉を期間限定でオープンいたします。



本サロンでは全国のトップブロウアーティストによる施術を、人生に一度だけ無料でご提供いたします。自眉の毛流れを活かし、「メイクだけより自然できれい」な“眉のニュースタンダード”を体感できる期間限定サロンです。

■“0円眉毛ラボ by HBL - LIMITED POPUP -”とは?

〈0円眉毛ラボ by HBL - LIMITED POPUP -〉は、本社1Fの「HBL Beauty Lab」を特別に解放して開催します。



全国のトップブロウアーティストが中目黒に集結し、サロンと同等のクオリティで施術をお受けいただけます。 お一人様1回限り、60分で“自眉を活かす”HBLの新技術を体験可能です。



カウンセリングでは、一人ひとりの毛流れや眉癖を見極め、もともと持つ自眉の魅力を活かしたデザインをご提案。 「毎朝メイクが秒で決まる」眉毛が手に入ります。



仕上げはベスコス17冠を受賞した眉専用コスメライン「HBL BEAUTY」を使用したメイクを施し、日常のメイクでも自眉を活かしたナチュラルな眉を提案します。

施術後には、自身の眉癖やメイク方法、おすすめアイテムをまとめた「マイ眉カルテ」をお渡しし、次回以降カルテをご持参いただくことで、全国のHBL導入サロンでも同じ仕上がりを再現できます。



また、会場では施術以外にも以下の体験をお楽しみいただけます。

- ベスコス17冠を受賞した「HBL BEAUTY」シリーズを実際に手に取りご購入いただけます（※通常はEC限定販売。購入のみの来場もOK）- メイクのタッチアップだけのご体験も可- ブロウアーティストを目指している方は、トップアーティストの技術を間近で見学可能- 美容学生の見学も大歓迎です- その他、HBLの技術・導入に関するご相談も可



“0円眉毛ラボ by HBL”は、HBLの新しい技術と文化を“体験”を通して伝える、期間限定のPOPUPです。

■“眉は最後の自己処理文化”--眉毛の常識を変えたHBLが、次なるステージへ

髪やまつげはプロに任せるのに、眉毛だけは自己処理のまま。

そんな常識を変えたのが、HBL（HOLLYWOOD BROW LIFT）です。



誕生当初のHBLは、“立ち上がり”をつくる毛流れデザインで、

日本にブロウリフトという新たなトレンドを根づかせました。

そして今年、HBLは“自眉を活かす”次世代のトレンド眉をつくる技術へ進化しました。



自然、なのに印象がグッと変わる。

「なんかきれいになった？」その一言が、新HBLの答えです。



今回のPOPUPは、その新技術をリアルに体験できる公開サロン。

HBLがつくる次の文化を、あなた自身の眉で感じてください。

■店舗概要

店舗名：0円眉毛ラボ - LIMITED POPUP SALON -

場所：東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル1F（株式会社JULIA IVY 本社1階）

開催期間：2025年11月11日（火）～11月16日（日）

営業時間：10:00～19:00（最終受付17:30）

来店方法：先着順でのご案内となります。

※混雑状況により、当日中のご案内が難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。

特典：

カウンセリング内容をまとめた「マイ眉カルテ」をプレゼント

自社コスメブランド「HBL BEAUTY」シリーズによるメイク体験付き

注意事項：

※体験はお一人様一度限りとさせていただきます。

※体験は、SNSや口コミの投稿を必須とさせていただいております。

※営業時間・開催期間は予告なく変更となる場合がございます。最新情報は公式SNSをご確認ください。

■株式会社JULIA IVY代表取締役社長 福井仁美 コメント

この度、完全リニューアルした新しいHBL（ハリウッドブロウリフト）を、本社直営のサロンとして期間限定でどなたでも無料で体験いただけることを、とても嬉しく思います。

HBLは、2025年7月に、自眉を活かして、もっとナチュラルに毛流れを整えるという新しい技術へと進化しました。

自己処理や眉ワックスではかなわない、メイクだけより自然で綺麗な眉を手に入れることができます。

そして、HBLが創業当初から掲げる、「眉をプロに任せる」という新しい文化をもっと日本に根付かせたいと考えています。

ですが、今はまだその文化をつくっている途中。

全国には素晴らしいサロンも多くありますが、技術や知識の成熟度には差があるのが現実です。

だからこそ今回、本部が責任を持って100%の技術を体験していただける場として、直営でPOPUPを開催することを決めました。

0円にしたのは、より多くの方にまず「正しいHBL」を知ってほしかったから。

一度体験すれば、眉がちょっと綺麗になるとどれほど気分や表情、自信までも変えてくれるかを感じていただけるはずです。

眉は、自分を映す小さなパーツでありながら、人生を動かすスイッチ。

このPOPUPが、そのスイッチを押すきっかけになることを願っています。

■「HBL（ハリウッドブロウリフト）」とは？

美容院・美容室・ヘアサロンが探せる日本最大級の検索・予約サイト「ホットペッパービューティー」の検索キーワードにも上位にランクインし、SNSでも話題の眉癖(R)改善技術「HBL（ハリウッドブロウリフト）」。

国産の専用セッティング剤とスタイリング剤、特殊なオリジナルワックスの技術によって、眉毛の生えグセを改善し、日本人特有の横に向いて生えている眉毛の癖など、毛流れを根本的に改善するアイブロウソリューション(R)です。

自身で1本1本を自由自在に操れるように眉癖を改善することで明日からメイクも格段に楽に。男性はこれだけで眉が垢抜けカッコよく。

国内のアイブロウ業界には、アートメイクをはじめ、眉毛ワックスや美眉の似合わせが存在していましたが、ハリウッドブロウリフトは従来のアイブロウの形だけ整えるという概念を超え、「眉整形」と呼ばれるほど、眉毛の毛流れを整える、今までになかった男女共に支持されるナチュラルなアイブロウ技術です。

https://hbl.salon/

■運営会社

株式会社JULIA IVY

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F

事業内容：アイブロウソリューション「HOLLYWOOD BLOW LIFT(R)」の提供

アイブロウ商材の開発、製造、販売、マーケティング、ブロウアーティスト教育、運営

その他アイブロウコスメの卸売業、スキンケア製品の販売、セラピストの教育

スキンケアブランド「TROIAREUKE」日本総代理店

【報道関係者各位に関するお問い合わせ先】

株式会社JULIA IVY 広報担当

EMAIL： info@juliaivy.co.jp